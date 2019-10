El periodista de Diario de Navarra José Javier Imbuluzqueta, reconocido por los premios Teobaldo

Actualizada 10/10/2019 a las 16:52

La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Navarra ha seleccionado a los profesionales que este año recibirán el galardón Teobaldo a la buena labor realizada en las diferentes categorías y campos del periodismo y, entre ellos, ha premiado al periodista deportivo de Diario de Navarra Josetxo Imbuluzqueta por su trabajo periodístico de Deporte. Los galardones también han reconocido la labor de Begoña Pro, periodista y escritora, que lleva publicados ocho libros, relatos históricos navarros y publica una serie en Diario de Navarra que lleva por nombre ‘Saber más, viernes historia’, desde junio de 2016.

Los premios, que serán entregados el próximo 18 de octubre, viernes, en el Parador de Olite, han reconocido a Sara Romero Estella como Periodista Navarra "por su intensa labor de servicio a la sociedad durante cinco años destacada por Antena 3 Noticias en China y en Corea del Norte, países en donde la libertad de expresión está constantemente amenazada".

Los galardones también han premiado a los siguientes periodistas:

Alberto Araiz, que ha obtenido el Teobaldo al trabajo periodístico de promoción de los Municipios y Concejos de Navarra-Premio Merindad de Olite. Propietario de Tierra Estella de Comunicaciones desde marzo de 2013, que emite para Cadena Cope y Cadena 100, Alberto dirige las emisoras desde donde siempre ha ejercido el periodismo, en Estella.

Blanca Basiano, Teobaldo al trabajo periodístico en defensa de los valores y derechos humanos, Impulsado y patrocinado por el Grupo MTorres. "De los siete años que ha ejercido de corresponsal de Antena 3 Noticias en Cataluña, en los dos últimos le ha sido especialmente duro —al igual que para otros compañeros— desarrollar la labor periodística en el caldeado clima político catalán", señalan desde la organización

Daniel Ochoa de Olza, Teobaldo a la fotografía de prensa, impulsado y patrocinado por Itaroa, por su trabajo en el muro levantado por los Estados Unidos en la frontera con México, que terminó en las portadas del 6 de enero en los periódicos The New York Times y The Washington Post.

Mikel Bernués, Teobaldo al trabajo de periodismo social, Impulsado y patrocinado por CINFA, por ‘Historia de la casa del tejado colorado’, un reportaje que hace una perfecta radiografía a aquél hospital fundado en diciembre de 1904 para ser el Manicomio Vasco-Navarro.

Marta Lachén, Teobaldo al trabajo de periodismo sobre Igualdad, impulsado y patrocinado por el Parlamento de Navarra, por su labor en Xilema, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con menores, familias, mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y personas con patología múltiple, para lograr el bienestar integral de las personas que están pasando por un momento complicado de su vida, persiguiendo la igualdad en todos los aspectos de su significado.

Miguel Bidegain, Teobaldo al trabajo de periodismo Económico y de Empresa, impulsado y patrocinado por Lacturale, por ‘Entrevistas de trabajo’, una sección del medio digital Navarra Capital que trata la actualidad económica, empresarial y social de Navarra y sus principales retos de futuro vistos por los máximos responsables, directivos, consejeros delegados y presidentes de empresas de Navarra.

