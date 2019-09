Muere Robert Hunter, letrista y miembro de Grateful Dead

Actualizada 25/09/2019 a las 10:26

El escritor estadounidense Robert Hunter, que fue letrista y miembro de Grateful Dead, murió a los 78 años, confirmó este miércoles la página web oficial de este emblemático grupo de rock.



"Que te vaya bien, señor Hunter. Te queremos más de lo que las palabras pueden decir... Para un hombre que nos aportó tantas palabras significativas, la banda sonora de nuestras vidas, nos ha dejado un poco sin palabras con su fallecimiento", dijo el mensaje en la web que confirmó la muerte de Hunter.



La familia de Hunter había anunciado este miércoles previamente su muerte en un comunicado remitido a medios estadounidenses.



"Murió de forma tranquila en casa y en su cama, rodeado de amor. Su esposa Maureen estaba a su lado dándole la mano (...). En este momento de pena, por favor celebradle de la manera que todos sabéis: estando juntos y escuchando su música", dijeron sus familiares en esa nota.

Hunter fue una figura clave en la carrera de Grateful Dead, uno de los grupos más influyentes de la contracultura de los años 60 en Estados Unidos.



Mientras la banda liderada por Jerry Garcia se adentraba en misteriosos, sugestivos y excitantes caminos entre el rock y la psicodelia, Hunter, pese a no ser un músico de Grateful Dead, se encargaba de escribir letras y poner palabras a la arrebatadora experimentación artística de sus compañeros.



Grateful Dead fue un modelo a imitar entre los grupos psicodélicos de la escena de San Francisco y para ello contaron con las letras de Hunter en canciones como 'Box of Rain', 'Dark Star' o 'St. Stephen', entre muchas otras.



La importancia de Hunter en Grateful Dead quedó reflejada en que, cuando la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994, su letrista también fue reconocido con esa distinción pese a no ser un músico del grupo.



Al margen de su obra para Grateful Dead, Hunter también colaboró con sus letras para otros artistas de mucho prestigio como Bob Dylan, con quien, por ejemplo, escribió todas las canciones excepto una del disco "Together Through Life" (2009).

