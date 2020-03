28/03/2020 a las 06:00

Esta novela policiaca del escritor valenciano Salva Alemany, entre el género negro de acción y el thriller psicológico, es una obra descarnada del mundo violento y deshumanizado del narcotráfico en una zona de México fronteriza con EE UU, donde Santos hace trabajos para Don Dimas, quien controla todo su entramado de negocios criminales. Pero un día, Santos decide cambiar su vida, y acepta un último encargo. Su pasado, no obstante, le visitará para recordarle sus fantasmas. Alemany consigue con su prosa que llegue a no importar cuál será el final, con el deseo de que no exista para no dejar de leer.