14/12/2019 a las 06:00

Aunque dice que llegó a la interpretación por casualidad, lo cierto es que el teatro es sinónimo de vida para Nuria Espert (L’Hospitalet, 1935). Tenía doce años cuando debutó en el Teatro Romea de Barcelona y diecisiete cuando se dio cuenta que había nacido su vocación. En estos más de setenta años, no ha habido ni una sola función en la que la actriz no haya sentido un cosquilleo en el estómago antes de salir al escenario. Un hormigueo que no le abandona desde que estrenó 'Romancero gitano&

Selección DN+