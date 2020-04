06/04/2020 a las 06:00

Al igual que está ocurriendo con las artes escénicas o la música, los museos navarros se acercan al público durante la cuarentena. Acostumbrados a mantener sus puertas abiertas al público y al tránsito de personas para visitar las exposiciones, los museos intentan compensar la soledad de las salas con la presentación de sus contenidos a través de sus plataformas digitales. Porque si el público no puede acudir a los museos, los propios centros son los que llegan a las casas ofreciendo su versión más virtual a través de internet. Visitas virtuales a las exposiciones o conferencias, vídeos comentados sobre las obras expuestas y los artistas, incluso talleres creativos, son algunas de las propuestas.



MUSEO OTEIZA



Desde que se decretara el estado de alarma, el Museo Oteiza de Alzuza ha permanecido cerrado, pero no inactivo. Con la iniciativa #Oteizaencasa, ofrece distintos contenidos audiovisuales sobre la obra del escultor a través de la propia web del museo y en redes sociales. Por ejemplo, un vídeo de 24 minutos de duración sobre la instalación del icónico friso de los Apóstoles y la Piedad que Jorge Oteiza instaló en la basílica de Arantzazu en 1969. Producido por el Museo Oteiza, el audiovisual recoge las imágenes en super 8 registradas por el propio Oteiza durante el proceso de colocación del Friso de los Apóstoles, trabajo que se realizó entre los días 12 y 18 de junio. Meses después, el artista volvió a registrar en imágenes la instalación de la Piedad que tuvo lugar el 21 de octubre , para completar así su intervención en la fachada de la basílica. El guión y la selección de imágenes corre a cargo de Elena Martín, mientras que la pieza sonora es obra de Xabier Erkizia, quien ha editado el montaje final junto con Tamara García Iglesias. La digitalización ha sido realizada por la Elías Querejeta Zinema Eskola.



Junto a la información virtual sobre una de las grandes obras de Oteiza, el museo también busca el desarrollo de la creatividad, mediante el taller online Oteiza en familia. Apropiaciones e interpretaciones para participar desde casa. Dicha actividad es un programa comunitario en red con el que el museo invita a los participantes a reinterpretar la obra escultórica de Jorge Oteiza desde un juego en familia, con materiales sencillos y en el que no será necesario llegar a una respuesta cerrada a cada planteamiento. Simplemente porque no la hay, puesto que el límite a la actividadr dependerá de la imaginación de cada participante y sus ganas de experimentar.



MUN



El Museo Universidad de Navarra (MUN) sigue presente a través de su página web y de sus redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Unos canales que le permiten ofrecer desde artes escénicas hasta conciertos o exposiciones, un abanico de propuestas entre las que también se incluyen actividades para realizar en familia. A través de #MUNencasa, el centro dedica un día de la semana a cada área del museo como son las exposiciones (lunes), campus creativo (martes), programas públicox (miércoles), artes escénicas y música (jueves) cine (viernes), área educativa (sábado) y publicaciones (domingo).



Tras las exposiciones de JoaFontcuberta y Cecilia Paredes llega el turnodel fotógrafo Carlos Cánovas. El museo rescata su exposición En el tiempo de 2017 con unas series fotográficas en torno al paisaje urbano y el interés por lo natural. El resultado son unos paisajes intersticiales, situados en los límites de la ciudad, que encierran múltiples lecturas en torno a conceptos como el espacio, la distancia y el tiempo. Respecto a la música, la propuesta virtual gira en torno a Cartografias de la Música, ciclo que se caracteriza por la conexión entre diferentes expresiones artísticas y el pensamiento contemporáneo y que ofrecerá un acercamiento al Grupo de los Ocho o Grupo de la República con obras de los compositores que las constituyeron.



Las actividades familiares también están presentes en el MUN, con actividades que buscan ayudar al aprendizaje a través del arte, fomentar el desarrollo de la creatividad y aprender a pensar. Y una de las propuestas son los puzzles online en la página web, basados en obras de la colección del museo, referentes a autores como Picasso, Oteiza, Hernández Mompó, Manrique, Millares, Ortiz Echagüe o Manu Muniategiandikoetxea , que protagoniza la última actividad al proponer la construcción del rompecabezas de Rodchenko Rojo .



MUSEO DEL CARLISMO



El Museo del Carlismo también se acerca al publico durante el confinamiento. Y lo hace a traves de la página web (www.navarra.es) y con videos en Youtube sobre la exposición temporal que lleva por título ¿Agonía o transformación? El carlismo en la literatura española (1876-1912), muestra comisariada por Stephen Roberts, profesor de literatura hispánica de la Universidad de Nottingham (Reino Unido) y experto en el pensamiento y obra de Miguel de Unamuno.



Esta exposición propone un viaje por cinco novelas que arrojan luz tanto sobre qué es el carlismo como por la evolución de la novela española de la época, desde el costumbrismy el realismo de finales del siglo XIX hasta la novela histórica modernista de principios del siglo XX. Ahora, desde casa, el público podrá disfrutar de una visita virtual a la muestra, acceder al catálogo de las obras o escuchar una conferencia del comisario, así como conocer el itinerario que Zalacaín recorrió por Estella o participar en un reto.