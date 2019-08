Qué hacer en Pamplona y Navarra este jueves 29 de agosto

Actualizada 28/08/2019 a las 20:33

TEATRO

‘Zinemaz blai’ Fachada del Teatro Gayarre. 19 h. En euskera. Con la compañía Zirika Zirkus.



OTRAS MÚSICAS

J. E. L. Trío + Hutsun Txalaparta Anfiteatro Natural del Lago de Barañáin. 20:00 h.Proyecto de fusión musical que aúna la tradición de Hutsun Txalaparta con la modernidad de J. E. L. Trío (Jazz). Tardes musicales de Barañáin

México Lindo ¡Si Señor! Plaza Consistorial. Villava. 20 horas. Concierto titulado México lindo a cargo del citado grupo. Rancheras y música mexicana. Entrada libre.

Carmen Souza Patio de Civican. 20.30 horas. Concierto que cierra el ciclo de Escena Civican.

Parachutes Cámping Izarpe (Aroztegi). 22 h. Entrada libre.



NAVARRA FILM FESTIVAL

Inauguración Festival Patio palacio Condestable. Pamplona. De 10.30 a 11.00 horas. Entrada libre.

Sesión Migraciones Salón de actos, palacio el Condestable. De 11.00 a 12.30 horas. Proyección de ‘Through the wall’ (EEUU, 2016), de Chelo Álvarez. 7 minutos; ‘Extranjeras’ (España, 2003), de Helena Taberna. Fuera de competición. 74 minutos; y presentación del trailer de ‘Varados’ (España, 2019), de Helena Taberna. 1 minuto.

Mesa Redonda ‘Migraciones’ Salón de actos, palacio el Condestable. De 12.30 a 13.30 horas. Participan Helena Taberna (Directora de cine), Nadia Zakharoba (Responsable del área de mayores de Cruz Roja en Navarra) y Cristina Ochoa (Periodista).

Miniconcierto de Jorge Sánchez Patio palacio el Condestable. 13.30 horas.

Visualización cortos Salón de actos, palacio el Condestable. De 17.15 a 19.00 horas. ‘Let’s Go To Antarctica!’ (España, 2018) de Gonzaga Manso. 5 minutos; ‘Que (No) Llegue Mañana’ (España, 2018) de Fermín Gil. 17’; ‘Vuela Mateo’ (España, 2019) de Valérie Quiroga. 7’; ‘Ongietorri’ (España, 2018) de Fermín Aio. 43’; ‘Capitán Kinesis’ (España, 2019) de Carles Jofre. 11’; y ‘Iceberg Nation’ (España, 2019) de Fernando Martín. 4 minutos.

Visualización cortos Salón de actos, palacio el Condestable. De 19.15 a 20.45 horas. ‘Basotik Itsasora’ (España, 2019) de Fernando Martín. 58 minutos; ‘Cheikhouna y La Kuadrilla’ (España, 2018) de Médicos del mundo. 6´; ‘Cuerdas’ (España, 2014) de Pedro Solís. 10´. Fuera de competición. ‘Hielos, El Musical’ (España, 2018) de Paula Garisoain. 14 minutos.

Sesión ‘From Navarra’ Salón Principal, Escuela navarra de teatro. De 17.30 a 20.30 horas.‘Minerita’ (España, 2013) de Raúl de la Fuente. 25 minutos. Fuera de competición; ‘Romipen’ (España, 2019) de Helena Bayona. 28´; ‘Mikele’ (España, 2017) de Ekhiñe Etxeberria. 45´; ‘Born in Gambia’ (España, 2018) de Natxo Leuza. 27´; ‘Motxila21’ (España, 2016) de Iñaki Alforja. 57 minutos.

Mesa Redonda ‘El Planeta’ Patio Exterior. Catedral de Pamplona. De 21.00 a 22.00 horas. Participan: Joaquín Araujo (Naturalista y escritor), Javier Armentia (Astrofísico y director del Planetario de Pamplona) y Tomás Yerro (Catedrático de lengua española y premio Principe de Viana 2019).

Sesión Planeta Patio Exterior. Catedral de Pamplona. De 22.00 a 00.00 horas. Proyección de ‘La sal de la tierra’ (Francia, 2014) de Win Wenders. 100 minutos.



CINE

‘Campeones’ Plaza de San Francisco. Pamplona. 22 horas. Película de 2018 (EEUU). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.

Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 16.30 y 18.30 horas, proyección de Con el viento. 20.30 horas, película Sofía. 22.30 horas, proyección de El libro de imágenes (Le Livre d’image). Entrada: 5,50 euros.



CIRCO

‘Más Difícil Todavía’ Huarte. 18.00 horas. Dos horas de espectáculos circenses que tendrán lugar por las calles y plazas de la localidad. La compañia Amer y África Circ Cía (Cataluña) presentará ‘Envà’, espectáculo acrobático de 45 minutos, que junto a las técnicas de circo incluye humor y teatro gestual; Garazi y Cía (Gipuzkoa) seguirá con ‘Pausoz Pauso’ donde durante 10 minutos una joven transita un cable y en su caminar deposita las experiencias que le ha brindado la vida. Cerrará Mumusic Circus (Cataluña) con ‘Flou Papagayo’, un espectáculo de 50 minutos que combina humor, música, voz en directo y danza, con patines y la técnica de suspensión capilar.



VARIOS

Bailables de txistu y gaita Plaza del Castillo. De 19 a 21 horas. Como es usual se interpretarán pasacalles, jotas, porrusaldas, polkas y pasodobles.

Fiesta de la Vendimia de Olite 20:00 h Cata de vinos jóvenes para gente joven. En el Museo del Vino y dirigida por el enólogo y cofrade Pedro Bujanda. p/p 4 € (plazas limitadas).



EN FAMILIA

‘Juegos naturales’ Plaza Antzara de Mendillorri. De 17 a 20 horas. Talleres de juegos con material desestructurado para fomentar el desarrollo de la creatividad y el desarrollo de las diferentes potencialidades de niños y niñas. Se trata de una propuesta de juego simbólico, juego heurístico y juego de construcción para que los menores puedan disfrutar, aprender e imaginar.

Arte







NUEVAS EXPOSICIONES

‘Sí, ¿saharaui? Bai. Mujeres, cultura y salud’ Hospital San Juan de Dios. “Médicos del Mundo Navarra” ha puesto en marcha el proyecto de sensibilización “Sí, ¿saharaui? Bai. Mujeres, cultura y salud” con el pretende poner en primer plano la situación de las mujeres saharauis. El respeto a su cultura y sus derechos a la salud y a una vida digna, se ven vulnerados en muchas ocasiones en su exilio en los campos de refugiados de Tinduf en Argelia. La muestra intenta acercar a los ciudadanos de Navarra a esta realidad, ofreciendo un motivo de reflexión y debate. Hasta el 16 de septiembre.

Sergio de la Fuente Cafetería Fika. Pozoblanco, 18. Exposición de caricaturas e ilustraciones. Hasta el 31 de agosto.

Ana Mari Marín. Casa estudio Vergarenea de Elizondo. Exposición con los últimos trabajos de la pintora baztanesa. Hasta el 15 de septiembre.

Manuel Bermejo & Xabier Celestino. Casa de Cultura Arizkunenea Elizondo. Desde el 14 al 31 de agosto. Abierto de lunes a viernes de 18:00 a 21:00. Sábados y domingos 11:30-13:30/18:00-21:00.



EXPOSICIONES

José Luis Alzugaray. Jaime Urrutia 3, Elizondo. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: todos los días, 19 a 21 horas. Fines de semana, 12-13.30 horas y 19-21 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte de Baztán.

Colectiva de verano Galería Ormolú (c/Paulino Caballero, 42 bajo). Pamplona. Exposición de verano en la que participan más de veinte artistas con distintos estilos, temáticas y técnicas. Los artistas que forman parte de la exposición son Juanjo Lazcano, Mikel Olazábal, Roge García, Magda Mlotek, Armando San Salvador, Gabriela del Cañizo, Juan de la Rica, Joseja Casado, Héctor Urra, Manuel Martínes Regueira, Esperanza Yunta, Luis Morea, Larry Karlin, Tatiana Blanqué, Iñaki Pardos, Iñaki Lazkoz, Xabier Celestino, Javier Laforet, Eduardo Lacoma, José Joaquín Azkárate, Iñigo Manterola, David Anocíbar, Pedro Salaberri y Martxe Arana. Hasta el 30 de agosto. Horario: lunes a viernes, 10 a 13.30 horas y 17 a 20 horas. Sábado (primero y último de cada mes), 10 a 13.30 horas.

Teresa Lafragua. Santxotena Parke Museoa, Arizkun, Bº Bozate. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte 2019-Baztan.

Santxotena Parque Escultórico. Bozate, Arizkun. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición escultórica enmarcada en La Ruta del Arte de Baztan.

‘Xarma’. Galería de Exposiciones de Bodegas Piedemonte, Olite. Exposición de 15 óleos sobre lienzo y madera de la artista Marga Aldaburu. . Hasta el 31 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 15 horas. Sábados y domingos, 10 a 14 horas. Entrada gratuita.

‘Aves de Navarra’. Centro de Interpretación de las Foces, Plaza Mayor de Lumbier. Colección de fotografías de José Ignacio Moreno que componen la exposición que se mostró durante el II Congreso de Ornitología de Navarra, organizado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti con el objetivo de poner en valor la riqueza ornitológica de la Comunidad foral. La citada exposición se puede ver ahora en el Centro hasta el próximo 31 de agosto. Horario visitas: lunes a jueves y domingos, de 10 a 14 h; viernes y sábados, de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas.

