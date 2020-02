La emoción de la primera vez llega a la 26 Muestra de Cine de Tudela

Actualizada 14/02/2020 a las 07:56

Cuando uno llega a la jubilación intenta ser feliz y disfrutar de esas pequeñas cosas o placeres de los que no ha tenido la oportunidad a lo largo de su vida. En este sentido, es raro encontrarse con una persona que no se haya parado a pensar en qué va a emplear su tiempo una vez sople las velas de su 65 cumpleaños. En la mayoría de ocasiones, estos pequeños placeres pasan por viajar, dedicarse a labores de voluntariado, aprender un idioma... o, simplemente, ver crecer a los nietos.



No obstante, siempre hay excepciones a la regla y, este jueves, Tudela lo pudo comprobar con sus propios ojos. Y es que la capital ribera pudo presumir de haber recibido a Benedicta Sánchez, una mujer que, a sus 84 años, ha debutado en la gran pantalla y se ha hecho con el Goya a la Mejor Actriz Revelación 2020, gracias a su participación en la película Lo que Arde. Un film que este jueves fue presentado en la ciudad, por ella y por su director, Óliver Laxe, con motivo de la 26 Muestra de Cine Español.



UNA HISTORIA LLENA DE EMOCIÓN



A la emoción de la primera vez se le suma, en este caso, la emoción de la propia historia en sí. Una historia que narra cómo los vecinos de un pequeño pueblo de Lugo rechazan, fruto del miedo, el regreso de Amador, que acaba de salir de la cárcel tras haber cumplido condena por pirómano y que solo se encuentra con el apoyo de su madre.



“Intento que mi cine trabaje en dos emociones: en la sencillez y la belleza de la vida y en la evocación”, dijo a este respecto el joven director, al tiempo que reconoció que la película “tiene sensibilidad, alma, luz...”. “Hemos confiado en la gente y en el espectador”, añadió, toda vez que destacó el haber trabajado con personas que no habían actuado nunca. “Era absurdo grabar esta película con actores”, sentenció, a la vez que señaló como motivaciones honrar a los ancestros, servir a su tierra y hacer de espejo a la gente que vive en el campo.



Y la jugada le salió bien. “Trabajar con Benedicta ha sido un verdadero lujo por su nivel de implicación, lealtad, profesionalidad, sacrificio...”, expuso Laxe, quien aseguró que le gustaría volver a filmar con ella.



“COMO PEZ EN EL AGUA”



Por su parte, la Actriz Revelación de estos Goyas insistió en que durante el rodaje se encontró “como pez en el agua”. “Yo iba tranquila, como cuando vas a comprar al supermercado”, continuó diciendo, toda vez que aseguró que fue un “sueño maravilloso”. “Me dijeron cómo lo tenía que hacer, parece que he podido cumplir y me da mucha satisfacción ver que puedo ser útil”, relató Sánchez.



Eso sí, también reconoció que formar parte de esta película a sus 84 años ha sido “una sorpresa”. “Si hace tres años me hubieran dicho que iba a ser actriz, me hubiera dado un ataque de risa”, bromeó Sánchez, quien no cierra la puerta a seguir en la gran pantalla. “Procuraré aceptar lo que se presente. Si lo he hecho con 84 años, ya me creo cualquier cosa”, terminó diciendo.

Karra Elejalde recibe hoy (20 horas) el Premio Castildetierra

La proyección de Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, pondrá el punto final este viernes a la 26 Muestra de Cine Español de Tudela. Y lo hará por todo lo alto, ya que su actor Karra Elejalde será homenajeado en el Cine Moncayo y recibirá el Premio Castildetierra ante el público que se cite para disfrutar de este largometraje ambientado en la Guerra Civil, y concretamente en el verano de 1936, que narra los cuestionamientos de Miguel de Unamuno sobre su apoyo a la sublevación militar. La primera proyección será a las 17.30 horas y la segunda, a las 20 horas, después del homenaje al actor vasco. Además, tras esta segunda sesión se desarrollará un coloquio con Elejalde. El precio de la entrada es de 5,50 euros.

