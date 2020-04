El Anaitasuna, el primer escenario para Aute

Actualizada 07/04/2020 a las 08:25

El Pabellón Anaitasuna de Pamplona fue el primer escenario al que Luis Eduardo Aute, fallecido el sábado a los 76 años, se subió para cantar. Fue el 20 de diciembre de 1975 en el Festival de Villancicos Nuevos, según ha dicho el cantautor Víctor Manuel, que también estuvo en el pabellón pamplonés. El artista asturiano explicó en el programa A vivir que son dos días, conducido en la cadena Ser por Javier del Pino, que la timidez de Luis Eduardo Aute había conducido su carrera musical al ámbito de la composición, y había escirto canciones para Massiel, Ana Belén o Mari Trini. Su bautizo en directo, dijo Víctor Manuel en el programa de radio, fue en ese concierto prenavideño que se celebró en Pamplona y en el que estuvo además de Aute y el asturiano, nombres como Rosa León, Amancio Prada o Jarcha.



La crónica que hizo Diario de Navarra de aquel concierto habla de un festival para el que el pabellón casi se llenó, con público de todas las edades pero sobre todo jóvenes. Sin embargo, “las malas condiciones acústicas del recinto “, así como “la regular instalación de sonido” restó brillantez, hasta el punto de que la orquesta, cada vez que tenía que acompañar a uno de los cantantes, ahogaba su voz.



Estrella de oro para Aute



En todo caso, el festival se desarrolló, decía la crónica, “en un ambiente cálido, no siempre respetado por el público (por parte de él) que no supo entender que hay manifestaciones culturales tan ricas e importantes que las demás aunque no sean tan comprendidas en estas latitudes”. Fue además un “ambiente de premio” en el que “el aplausómetro funcionó a veces con generosidad”. El nivel de las canciones, apuntaba el texto, fue “correcto” como el final de fiesta, en el que Víctor Manuel “llegó al público con mucha más fuerza” que Jarcha.



En el concurso Luis Eduardo Aute se llevó la Estrella de Oro por el Premio de la Crítica por su canción Niño de nada. Otros galardones fueron el de mejor letra, que logró Nana, tema interpretado por Rosa León, el que distinguió al que mejor cumplía los fines del festival, que se fue para Hijo del alba, canción que interpretó Amancio Prada, o la Estrella de Oro que concedía el público y que recibió Luis Pastor por la canción Reyes para todos.