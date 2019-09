Max: "No nos han enseñado que las imágenes se leen"

27/09/2019 a las 06:00

No se habían vuelto a ver desde 1982, donde coincidieron trabajando en El Víbora, cabeza de lanza del cómic alternativo español. “Me ha gustado reencontrarlos y ver qué caminos han seguido”. No lo ha cambiado en los últimos 37 años quien ayer pronunciaba estas palabras, Francesc Capdevila, que prefiere responder al nombre de Max -“Francesc solo me llaman en casa”-. Hablaba del reencuentro con dos pamploneses que entonces trabajaron con él y que cuando supieron de la visita de Max

Selección DN+