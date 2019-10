Comienza el viaje musical secreto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi

Actualizada 04/10/2019 a las 08:35

Ni abonados, ni público general, ni periodistas, ni críticos musicales. Ninguno de los asistentes al concierto inaugural de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE) en Vitoria hace una semana, en San Sebastián el lunes y el martes y en Bilbao el miércoles desveló las obras y los compositores que formaban ese programa. Guardar el secreto hasta el final de la serie de conciertos que ayer cerraba Pamplona en Baluarte había sido una petición expresa de la OSE. Se trataba de crear expectativa, palabra con la que ha titulado este primer programa y que a su vez ha dado inicio al proyecto Elkano: mundubira musika bidelagun (Elcano: vuelta al mundo con la música como compañera de viaje), donde cinco compositores pondrán música a los diferentes tramos del viaje de hace 500 años del marino vasco Juan Sebastián Elcano. El programa de este primer concierto dejó de ser oculto tras hora y media de actuación ayer. Contenía obras de los siglos XX y XXI, de Corigliano, Varese, Reich, Schoenberg y Usandizaga, siendo el tolosarra Mikel Chamizo el autor de la música de esa primera etapa de Elcano, donde Navigare necesse est se detenía en los primeros pasajes de la odisea, observando miedos, esperanzas y expectativas en aquellos marinos ante ese viaje a lo desconocido.



El de ayer “no era un repertorio obvio sino la proposición de un cierto camino de descubrimiento”, en palabras del director general de la OSE, Oriol Roch, ayer en Pamplona, un programa con “parte de humor, de pasión y de profundidad”, como lo definió al presentar la temporada y el proyecto entorno a Elcano. En él han involucrado, además de a Chamizo, al compositor bilbaíno Mikel Urquiza (la etapa de Sudamérica y cuya composición se escuchará en la próxima primavera), al francés Joël Mérah (etapa del Océano Pacífico y Asia, con estreno en el otoño de 2020), a la navarra Teresa Catalán (el tramo de India y África, obra cuyo estreno se prevé la primavera de 2021) y a la vitoriana Zuriñe F. Gerenabarranea (la etapa de la vuelta, con estreno en la primavera de 2022). El proyecto tendrá su desarrollo en tres temporadas, como los tres años que duró la travesía de Elcano.



Bajo la dirección de Robert Treviño, con la soprano alemana Mojca Erdomann y la parte coral protagonizada por la Sociedad Coral de Bilbao, fue un programa que perseguía “sugerir, provocar y sobre todo, inspirar”.



La temporada estará centrada en la idea del viaje, del viaje definitivo, y de toda la curiosidad, la emoción y el miedo que nos provoca la experiencia del propio viaje. Roch no dudó en calificarla como “la más espectacular” desde que él llegó a la OSE hace cinco temporadas. “Y lo es”, continuó, “por varios motivos: porque conecta con obras de una gran popularidad junto con obras que no se han hecho antes y que proponen un punto de descubrimiento de estéticas un poco distintas”. Es decir, obras como la Sinfonía nº2 de Malher, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, la Sonfonía Fantástica de Berlioz... y obras que implican cierto descubrimiento como el recorrido de Bartok o la filosofía que implica el viaje de Elcano en el 500 aniversario de su vuelta al mundo como metáfora de salir a descubrir nuevas estéticas. “Creemos”, apuntó Roch, “que no tenemos que dejar de exponer un recorrido musical diferente”.



Robert Treviño dirigirá cinco programas de conciertos de la OSE, que esta temporada se estrenará en París, con un concierto que dirigirá Treviño en el Teatro Champs-Elysées con obras de Ravel y con Malher en la interpretación de la partitura La canción de la Tierra.



De la temporada en Pamplona destaca un concierto que solo se podrá disfrutar en la capital navarra. Bajo el título París, el 4 de marzo el director de orquesta neerlandés Edo de Waart dirigirá a la OSE en un concierto dedicado en su integridad a la música de Camille Saint-Saëns. Antiguo director titular de orquestas como las de San Francisco, Minnesota o Sidney, De Waart abordará The Chariman Dances, el fragmento más dinámico y colorista de la ópera Nixon in China de John Adams, será el minimalista preludio del Concierto para violonchelo nº1 -con la actuación como solista del violonchelista Jonathan Roozeman, cuya carrera internacional no ha dejado de crecer desde que ganó el Concurso Tchaikovsky en 2015- y Sinfonía nº3, Órgano, otro hito del repertorio romántico francés con el que Saint-Saëns sacudió la sonoridad tradicional de la orquesta con la presencia imponente del órgano.

La temporada





Las fechas en Pamplona: además de la actuación de ayer, el 5 de noviembre, el 5 de diciembre, el 15 de enero, el 4, el 16 y el 31 de marzo, el 28 de abril, el 12 de mayo y el 2 de junio.



Directores: además de Robert Triviño (dirigirá a la Orquesta en cinco conciertos), el vitoriano Juanjo Mena, Pinchas Steinberg, George Mark, Mei-Ann Chen y Edo de Waart.



Solistas: el violinista Frank Peter Zimmermann, que pasará el testigo del violín a Augustin Hadelich. Además, el clarinetista Julian Bliss, el violonchelista Jonathan Roozeman y las pianistas Varvara y Yulianna Avdeeva. En las voces, junto a la soprano Mojca Erdmann, la soprano Kate Royal y la mezzosoprano Justina Gringyte.



Coros: la Sociedad Coral de Bilbao que actuó ayer en Pamplona, el grupo vocal femenino Vocalia Taldea y el Orfeón Donostiarra, que pondrá el cierre a la temporada con la interpretación de la Sinfonía nº2 de Mahler.



Artista invitado: el grupo de Iparralde Kalakan, que entrará en la programación para interpretar Zuhaitz para percusión y orquesta, del bilbaíno Gabriel Erkoreka.

Selección DN+