Qué hacer este fin de semana en Pamplona y Navarra

06/09/2019 a las 06:00

TERMINA LA SEMANA DE MÚSICA ANTIGUA

Europa Galante, la formación creada por Fabio Biondi en 1990, cierra este domingo la Semana de Música Antigua de Estella (que intenta hacerse conocer por el acrónimo Smade) con un programa titulado Les Nations, con obras de Corelli, Vivaldi, Locatelli y Telemann, en la iglesia de San Miguel de Estella.

El último fin de semana del ciclo lo abre este viernes en la iglesia de Santa Clara la violista pamplonesa Isabel Villanueva, a quien se pudo escuchar hace un par de semanas en el Flamenco on Fire, que presenta un programa con el que se podrá compara la escritura para viola de Johann Sebastian Bach, de quien se podrán escuchar las Suites números 1 y 2 con la de dos autores contemporáneos: Gyorgy Kurtág y Dobrinka Tabakova.

Por la tarde se podrá escuchar en San Miguel uno de los grandes monumentos musicales del barroco: el oratorio The Messiah, de Georg Friderich Händel, del que se escuchará una selección. El contratenor Carlos Mena dirige a la Sinfónica de Navarra y la Coral de Cámara de Pamplona (con la que colaborarán Ereintza Abesbatza y el Coro Camino de Santiago de Ayegui) y actúa como contratenor solista en compañía de Jone Martínez (soprano), Diego Blázquez (tenor) y Víctor Cruz (barítono).

Mena, Martínez, Blázquez y Cruz protagonizarán este sábado en la iglesia de Santa Clara el concierto Bozes en las esferas, en el que interpretarán canciones a dos, tres y cuatro voces del renacimiento y el comienzo del barroco como Juan de Torres, Juan Blas de Castro, el Maestro Capitán y Manuel Machado.

Jordi Savall, una de las figuras de la música antigua en España, actúa este sábado en la iglesia de San Miguel, junto al percusionista Pedro Estevan, en un concierto que presenta diálogos entre las músicas instrumentales de la antigua Hispania cristiana, judía y musulmana, de la Italia medieval y las músicas de Marruecos, Israel, Afganistán, Armenia y del antiguo Imperio Otomano.

En datos

Viernes: Isabel Villanueva (Iglesia de Santa Clara), 18.30 h.

Sinfónica de Navarra y Coral de Cámara de Pamplona (Iglesia de San Miguel) 20.15h.

Sábado: Carlos Mena, Jone Martínez, Diego Blázquez y Víctor Cruz (Iglesia de Santa Clara), 18.30 h.

Jordi Savall y Pedro Estevan (Iglesia de San Miguel), 20.15 h.

Domingo: Europa Galante (Iglesia de San Miguel), 20.15 h.

UN LUGAR PARA LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

FESTIVAL NAK El festival dedicado a la música contemporánea propone el eje temático de música y ciencia presentando varias propuestas que analizarán, desde la perspectiva de la creación e interpretación, la relación existente entre la música de vanguardia y diferentes disciplinas científicas como la física acústica, astronomía, astrofísica, matemática y otros fenómenos relacionados, como la sinestesia.

En datos

Viernes: Condestable, 20 horas. Concierto didáctico ‘Makrokosmos I y II’ de George Crumb.

Sábado: Sala Muralla de Baluarte. 20 horas. Concierto didáctico ‘La estela de las estrellas’ con Neopercusión. Presentación: Xabier Armendáriz.

‘BEN-HUR' LLEGA AL GAYARRE EN TONO DE COMEDIA

Teatro Nancho Novo presenta en Pamplona una disparatada y gamberra versión de Ben-Hur, inspirada en la mítica película de 1959. Sus creadores se proponen contar “lo que nadie se ha atrevido a contar” sobre esta historia ya clásica. Con un ritmo trepidante y un gran ingenio visual, Ben-Hur es una obra plagada de ingeniosos gags visuales, mordaces y absurdos diálogos y una curiosa reflexión sobre la verdad y el amor y la lucha de género. Maria Lanau, Agustín Jiménez, Elena Lombao, Richard Collins-Moore, Víctor Massán y Fael García forman el reparto.

En datos

Sábado Sala: 25 euros. Palco: 19 euros. Anfiteatro: 8 euros.

DIEZ GRUPOS EN OTRA EDICIÓN DEL FESTIVAL PIM PAM VILLE

Música La III edición del festival de música ‘Pim Pam Ville’ presentarámañanasábado 7 de septiembre, en la plaza de los Burgos, la actuación de diez formaciones de estilos musicales como punk, psicodelia, pop o rock. Los conciertos serán a las 12:45 y 14:00 horas por la mañana y por la tarde, desde las 17:00 hasta las 23:15 horas, que comenzará el último. Todas las actuaciones son gratuitas. Este año actuarán en el festival : Nickel&Rose, 12:45, Joseba Irazoki eta lagunak, 14:00, Craig Brown Band, 18:15, Jon Ulecia & Cantina Bizarro, 19:30, Kokoshca, 20:45, The Mani-Las, 22:00, The Kids, 23:15, The Fleshtones.

En datos

Sábado: Plaza de los Burgos, de 12.45 hasta la medianoche.

VILLAVA ACOGE EL ESTRENO ABSOLUTO DE LA OBRA 'AITA'



Teatro La nueva compañía profesional de Laura Laiglesia estrena mañana Aita, una ficción autobiográfica escrita por Laiglesia y dirigida por Patxi Larrea. La obra expone con humor un día en la vida de un padre que representa a una generación de personas mayores, de mujeres y hombres que han tenido que claudicar, cambiar, aceptar y convivir con los cambios de una sociedad para la que no les preparaon. Y habla de una familia, de una madre y sus cuatro hijos, que sobrellevan lo mejor que pueden la enfermedad del padre, que sufre una situación de dependencia. El reparto está integrado por Fernando Eugui, Raquel García, Marijose Rández, Itziar Andradas, Javier Chocarro y Rakel Cuartero.

En datos

Sábado: A las 20 horas en la Casa de Cultura de Villava. Entradas: 12 € (taquilla) y 10 € (Internet).

CANTAMAÑAS, EL ARTE URBANO INVADE HUARTE

XVI FEstival internacional de arte urbano. Huarte vuelve a convertirse en la capital del arte urbano. Una veintena de artistas de diversos países trabajarán todo el fin de semana en cuatro grandes graffitis que se realizarán en el parque de San Esteban de la localidad. El sábado, además, se les unirán en el llamado Music Corner varios DJs y músicos electrónicos que ambientarán la fiesta desde la mañana hasta entrada la noche. El parque se convertirá así en un parque creativo que contará con bar y zonas chill out para disfrutar el mejor arte urbano y sesiones musicales en un espacio único de Huarte rodeado por la naturaleza.

En datos

De viernes a domingo: En el parque San Esteban de Huarte.

CANCIONES Y BAILES QUE RECUERDAN A 'GREASE'



Concierto y musical. Diecisiete personas entre cantantes, bailarines y músicos se suben esta tarde al escenario del Teatro Gayarre con el espectáculo Recordando Grease, un montaje de música en directo sobre las canciones y bailes que hizo famosa la película que protagonizaron John Travolta y Olivia Newton-John y que ya ha cumplido cuarenta años. Aquí la historia sigue a Amparo y Manolo, una pareja de mediana edad, invitada a una fiesta de antiguos alumnos del instituto, donde se va a convocar un concurso con la temática de Grease al que ambos se presentan.

En datos

Viernes: Teatro Gayarre. 20.30 horas. Entradas: 30 y 35 euros.

UNA FUNCIÓN QUE RECUERDA A SARA MONTIEL

Teatro De vuelta de un incómodo incidente con su productor durante una corrida de toros en las Ventas con Francisco Franco, Sara Montiel toma una decisión que cambiará su vida: grabar en una noche el último disco que le ata a su compañía discográfica. Podrá así ser libre para gestionar su exitosa carrera que se ha disparado en España tras su regreso de Hollywood.

En datos

Viernes: Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 21.30 horas. 10 euros.

Selección DN+