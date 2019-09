Qué hacer en Pamplona y Navarra este miércoles 4 de septiembre

Actualizada 03/09/2019 a las 19:12

Música Antigua

Ensemble Diatessaron Iglesia de Santa María de Viana. 20.15 horas. Un encuentro de culturas y cruce de caminos. Músicas deliciosas, con presencia de ritmos y formas diversos. Una celebración de los 800 años de Viana. Con Rafael Bonavita (tiorba y guitarra barroca), Inmaculada Aramburo (violín barroco), Marta Ramírez (violín barroco), David Mayoral (percusión) y Elena Martínez de Murguía (viola de gamba y dirección). Obras de Diego Ortiz, Giovanni Girolamo Kapsberger, Bernardo de Zala y Galdiano, Isabella Leonarda, Antonio Martin y Coll, Marin Marais, Elisabeth Jacquet de la Guerre y Mme. de Mazarredo.



Teatro

‘OhLimpiadas’ Patio del Colegio Luis Gil de Sanguesa. 19.30 horas. En la vida de estas dos limpiadoras nada es lo que parece. Dos mujeres aburridas de su rutina diaria,entran en un mundo de ensoñación donde su jornada laboral es retransmitida como si de una competición olímpica se tratase. Un mundo absurdo y disparatado narrado a través de la voz en off de Julia Luna, conocida comentarista de los mundiales de natación y de los Juegos Olímpios en TVE.



Cine

Gas the Arabs. Filmoteca de Navarra. 20 horas. 3 euros. Empieza la temporada en la Filmoteca de Navarra con el segundo ciclo de Cine Palestino, promovido desde las organizaciones SODePAZ e Internazionalistak Auzolanean. En la Franja de Gaza, una vez cesan los bombardeos, la realidad del conflicto desaparece de los medios de comunicación. El documental es un grito para combatir ese olvido, un viaje por el drama diario de quienes sufren las amenazas y la privación por vivir en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Con la presencia de los directores Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo.



Charlas

La evolución del Teatre for Living. ¿Existe lo nuestro y lo suyo?. Escuela Navarra de Teatro. 19.30 horas. Entrada gratuita. Encuentro con David Diamond , creador y divulgador del Theatre for Living. El director artístico y teatral canadiense propone un recorrido a partir de las bases teórico-prácticas de Paulo Freire, Augusto Boal (Teatro del oprimido) y la evolución de Theatre for Living en un mundo marcado por el cambio climático, el aumento de la migración humana y los desafíos que afrontará toda la humanidad, incluida la necesidad de reconciliación a nivel global.



Música

Itxaso Aristizabal. Homenaje a Valentín Larrea Yturbe. Iglesia de San Saturnino. 20 horas. En este concierto se interpretarán obras para piano del compositor y pianista Valentín Larrea Yturbe (Gabiria 1876 - Pamplona 1970). La pianista Itxaso Aristizabal ejecutará una selección de obras para piano de su amplio repertorio rescatando del olvido y poniendo en valor piezas de nuestro patrimonio musical. Actos del Privilegio de la Unión.

Mariachi Zacatecas Música al mejor estilo de méxico a las 16.00 h en el polideportivo de Uncastillo.

