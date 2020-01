06/01/2020 a las 20:20

La tradición de los Conciertos de Año Nuevo se transforma. Los programadores entienden que los programas a base de valses, polkas y marchas de la familia Strauss no son la única fórmula posible para los conciertos de comienzo de año. Incluso los Conciertos de Año Nuevo tradicionales empiezan a incluir algún elemento distinto, ya sea arias de ópera, coros, etc. Concretamente, este Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica de Navarra no ha tenido ningún elemento vienés, (más allá de la esper

Etiquetas Orquesta Sinfónica de Navarra

Selección DN+