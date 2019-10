Ara Malikian actuará en el Navarra Arena en diciembre con su nuevo espectáculo

Actualizada 08/10/2019 a las 12:44

"Mi relación con los garajes empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. En el mundo entero las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música. Yo no me quería quedar sin formar parte de esa movida.



Yo tenía diez años y mi padre me decía para convencerme:



- Vamos hijos, bajemos al garaje, vamos a montar una banda de rock como la de los Rollings.

Mi banda no tenía tanto rollo como la de ellos, yo no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger y hablábamos de Rock y música de vanguardia, a mi me esperaba mi tío Nono con una trompeta abollada, mi vecino con una botella de anís y mi abuela con una mandolina...



A día de hoy sigo sin verle el Rock and Roll pero le veo el amor y eso es más que suficiente. Después vinieron otros garajes: los alemanes, los ingleses, los parisinos, los españoles... Parece ser que estoy predestinado a ellos. Me pasas cosas fascinantes en los garajes..." Ara Malikian



Esta gira 2019 visitará lugares emblemáticos como el Royal Albert Hall en Londres, el Tempodrom en Berlín, El Wizink Center de Madrid o el l´Olympia en Priscos y grandes espacios como el Luna Park de Argentina.

