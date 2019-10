Un biólogo que apostó por el arte

25/10/2019 a las 13:50

Larry Karlin es un artista que alimenta su obra de recuerdos y experiencias vividas, de esos momentos que tienen un significado para él y que luego plasma en unos lienzos llenos de sutileza. Su manera de mirar al mundo y de acercarse al ser humano están presentes en cada una de sus obras. También, en las que forman parte de The space between us (El espacio entre nosotros), la última exposición del artista en la Galería Ormolú. El trabajo del neoyorquino Larry Karlin se nutre de momentos,

Etiquetas Cristina Altuna

Selección DN+