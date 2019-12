Nuevas confirmaciones para Estaciones Sonoras 2020 en Cascante

Estaciones Sonoras, el festival musical de la localidad navarra de Cascante, ha presentado nuevas fechas y confirmaciones para el 2020, en lo que será su edición más internacional.

La primera cita, tendrá lugar los próximos 7 y 8 de febrero y tendrá como protagonista a Elliot Murphy en formato dúo con Olivier Durand. El veterano rockero neoyorquino residente en París llegará a Navarra presentar su álbum 'Ricochet' publicado el pasado mes de octubre.

Con más de 35 discos a sus espaldas y coetáneo de su buen amigo Bruce Springsteen, ha trabajado con artistas de la talla de Billy Joel, Phil Collins o Mick Taylor, entre otros. En 2015 fue nombrado Caballero de las Artes y de las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. Artista polifacético, compagina su pasión por la música con las letras. Ha publicado varias colecciones de relatos cortos y dos novelas, y colabora eventualmente en revistas como Rolling Stone o Vanity Fair Apasionado del cine, el propio Fellini le dio un pequeño papel en Roma y Ruiz Barrachina confió en él para el protagonista de Broken Poet.

Murphy no será la única presencia internacional para las Estaciones Sonoras 2020. Para la edición de primavera, que tendrá lugar los próximos 8 y 9 de mayo, se ha confirmado que el cabeza de cartel será Brian Fallon, el que fuera líder de The Glaslight Anthem. Brian Fallon & The Howling Weather llegarán desde New Jersey para presentar su nuevo disco, que verá la luz el próximo año, en una de las pocas oportunidades para verle en España.

Compartirá edición con Los Zigarros, quiénes subirán al escenario en una edición más rockera que nunca. Quiénes fueran teloneros de Fito y Fitipaldis o Rolling Stones, cuentan con tres albums editados: Los Zigarros, A todo que sí y Apaga la radio, su último trabajo.

Además la organización ha confirmado nuevas fechas en septiembre debido a la “demanda de nuestros fans y para aprovechar las posibilidades que el buen tiempo nos ofrece”, señala el director de Estaciones Sonoras, Anselmo Pinilla. “Inicialmente pensamos en hacer una edición otoñal en lugar de veraniega, pero la hemos adelantado porque creemos que no hay mejor manera que despedirnos del verano que hacerlo a base de buena música y gastronomía”.

La nueva edición tendrá lugar los próximos 18 y 19 de septiembre y de momento el único nombre confirmado es el de El Kanka, un referente de la nueva generación de cantautores españoles que está conquistando los escenarios de España y Latinoamérica. Sólo en You Tube cuenta con más de 125.000 suscriptores y 50.000.000 visualizaciones, y en Spotify, con una media de 400.000 oyentes mensuales y con más de 20 temas que superan el millón de escuchas.

En las próximas semanas se irán anunciando nuevas confirmaciones pero ya hay gran expectación. En apenas 24 horas se agotaron los primeros 200 abonos ciegos puestos a la venta el pasado mes de noviembre y se espera que el éxito se repita las nuevas entradas que podrán adquirirse a partir del próximo jueves 19 de diciembre en la web oficial del festival.