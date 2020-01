El Museo Universidad de Navarra programa 15 películas, 11 de ellas estrenos en Pamplona

Actualizada 31/01/2020 a las 15:15

El Museo Universidad de Navarra ha inaugurado este mes su nueva programación de cine, que reúne 15 películas de las cuales 11 son estrenos en Pamplona.



Como explica Manuel Asín, responsable de la programación, es una apuesta por "el cine contemporáneo, premiado en festivales, de interés cultural y centrado especialmente en películas que de otra manera no llegarían a Pamplona en su momento de estreno nacional".



En este sentido, valora la "buena respuesta del público" a las propuestas realizadas hasta la fecha, que, ha dicho, ha animado al Museo a darles más espacio. La mayoría de los filmes se proyectan los sábados a las 19 horas y la entrada general cuesta 3 euros.



Abrió la temporada el pasado 25 de enero la película islandesa Un blanco, blanco día, de Hlynur Pálmason, y este sábado se proyectará Santiago, Italia, del italiano Nanni Moretti, ambas estrenos en la capital navarra. "Esta última es una película muy interesante, documental, de un cineasta europeo clave", apunta Asín.



La cinta teje un lazo entre Italia y la historia reciente de Chile y reconstruye el rol de la Embajada italiana en Santiago en los meses siguientes al golpe de Estado de 1973, concretamente como asilo para cientos de refugiados opositores a la dictadura de Pinochet.



También en febrero podrán verse la película estadounidense Fourteen, de Dan Sallitt, la francesa Zombi child, de Bertrand Bonello; y Longa noite, del cineasta gallego Eloy Enciso. Esta última cinta ha obtenido el Boccalino de Oro a la Mejor Dirección en el Festival de Locarno, entre otros reconocimientos.



A lo largo de la temporada se proyectarán la película de animación La famosa invasión de los osos en Sicilia, de Lorenzo Mattotti, inspirada en la novela homónima de Dino Buzzati; la canadiense Ghost town anthology, de Dênis Côte, que participó en los festivales de Berlín y San Sebastián; la francesa Mi vida con Amanda, de Mikhäel Hers, Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Tokio; la brasileña Bacurau, de Kleber Mendoça Filho y Juliano Dornelles, Premio del Jurado del Festival de Cannes; la francesa Sinónimos, de Nadav Lapid, premiada con el Oso de Oro en el Festival de Berlín; y la argelina Abou Leila, de Amin Sidi-Boumédiène.



Además, podrá verse la francesa Petit à petit, de Jean Rouch, que aborda la relación con África del cineasta, en una versión larga que es la que quería el autor y no pudo estrenarse de este modo. Esta propuesta se ha realizado con colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI).



ENCUENTROS CON CINEASTAS



El Museo continuará ofreciendo coloquios con cineastas en los que el público podrá ver sus últimas películas y conversar con los ellos sobre su obra y su trabajo. El primer encuentro, con los directores Isidoro Valcárcel Medina y Luis Deltell, será el próximo 14 de febrero, a las 19 horas, en el aula 2 del Museo. Se proyectará su nuevo cortometraje, Un diálogo circunstancial, que irá precedido de una película que ellos mismos han elegido para la sesión, Banda aparte, de Jean-Luc Godard, como homenaje a la recientemente desaparecida directora y actriz Anna Karina.



Asimismo, el 24 de marzo, a las 19.30 horas, el director navarro Óskar Alegría presentará en el Museo 'Zumiriki', acompañado de Efrén Cuevas, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. La película, una reflexión sobre la memoria y los recuerdos, participó en la sección Orizzonti del Festival de Venezia.

