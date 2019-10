'Terminator' y 'El resplandor' vuelven a los cines para un Halloween con pocos sustos

Actualizada 30/10/2019 a las 11:12

Los miedosos están de suerte. 'Halloween' ya no es sinónimo de cine de terror como demuestran los estrenos de esta semana, entre los que se incluyen dramas históricos como 'La trinchera infinita', cintas nostálgicas como la secuela de 'El resplandor' o la sexta entrega de la saga de androides 'Terminator'.

'TERMINATOR' REGRESA POR SEXTA VEZ Y CON ACENTO ESPAÑOL

El icónico hombre de metal que desde hace 35 años interpreta Arnold Schwarzenegger regresa por sexta vez para 'Terminator: destino oculto', una cinta repleta de efectos especiales que cuenta de nuevo con Linda Hamilton como Sarah Connor, además de un elenco latino encabezado por Natalia Reyes, Diego Boneta y Gabriel Luna.

La película, dirigida por Tim Miller, cuenta también con los españoles Enrique Arce ('La casa de papel') y Stephanie Gil ('Sordo') y se ha grabado en Almería, Murcia y Castilla y León, entre otras localizaciones.

'DOCTOR SUEÑO': EL TRAUMA DEL NIÑO DE 'EL RESPLANDOR'

Dirigida por Mike Flanagan ('Ouija: El origen del mal'), la secuela de la cinta de Kubrick 'El resplandor' llega 40 años después del estreno de la primera. Ewan McGregor interpreta al hijo de la familia protagonista, ahora adulto, quien al saber que una organización está asesinando a los niños con quienes comparte su don paranormal, decidirá ayudarles a escapar.

El autor de la novela en que se basa la obra, Stephen King -a quien no le gustó demasiado la cinta de Kubrick-, ha declarado recientemente que 'Doctor sueño' es una película 'excelente' que gustará 'tanto a los seguidores de 'El resplandor' como a los fans de 'Cadena perpetua' (que también se basa en una novela de King)'.

LA GUERRA CIVIL, DESDE DENTRO DE 'LA TRINCHERA INFINITA'

Los responsables de las laureadas 'Loreak' y 'Handia', se sumergen en la Guerra Civil española con 'La trinchera infinita', su primera película rodada fuera de País Vasco, que les valió cuatro premios en el festival de San Sebastián, entre ellos el de mejor dirección, y que se espera sea una de las grandes nominadas en los próximos Goya.

El peso de la historia recae en Antonio de la Torre y Belén Cuesta, que interpretan a un matrimonio recién casado que, tras el estallido de la guerra, monta un escondite provisional en su casa. El miedo a las represalias y su amor les llevarán a esconderse durante más de 30 años.

'LOS RODRÍGUEZ Y EL MÁS ALLÁ', UNA COMEDIA CON FINES SOLIDARIOS

El director Paco Arango reúne en el elenco de su tercera película, 'Los Rodríguez y el más allá', a lo mejor de la comedia mexicana y española. Edu Soto y Mariana Treviño interpretan a los padres de la familia 'Rodríguez', que se verán involucrados en una aventura espacial junto a Rossy de Palma, Geraldine Chaplin y Tomás Pozzi, entre otros.

La cinta presenta al agente secreto Rodríguez (Plácido Domingo), que abandona su planeta, 'Maktub', para fundar una familia en la Tierra y lo deja estancado en los años 50. A su muerte, su nieto Nicolás descubre que en la casa existe un portal cósmico que une ambos mundos.

LA TIERNA OVEJA SHAUN, DE AVENTURA POR EL ESPACIO

La oveja Shaun y su rebaño viven su aventura más espacial en 'La oveja Shaun, la película: Granjaguedon', donde coinciden con la alienígena Lu-La, un adorable ser al que ayudarán para que vuelva con los suyos. Este rebaño corre su segunda aventura en la gran pantalla de la mano del realizador de la serie de televisión 'La oveja Shaun', Will Becher, y del debutante Richard Phelan.

'SORRY WE MISSED YOU': LA MODERNIDAD MATÓ A LA FAMILIA

El mítico cineasta Ken Loach retoma con 'Sorry we missed you' sus preocupaciones sociales. La cinta, que compitió en las últimas ediciones de San Sebastián y Cannes, presenta a una familia muy unida y precaria que, de la noche a la mañana, decide apostarlo todo e invertir en un negocio que les promete el cielo: repartir pedidos por cuenta propia mediante una aplicación móvil.

LA TORMENTA DE UN HOMBRE CIEGO 'SIN FILTRO' Y SU MUJER ESCRITORA

Aunque siga siendo el mismo hombre divertido y seductor, después del accidente en el que perdió la vista Frederic ha cambiado y ahora es una persona incapaz de callarse nada. Pero cuando su esposa, Beatrice, publica un libro sobre esta tragedia, los enfrentamientos llegarán al matrimonio y todo se tambaleará.

SANTA 'KLAUS' Y EL ORIGEN DE LA ILUSIÓN NAVIDEÑA

La primera película de animación española para Netflix, 'Klaus', llega a las salas antes que a la plataforma -el 15 de noviembre- para narrar el origen de Papá Noel. Detrás de esta cinta está Sergio Pablos, animador español y creador de la saga 'Gru, mi villano favorito'.

'LOVE ME NOT', LA CUESTIÓN MUSULMANA CON ESENCIA POP

En 'Love me not', Lluis Miñarro ('Stella cadente') retoma el mito de Herodes a través de su hija Salomé (Ingrid García-Jonsson), famosa por haber servido en bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Sin embargo, en esta ocasión la protagonista no está en Roma, sino en la guerra de Irak y enamorada de un prisionero que no le conviene.

