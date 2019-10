El II Musika en martxa Fest llega este viernes al Zentral

Actualizada 02/10/2019 a las 11:21

El Ayuntamiento de Pamplona presenta el 'II Musika en martxa Fest’, un festival que tendrá lugar los viernes 4 y 11 de octubre en el Zentral, en el que participan formaciones de la bolsa de grupos gestionada por la unidad de Juventud, todas ellas formadas por personas jóvenes de la ciudad. El Zentral sustituye este año a las explanadas de Civivox Iturrama y Civivox San Jorge y también se ha trasladado la fecha de celebración del verano al otoño.

Este miércoles por la mañana han presentado la cita musical el concejal especial de Juventud Arturo Lecumberri; Mikel Uriz, responsable de Producción del Zentral, Ruth Losada, técnica de Juventud del Consistorio y diversos representantes de algunos de algunas de las 14 formaciones inscritas en la bolsa de grupos y que participarán en el concierto: A Deshoras; Nakama Planet; Still Mad y The Offensive.

En cada una de las dos citas que componen el festival actuarán cinco bandas diferentes con estilos que recogen, en una amplia panorámica, desde Pop, Rock, electrónica, Soul, Indie o Punk, hasta Rap o Ska. Entre las propuestas del repertorio hay temas propios y versiones de otras bandas de forma que, en dos sesiones, se puede apreciar la variedad de intereses musicales de los jóvenes músicos y compositores de la ciudad.

Además, en el concierto de este próximo viernes 4 de octubre, uno de los grupos será Vladimir Congo, una formación que se mueve entre el Rock francés, el electro y el Pop. Congo llega invitado a Pamplona dentro de las líneas de trabajo del proyecto Creacity que llevan a cabo Hondarribia, Bayona y Pamplona cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La intervención de Vladimir Congo en el Zentral es parte del intercambio artístico entre las ciudades hermandas que hizo que el pasado junio los pamploneses de Kimera –también presentes en este festival- tocaran en Bayona. Igualmente, vía Creacity, el alumnado de la Escuela de Música Joaquín Maya protagonizó una sesión musical con la Rock School de Bayona durante el festival de bandas por los 100 años de La Pamplonesa.

¿QUIERES TENER 'BOLOS' CON TU GRUPO?

Todas las formaciones convocadas a este festival pertenecen a la llamada ‘Bolsa de grupos’, un recurso creado por el Ayuntamiento de Pamplona en 2018 cuyo objetivo es ofrecer a los grupos en ella inscritos los espacios y oportunidades para tocar y hacerse un hueco en el panorama musical, bien en eventos municipales, bien a través de comisiones de fiestas de los barrios, unos colectivos a los que se les han pasado también sus contactos. El Consistorio abona al grupo en concepto de gratificación 200 euros actuación, con un límite de dos anuales por grupo. Además, para cada concierto se pagará hasta un máximo de 700 euros, si fuera necesario, para las necesidades técnicas.

Actualmente la bolsa municipal cuenta con 14 grupos inscritos; ocho de las formaciones se incorporaron en 2018 tras el I Musika en martxa y las otras seis se han apuntado a esa lista durante este año. Este recurso municipal está disponible para todos aquellos grupos amateurs en las que la mitad de sus integrantes (y todos los solistas) sean oriundos de la ciudad. Es necesario, además, que dos tercios de sus miembros tengan de 14 a 30 años.

La forma de acceder a la bolsa es rellenar la correspondiente ficha de inscripción en la Casa de la Juventud en el horario habitual del servicio. Junto a la solicitud deberán entregar una maqueta con un máximo de tres audios (o 10 minutos de duración), sin restricción de estilos de música y en formato digital. Aunque muchos de los grupos que hoy están inscritos han estado vinculados a la Casa de la Juventud en algún momento de su trayectoria profesional, no es requisito para formar parte el ensayar en sus instalaciones, ni el haberse acogido al sistema de bonos- ensayo (un recurso que se hace cargo de 60 euros al mes de los precios de alquiler de salas de ensayo en los locales de Barracuda (Huarte) u On-Off Sound (Berrioplano)).

EL CONCIERTO DE ESTE VIERNES

Rock, Pop, Rap o Ska, Es la propuesta para el concierto de este próximo viernes en el que se podrá escuchar al senegalés afincado en Pamplona Rawan; a los “hermanos” Erel y Cuñi; a Hagoan y Kimera y Vladimir Congo. La cita es a las 20 horas en el Zentral, aunque las puertas se abrirán a partir de las 19.30 horas.

Mamadou Rawan Diallo nació en Guediawaye, un barrio de Dakar (Senegal). Participó en 2011 en el Big Star de la televisión África de Senegal y con ese evento a conocer como cantautor. Desde entonces vive en España. Su último trabajo se publicó en agosto. Por su parte Erel y Kuñi son dos jóvenes raperos de 18 años; son compañeros, amigos y hermanos.

Las dos siguientes formaciones pamplonesas convocadas son Hagoan y Kimera. La primera es un grupo rock-ska que tiene temas propios, pero también versiones de grupos como Su Ta Gar, Gatibu o Platero y tú, y a los que se les pudo escuchar estos Sanfermines en la Zona Joven de Fueros. Kimera es un grupo de rock formado en 2016 que combina la base clásica de rock (guitarra, bajo, batería y voz) con la originalidad del teclado, violín y saxo. A principios de este año publicó su primer trabajo con 8 temas propios.

LA PROPUESTA PARA EL 11 DE OCTUBRE

El viernes 11 de octubre tomarán el relevo The Offensive, A Deshoras, Nakama Planet, Still Mad y Pensamientos Aleatorios. The Offensive es una banda con amplitud de miras: rock, grunge, hardcore y punk, A Deshoras nació el año pasado en un local de ensayo, dónde un grupo de amigos buscaban acordes que se llevasen bien con un puñado de versos que tenían guardados. Still Mad, por su parte, es un grupo de Hard rock nacido originariamente en 2013. En este tiempo han ido cambiando de componentes y de la formación original quedan sólo el vocalista y la guitarra rítmica. Entre sus influencias están H.E.A.T, Guns n’ Roses, Gosht, Aerosmith, Santa Cruz, Danger Danger o Europe.

Los siguientes dos grupos en programa son Nakama Planet y Pensamientos Aleatorios. El primero es una banda con temas propios temas, propios y versiones de estilo Soul, Rock & Roll, R & B… El segundo, formado hace dos años, es también una idea de dos hermanos y mezcla el estilo piano-rock con influencias del Indie.

