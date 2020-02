Los 'amanecistas', los "adoradores" de 'Amanece que no es poco', desolados

Actualizada 04/02/2020 a las 17:18

Hace diez años una setentena de extras y vecinos de Aýna, Liétor y Molinicos se constituyeron en asociación de "adoradores" de 'Amanece que no es poco', la película de José Luis Cuerda que se rodó en esos pueblos albaceteños y cuyo surrealismo es para ellos "una forma de entender la vida".



Son los "amanecistas", entregados fans del filme de humor ácido y absurdo, inédito por aquel entonces, que Cuerda, fallecido este martes a los 72 años en Madrid, estrenó en 1989.



"Estoy súper sorprendido. Me había dejado el móvil y cuando lo he cogido todos eran mensajes de desolación", ha explicado Juan Ángel Martínez, el alcalde de Aýna, una población de poco más de 600 habitantes en la comarca de la Sierra del Segura que se publicita como "la Suiza manchega".



La última vez que los amanecistas, que tienen prevista su próxima "quedada" los días 29, 30 y 31 de mayo en los pueblos donde se hizo la película, estuvieron con Cuerda fue en Albacete en noviembre de 2018 en coincidencia con el estreno de "Tiempo después".



"Ya entonces le vimos desmejorado pero era muy joven y cuesta creerlo. No esperábamos este desenlace", ha dicho Martínez (PP), alcalde de la localidad desde junio y "niño deprimío" en la película, en la que tenía el papel de un chaval al que ponían a tocar las campanas.



En Amanecistas, explica, hacen "quedadas" en las que recrean escenas y repiten las frases más conocidas, "tan surrealista como la película", que "veneran", declara.



Aunque el "núcleo duro" de la asociación, "gente que siempre está dispuesta a cantar un fandango o a hablar de Dostoievski" y "devotos" de Faulkner, son 70 personas en redes sociales se cuentan por miles.



Además, hace dos años, y gracias también al apoyo de otra amanecista, la ex ministra Magdalena Valerio, que fue consejera de Turismo y Artesanía de Castilla-La Mancha, crearon en 2010 la "ruta temática amanecista", que pasa por los tres pueblos donde se rodó la película durante el verano de 1988, es decir, Ayna, Liétor y Molinicos.



En la ruta hay paneles informativos, una réplica de la Vespa con sidecar de Jimmy y Teodoro, un "semillero de hombres" y un centro de interpretación en la antigua ermita de los Remedios en Ayna.



La asociación, que bautizó con el nombre de Cuerda el Centro Social de la Casa de la Cultura de Aýna, está presente esta semana en la exposición "Humor absurdo: una constelación del disparate en España", en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), en Móstoles.

