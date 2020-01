Ana Merino gana el 76 Premio Nadal con su novela 'El mapa de los afectos'

Actualizada 07/01/2020 a las 08:00

La autora madrileña Ana Merino ha ganado la noche de este lunes el 76 Premio Nadal, dotado con 18.000 euros, con su primera novela 'El mapa de los afectos', ha anunciado el jurado en la tradicional velada literaria de Ediciones Destino en el hotel Palace de Barcelona.



La novela, presentada bajo el título 'Campos de fuerza' con el seudónimo Susan Storm, cuenta con tantos protagonistas como maneras de relacionarse y de sentir afecto, entre ellos el amor, la pérdida, la venganza, el desengaño y la traición, y arranca con la relación sentimental de una maestra de preescolar que "tiene dudas sobre el amor" y trabaja con un niño de cinco años que ha perdido a su madre de forma súbita.



La maestra lucha contra el mal, con personajes que a veces cometen crímenes, "con fronteras y guerras injustas", ha dicho la autora al recoger el premio, donde ha confesado estar muy emocionada.



Ha asegurado que es intenso compartir este momento y ha destacado que este premio lleva 76 años celebrando la literatura: "Es formidable que exista un premio que apueste por los libros y las novelas. Es maravilloso".



Ha dicho que 2020 es un año especial por la celebración del aniversario de Benito Pérez Galdós, que se da la mano con la celebración del nacimiento de Miguel Delibes: "Es muy estimulante porque habla de la continuidad de la literatura, de que existe y es parte de nosotros".



"El Premio Nadal me ha formado", ha reivindicado la autora, que ha dicho creer en la literatura con el mismo fervor con el que de niña creía en los Reyes Magos, y ha subrayado que la litertaura permite empatizar, profundizar en el alma humana y que es lo que hace permanecer a las personas.



Ha dicho que la novela está inspirada por personajes genuinamente buenos, con un sustrato de la bondad que alimenta una percepción del mundo que ayudará a todos a salir adelante: "La literatura nos da ese espacio de reflexión tan importante y de continuidad".



DOS DÉCADAS



Aunque está centrada en la pequeña localidad americana, la historia transcurre entre América del Norte y España, y a partir del relato inicial se adentra en los misterios cotidianos de los habitantes de esta pequeña comunidad rural americana a lo largo de dos décadas, encadenándose como episodios emocionales.



'El mapa de los afectos' no versa sobre la relación de amor de esta maestra, sino sobre las vidas de los habitantes del pueblo, ofreciendo un mapa de los diferentes tipos de afecto de sus habitantes, como una foto total.



En sus páginas se encuentra el rastro de las historias escondidas, de los sucesos extraños y de los crímenes inexplicables, con ausencias y tensiones familiares, definiendo la pequeña localidad como un lugar en el que solamente se puede sobrevivir gracias a la bondad y a las ganas de seguir viviendo.



Merino es profesora de escritura creativa y estudios hispánicos en la Universidad de Iowa (Estados Unidos), ha publicado un ensayo académico, una monografía crítica sobre Chris Ware y los cinco libros de poesía 'Preparativos para un viaje' (Rialp, 1995), 'Los días gemelos' (Visor, 1997), 'La voz de los relojes' (Visor 2000), 'Juegos de niños' (Visor, 2003) y 'Compañera de celda' (Visor, 2006).



Hija del escritor José María Merino --Premio Nacional de Narrativa--, la poeta ha ganado los premios Adonais y Fray Luis de León de poesía, y el premio Diario de Avisos por sus artículos sobre cómics para la revista literaria 'Leer'.



Es miembro del comité ejecutivo del International Comics Art Forum (ICAF) y miembro de la junta directiva del Center for Cartoon Studies en White River Juntion.

Literatura

