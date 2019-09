Actualizada 03/09/2019 a las 10:16

El programa del Gobierno de Navarra Kultur 2019 cierra su programación este fin de semana con tres conciertos en Aoiz, Alsasua y Lizaso.

En concreto, este jueves, 5 de septiembre, el grupo Mikelats Dantza Taldea ofrece el espectáculo de baile 'Ohiturak', que tiene al agua como protagonista y que fusiona la danza tradicional vasca con la danza contemporánea.

Para ello, cuenta con la colaboración de la bailarina y coreógrafa Tamara Hurtado-Leza y música original de Igor Martínez e Ismael Yagüe. La cita es en la casa de cultura de Aoiz, a las 21.00 horas, ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

Al día siguiente, el viernes 6, Pink Tones, una de las bandas tributo del grupo Pink Floyd, presenta su nueva gira 'Welcome to the Machine Tour' en la plaza de los Fueros de Alsasua. Con 15 años de trayectoria, llega con nuevos temas y un renovado espectáculo en constante evolución. Será a partir de las 23.00 horas.

Finalmente, el sábado 7 de septiembre, Kultur se traslada hasta el Robledal de Orgi, en Lizaso, de la mano de Alberto Rodríguez Purroy. Este músico y cantautor navarro interpretará a partir de las 17 horas su primer disco en solitario Instantánea (auto-editado, octubre 2018), con arreglos, producción y grabación musical de Fredi Peláez (Pottoko Studio).

El programa Kultur ha venido ofreciendo, todos los sábados, actividades complementarias a la música. En esta ocasión, ha programado una visita a la granja escuela Ultzama (Lizaso). Las personas interesadas pueden reservar cita llamado al teléfono 629 126 499 o a través de la web www.granjaescuelaultzama.com. La visita da comienzo a las 11.00 horas. El precio es de 5 euros (personas adultas) y 3 euros público infantil.

