X Films celebra los 10 años con sus directores en el Instituto Cervantes

Corría el año 1895 cuando los hermanos Lumiere filmaron y proyectaron La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon, la primera película de la historia del cine. El título respondía perfectamente a lo que ofrecía la película: obreros saliendo de una fábrica. No había actores, no había guion, ni nada de lo que hoy se entiende imprescindible para producir una película. Era cine documental y fue la primera película de la historia. Del 2 al 7 de marzo, Pamplona acogerá la decimocuarta edición del Festival Punto de Vista de Cine Documental, una de cuyas piedras angulares es el proyecto XFilms, que ayer celebró e hizo balance de sus diez años de vida en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.



Proyecto XFilms rinde homenaje a la productora X Films, fundada por el empresario navarro Juan Huarte, mecenas del arte más vanguardista en años 60 y 70, y que apoyó decididamente la producción de cine experimental a través de XFilms. Gracias a ella trabajaron con absoluta libertad autores como José Antonio Sistiaga, Jorge Oteiza, Jordi Grau o José María González-Sinde. El émulo Proyecto XFilms incluido en el Festival Internacional Punto de Vista selecciona tres candidatos y elige uno de los proyectos presentados para producirlo dando total libertad creativa al autor.



Este jueves se reunieron en el Instituto Cervantes los ganadores de las diez ediciones del Proyecto XFilms, por orden cronológico, Txus Domínguez, Uxue Arrieta, Vicente Vázquez, Jorge Tur, Francina Verdes, Aitor Gametxo, Xiana do Teixeiro, Velasco Brocas, María Cañas, David Aguilar y Maddie Barber para presentar el catálogo que recorre la historia de esta sección desde 2010 cuando su creador, el navarro Josetxo Cerdán, hoy director de la Filmoteca Nacional, decidió coger el testigo de Juan Huarte y relanzar la producción de cine documental.



Al acto asistieron la consejera de Cultura del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola; la directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Visuales (ICAA), Beatriz Navas, y la secretaria del Instituto Cervantes, Carmen Noguero. Por la tarde, los diez documentales fueron exhibidos en el Círculo de Bellas Artes.



La secretaria de esta institución afirmó que “es un placer celebrar este aniversario con los que ha protagonizado estos diez años de producción audiovisual. Las diez películas estarán presentes en nuestra red de centros del Instituto Cervantes en 2020 y 2021 porque queremos dar a conocer internacionalmente lo mejor de la escena artística contemporánea”.



Rebeca Esnaola se mostró muy satisfecha por “vincular a Navarra con realizadores emergentes. X Films hizo que Punto de Vista saltara la barrera de la exhibición tradicional que se asocia con los festivales, para convertirse en productor de obras audiovisuales, siendo un potenciador de la creación de no ficción. XFilms nació con el objetivo de conseguir una colección de obras producidas y rodadas en Navarra con la participación de jóvenes autores emergentes. No se trata de hacer un publirreportaje de nuestra Comunidad, sino que prime la calidad creativa con una vinculación a Navarra”. Agradeció también al Instituto Cervantes el proyecto de exhibir estas obras de no ficción en sus sedes de todo el mundo porque “es una magnífica oportunidad de internacionalización del talento y de poner a Navarra y al festival Punto de Vista como referentes en otros países”.



Por último, la consejera evocó la labor del mecenas Juan Huarte “que puso en marcha en 1963 la productora XFilms. Fue el motor del cine experimental procurando el acercamiento de la cultura a la no ficción. Es un capítulo de la historia de la vanguardia audiovisual española. Quiero reconocer la valentía de una persona como Juan Huarte a la hora de poner en marcha una productora como ésta y quiero pensar al mismo tiempo que es espíritu que le empujó a ayudar a la creación lo hemos recogido en estos diez años”.



La directora del ICAA, Beatriz Navas, que formó parte del jurado de XFilms en su primera edición, alabó Punto de Vista porque “es un festival único, con compromiso, rigor y sensibilidad. Es una aventura y casi un milagro. He aprendido muchísimo con este festival y he desaprendido mucho más. Espero que siga existiendo muchos años más”.

Laida Lertxundi, Maider Fernández y Alberto Gracia, candidatos de 2020

Alberto Gracia, Laida Lertxundi y Maider Fernández protagonizarán la edición de este año de proyecto X Films, uno de los tres será el elegido para rodar su película durante este año para estrenarla en el festival de 2021. Alberto Gracia estudió Bellas Artes en la especialidad de escultura. O Quinto Evanxeo de Gaspar Hauser, su primer largometraje, se rodó en super-16 mm y ganó el premio FIPRESCI en Róterdam en 2013. Laida Lertxundi es artista, cineasta y coordinadora del Departamento de Creación de la Elías Querejeta Zine Eskola. Sus trabajos se mueven entre los espacios íntimos de la interioridad y la magnitud de los grandes paisajes abiertos. Maider Fernández Iriarte, por último, es educadora y cineasta. Su primer largometraje, Las letras de Jordi, se estrenó en el Festival de San Sebastián en 2019 en la sección Nuevos Directores, y obtuvo dos menciones especiales del jurado en Alcances y L’Alternativa. En esta edición del festival se estrenará Gorria, de Maddi Barber, ganadora del certamen en 2019.

