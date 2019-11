03/11/2019 a las 06:00

“Para mí la fotografía es salir de casa, relajarme, probar cosas diferentes y aprender y aprender continuamente”, explica Pablo Cacho Isla, ganador de la votación popular de la sección dedicada a ‘Paisajes’. Con más de 500 imágenes compitiendo en la última categoría del concurso, este fotógrafo aficionado de 51 años y vecino de Pamplona se mostraba especialmente emocionado por el reconocimiento: “Estoy que no me lo creo porque no soy muy de concursos, la verdad, me animó un amigo a presentarme. También he ido alguna vez a algún rally fotográfico y he tenido alguna mención... pero tampoco es lo mío. Lo que me llena es echarme la cámara a la espalda y perderme por Urbasa o por las Bardenas, como es el caso”.

La imagen ganadora juega con los reflejos en una de las escasas charcas que dan cobijo al ganado en las Bardenas. A la derecha de la imagen, las ramas de un árbol ahogado sobresalen de la lámina de agua. A la izquierda, asoman las formas características del paisaje semidesértico de las Bardenas, un espacio que en el año 2000 fue declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera.

Para Pablo Cacho, la imagen transmite “una sensación de paz”, impresión que multiplica el tratamiento en blanco y negro. “Creo que es lo que hace que la fotografía sea diferente, porque invita a parar, a verla despacio, sin la aceleración que provocan los colores”. Un efecto que, al parecer, ha contagiado a los seguidores de este certamen, que le han otorgado este galardón con sus votos, premiándole con una comida para dos personas en VerduArte.

Además de este premio popular, el jurado profesional del concurso ha determinado las diez finalistas de la tercera categoría, dedicada a ‘Paisajes’. Se completan de esta manera las treinta imágenes que pasan a la fase final, en la que se decidirán los premios absolutos de 2019. Las elegidas son: Cazador de estrellas; Dibujando el camino; Enredados; Helado amanecer; Huellas en la nieve; Irurrekaeta primaveral; La fábrica de nubes; La mochila roja; Observador privilegiado; Testigo de la historia.

Comienza la fase final

El Concurso fotográfico Conocer Navarra 2019 entra, a partir de mañana, en su fase final. Del 4 al 15 de noviembre podrá visitarse en la web del concurso http://concursos.diariodenavarra.es/conocer-navarra-2019/ una galería con las treinta imágenes finalistas: diez de 'Fiestas y tradiciones', diez de 'Patrimonio' y las diez últimas de 'Paisajes'. Los internautas tendrán la oportunidad de votar por su imagen preferida y otorgar el premio popular absoluto. Por otro lado, el jurado se reunirá para determinar cuáles son las tres fotografías que ocuparán el podio de esta duodécima edición.

El tercer clasificado obtendrá 500 euros en material fotográfico y un fin de semana en la casa rural Aldekoa de Ziga; el segundo clasificado, 1.000 euros en material fotográfico y un fin de semana en la casa rural Aldekoa de Ziga; y el ganador, 2.000 euros en material fotográfico y y un fin de semana en la casa rural Aldekoa de Ziga.

También se entregarán obsequios a los treinta finalistas y a los cuatro ganadores de las votaciones populares. En total, más de 6.000 euros en premios gracias a los diferentes organismos y empresas que patrocinan el concurso: Turismo de Gobierno de Navarra, Eroski, Camera, Casa Rural Aldekoa, Reyno Gourmet y VerduArte.

La resolución de esta fase final se conocerá el domingo 17 de noviembre y la entrega de premios se realizará durante el acto de presentación de la revista de diciembre. Las treinta imágenes finalistas ilustrarán el calendario 2020 que se entrega, gratuitamente, tanto a los lectores de Diario de Navarra como a los de Conocer Navarra a mediados del mes de diciembre. Además, también formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá diferentes casas de cultura de la geografía foral el próximo año.

Un premio gastronómico

Por cuarto año consecutivo, este certamen fotográfico añade un nuevo galardón: el premio a la mejor fotografía gastronómica. Patrocinado por Reyno Gourmet, el ganador se llevará un lote de productos amparados bajo esta marca valorado en 500 euros. El nombre de la fotografía y el autor de esta categoría se dará a conocer, igualmente, el 17 de noviembre, junto a los ganadores absolutos de este año.

