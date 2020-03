Qué hacer en Pamplona y Navarra: agenda de ocio

Actualizada 04/03/2020 a las 18:01

MIÉRCOLES, 4 DE MARZO

Clásica



Rafal Blechacz y Bomsori Kim. Teatro Gayarre. 20 horas. Concierto del pianista polaco Rafal Blechacz, que ha tocado con las mejores orquestas y bajo la batuta de los directores más aclamados, junto a la violinista Bomsori Kim, considerada una de las más vibrantes de la actualidad. Programa con obras de Beethoven, Fauré y Debussy. Ciclo Grandes intérpretes. Entrada: 18 a 36 euros.

Orquesta Sinfónica de Euskadi. Baluarte. 20 horas. Quinto concierto de la temporada titulado París, bajo la batuta de Lionel Bringuier, especialista en música francesa. En el programa destaca el Concierto para violonchelo nº 1 de Camille Saint-Säens, a manos del joven solista Jonathan Roozeman. La OSE también interpretará Masques et bergamasques, de Gabriel Fauré; Las Hébridas, de Felix Mendelssohn; y Sinfonía nº 1, de George Bizet. Entradas: entre 10 y 35 euros.

Teatro



‘El curioso caso del perro a medianoche’ Civivox Iturrama. 19.30 horas. Obra basada en la novela de Mark Haddon, que muestra la historia de un niño con trastorno autista y una capacidad intelectual deslumbrante, que decide investigar la extraña muerte del perro de su vecina. A cargo del grupo Mutis por el foro. XXII Quincena de Teatro Universitario. Organiza: Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con el Campus Creativo Museo Universidad de Navarra. Entrada: 1 euro.

Cine



‘Mi vida como un perro’ Filmoteca de Navarra. 20 horas. Proyección de la película de Lasse Hallström cuyo protagonista es Ingemar, un niño que es puesto a cargo de su tío en el sur de Suecia cuando su madre, enferma de tuberculosis, se ve forzada a ir al hospital. Los inicios con su tío son duros, pero gradualmente empieza a hacer amigos y va saliendo adelante. Ciclo Cine Imprescindible. Entrada: 3 euros.

Charlas



‘La mujer en la historia y la vida pública’ Edificio Amigos de la Universidad de Navarra. 19.30 horas. Mesa redonda en la que intervendrán las profesoras de la universidad María Cruz Díaz de Terán, de Filosofía del Derecho; e Inma Alva, de Historia de las Mujeres. Ambas investigadores pertenecen al proyecto Genovifem del centro académico, dedicado a promover la visibilidad de la aportación femenina en todos los campos científicos. Ciclo Repensar la Mujer. Conmemorando el 25 aniversario de la Conferencia de Pekín.

Infantil



‘¡Estás en Babia!’ Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. 18 horas. Obra de Ana Maestrojuán cuya protagonista es Julia, una niña que no se centra y parece vivir en las nubes. Una vuelta a los momentos de la infancia en el que pensaban por nosotros, un canto a la imaginación, al deseo más profundo que tenemos todos y todas por escapar a lugares que resultan amables. Puesta en escena a cargo de Producciones Maestras. Dirección: Ana Maestrojuán. Entrada: 3 euros.

‘El libro más feo del mundo’ Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura de Sangüesa. 18.30 a 19.30 horas. Cuentacuentos. Narración oral a cargo de Eva Azpilikueta. Para niños y niñas entre 3 y 8 años. Entrada libre.

Varios



‘Cafeteando…’ en la Casa de la Juventud Cafetería de la Casa de la Juventud de Pamplona (c/Sangüesa, 30). 19 horas. Encuentro con Julen Simón Iriarte, presidente de la Asociación Española de Speedcubing. Explicará cómo surgió esta asociación juvenil creada con el objetivo de promover la práctica del speedcubing, que consiste en resolver puzzles secuenciales como el cubo de Rubik y de organizar competiciones oficiales, talleres y otras actividades. Entrada gratuita.

JUEVES, 5 DE MARZO

Otras músicas



Jóvenes Intérpretes CSMN 2020. Auditorio Fernando Remacha de la Ciudad de la Música (c/Paseo Antonio Pérez Goyena, 1). 19.30 horas. Concierto en el que actuarán Iñaki Zugaldía (acordeón), Natalia Mazo (violín), Adrián Sáez (guitarra) y Celia Torres (saxofón). Entrada libre.

Pop-rock



Jazzy Pop. Bar del Hotel Tres Reyes. Pamplona. 19.30 a 21 horas. Sesión musical que recordará éxitos del pop clásicos y actuales, reinterpretados en clave de jazz. Canciones de Michael Jackson, Coldplay, Sting, Alicia Keys, Moloko, entre otros. A cargo de María Puig (voz) y Alba Gurrea (piano).Ciclo Jazz & Music Experience. Entrada gratuita por la puerta principal (consumición mínima 3 euros).

Tequila. Baluarte. 20 horas. La legendaria banda de rock & roll capitaneada por Alejo Stivel y Ariel Rot se despedirá definitivamente de su público en Pamplona con este concierto enmarcado en la gira Adiós Tequila Tour 2020. El grupo interpretará grandes éxitos como Salta, Dime que me quieres, Rock’n’roll en la plaza del pueblo, Quiero besarte o Me vuelvo loco, entre otras canciones. Entradas: 40 euros.

Ópera



'La Bohème' versión Garage. Antiguo colegio de los Salesianos, Pamplona. 20 horas. Fórmula diferente para disfrutar de la obra maestra de Puccini. Con una escenografía de ambientación “underground”, la obra es una particular visión de la bohemia del siglo XXI. Dirección musical, Borja Mariño; dirección de escena, Emiliano Suárez; vestuario, Carola Baleztena; iluminación Carlos Alzueta. Entradas, 36 euros en operagarage.com

Cine



'Tódalas mulleres que coñezo'. Cine y Coeducación. Filmoteca de Navarra (c/Paseo Antonio Pérez Goyena, 3). Sesiones a las 10 y 12 horas. Sesiones educativas sobre género, espacio público y libertad. Proyección de la película documental que ha recorrido numerosos festivales y encuentro con su directora, Xiana do Teixeiro, que propondrá pensar en violencias machistas desde lugares y experiencias cotidianas y charlará con el público. Las sesiones estarán amenizadas por miembros de Drac Màgic. Actividad enmarcada en el Festival Punto de Vista.

'La batalla de los sexos'. Casa de Cultura de Villava. 19 horas. Cine-fórum mujer. Película que cuenta la historia real del enfrentamiento que protagonizaron la tenista Billie Jean King y el tenista Bobby Riggs en 1973. El partido se convirtió en todo un acontecimiento deportivo, social y político que fue seguido por 50 millones de personas que vieron la retransmisión televisada. Tras la proyección, coloquio con María Castejón, doctora en Historia, escritora y bloguera. Entrada libre.

'Foco Tacita Dean'. Filmoteca de Navarra (c/Paseo Antonio Pérez Goyena, 3). 20 horas. Proyección de distintos cortometrajes. His Picture in little en el que tres generaciones de grandes actores británicos, David Warner, Stephen Dillane y Ben Whishaw, que han interpretado a Hamlet, son filmados por separado pero juntos dentro del mismo fotograma a través de un proceso con máscaras en la cámara. Providence, obra que retrata al icónico actor británico David Warner compartiendo cuadro con los colibríes. Edwin Parker (CY), filmada en los alrededores de su estudio en Lexington, Virginia, esta obra es una mirada íntima al pintor y escultor Edwin Parker ("Cy") Twombly en la ciudad donde creció. Portraits, retrato de David Hockney fumando en su estudio de Los Ángeles rodeado de la preparación para su próximo show de retratos 82 Portraits and 1 Still-life en The Royal Academy of Arts. Festival Punto de Vista. Entrada: 3 euros.

Charlas



'Las mujeres que leen son peligrosas'. Biblioteca de Burlada. 19 horas. Conferencia y encuentro con la escritora Ana Liyu. Entrada libre.

Varios



El Mercadillo del Gato. Salón Princesa del Hotel Tres Reyes (c/Taconera, 1). Pamplona. El Mercadillo del Gato llega por primera vez a Pamplona tras más de 65 ediciones realizadas. El mercadillo consta de múltiples stands en los que se podrán encontrar las últimas tendencias en moda, joyería y bisutería, complementos, accesorios y decoración, entre otros. Del 5 al 8 de marzo. Horario: 11 a 21 horas. Entrada libre.

Feria de descuentos Pamplona Stock. Serie de descuentos en ropa, calzado, alimentación, decoración, joyería, muebles y papelería ofertados en comercios de Pamplona. Se trata de 46 locales del Casco Antiguo, 29 del Ensanche, 15 de Martín Azpilicueta y 53 de San Juan, Mendebaldea y Ermitagaña. También se han adherido 9 de San Jorge, 6 de Iturrama, 4 de Mendillorri, 18 de la Chantrea y 6 de la Rochapea. El listado de participantes puede consultarse en la web www.pamplonastock.es. Horario: apertura de comercios.