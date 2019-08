Qué hacer en Pamplona y Navarra este miércoles 28 de agosto

27/08/2019 a las 19:30

Este miércoles





TEATRO

‘Hotel La Rue’ Fachada del Teatro Gayarre. 19 h. Manuela vive en las calles vendiendo violetas y empujando su carro casa. Miguel es un ingeniero. Repara máquinas de vapor y le gusta escuchar discos viejos. Un día Manuela llega al barrio de Miguel y su carro casa sufre un accidente inesperado. Una comedia con máscaras, ternura y mucha magia. Teatro de máscaras enteras. A partir de 7 años. Acceso libre.



OTRAS MÚSICAS

Jhana Beat Plaza Antzara de Mendillorri. 20 h. Jhana Beat es una ‘one woman band’, que sorprenderá con un espectáculo en vico que fusiona el beatbox, la guitarra eléctrica y su voz para generar un sonido que ha calificado como electrorgánico, influenciado por diferentes estilos musicales como el soul, rock, blues o reggae.



CINE

‘Cars 3’ Paseo Buztintxuri. Pamplona. 22 horas. Película de 2017 (EEUU). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 16.30 y 18.30 horas, proyección de 'Sofía'. 20.30 horas, película 'El libro de imágenes' (Le Livre d’image). 22.30 horas, proyección de 'Con el viento'. Entrada: 4,10 euros.



CIRCO

‘Más Difícil Todavía’ Tudela. 18.00 horas. Dos horas de espectáculos circenses que tendrán lugar por las calles y plazas de la localidad. La compañia Amer y África Circ Cía (Cataluña) presentará ‘Envà’, espectáculo acrobático de 45 minutos, que junto a las técnicas de circo incluye humor y teatro gestual; Garazi y Cía (Gipuzkoa) seguirá con ‘Pausoz Pauso’ donde durante 10 minutos una joven transita un cable y en su caminar deposita las experiencias que le ha brindado la vida. Cerrará Mumusic Circus (Cataluña) con ‘Flou Papagayo’, un espectáculo de 50 minutos que combina humor, música, voz en directo y danza, con patines y la técnica de suspensión capilar.



EN FAMILIA

‘Juegos naturales’ Plaza Antzara de Mendillorri. De 17 a 20 horas. Talleres de juegos con material desestructurado para fomentar la creatividad y el desarrollo de las diferentes potencialidades de niños y niñas. Se trata de una propuesta de juego simbólico, juego heurístico y juego de construcción para que los menores puedan disfrutar, aprender e imaginar.

Este jueves

OTRAS MÚSICAS

J. E. L. Trío + Hutsun Txalaparta Anfiteatro Natural del Lago de Barañáin. 20:00 h.Proyecto de fusión musical que aúna la tradición de Hutsun Txalaparta con la modernidad de J. E. L. Trío (Jazz). Tardes musicales de Barañáin

México Lindo ¡Si Señor! Plaza Consistorial. Villava. 20 horas. Concierto titulado México lindo a cargo del citado grupo. Rancheras y música mexicana. Entrada libre.



Carmen Souza Patio de Civican. 20.30 horas. Concierto que cierra el ciclo de Escena Civican.



NAVARRA FILM FESTIVAL

Inauguración Festival Patio palacio el Condestable. Pamplona. De 10.30 a 11.00 horas. Entrada libre.



Sesión Migraciones Salón de actos, palacio el Condestable. De 11.00 a 12.30 horas. Proyección de ‘Through the wall’ (EEUU, 2016), de Chelo Álvarez. 7 minutos; ‘Extranjeras’ (España, 2003), de Helena Taberna. Fuera de competición. 74 minutos; y presentación del trailer de ‘Varados’ (España, 2019), de Helena Taberna. 1 minuto.



Mesa Redonda ‘Migraciones’ Salón de actos, palacio el Condestable. De 12.30 a 13.30 horas. Participan Helena Taberna (Directora de cine), Nadia Zakharoba (Responsable del área de mayores de Cruz Roja en Navarra) y Cristina Ochoa (Periodista).



Miniconcierto de Jorge Sánchez Patio palacio el Condestable. 13.30 horas.



Visualización cortos Salón de actos, palacio el Condestable. De 17.15 a 19.00 horas. ‘Let’s Go To Antarctica!’ (España, 2018) de Gonzaga Manso. 5 minutos; ‘Que (No) Llegue Mañana’ (España, 2018) de Fermín Gil. 17’; ‘Vuela Mateo’ (España, 2019) de Valérie Quiroga. 7’; ‘Ongietorri’ (España, 2018) de Fermín Aio. 43’; ‘Capitán Kinesis’ (España, 2019) de Carles Jofre. 11’; y ‘Iceberg Nation’ (España, 2019) de Fernando Martín. 4 minutos.



Visualización cortos Salón de actos, palacio el Condestable. De 19.15 a 20.45 horas. ‘Basotik Itsasora’ (España, 2019) de Fernando Martín. 58 minutos; ‘Cheikhouna y La Kuadrilla’ (España, 2018) de Médicos del mundo. 6´; ‘Cuerdas’ (España, 2014) de Pedro Solís. 10´. Fuera de competición. ‘Hielos, El Musical’ (España, 2018) de Paula Garisoain. 14 minutos.



Sesión ‘From Navarra’ Salón Principal, Escuela navarra de teatro. De 17.30 a 20.30 horas.‘Minerita’ (España, 2013) de Raúl de la Fuente. 25 minutos. Fuera de competición; ‘Romipen’ (España, 2019) de Helena Bayona. 28´; ‘Mikele’ (España, 2017) de Ekhiñe Etxeberria. 45´; ‘Born in Gambia’ (España, 2018) de Natxo Leuza. 27´; ‘Motxila21’ (España, 2016) de Iñaki Alforja. 57 minutos.



Mesa Redonda ‘El Planeta’ Patio Exterior. Catedral de Pamplona. De 21.00 a 22.00 horas. Participan: Joaquín Araujo (Naturalista y escritor), Javier Armentia (Astrofísico y director del Planetario de Pamplona) y Tomás Yerro (Catedrático de lengua española y premio Principe de Viana 2019).



Sesión Planeta Patio Exterior. Catedral de Pamplona. De 22.00 a 00.00 horas. Proyección de ‘La sal de la tierra’ (Francia, 2014) de Win Wenders. 100 minutos.



CINE

‘Campeones’ Plaza de San Francisco. Pamplona. 22 horas. Película de 2018 (EEUU). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 16.30 y 18.30 horas, proyección de Con el viento. 20.30 horas, película Sofía. 22.30 horas, proyección de El libro de imágenes (Le Livre d’image). Entrada: 5,50 euros.



CIRCO

‘Más Difícil Todavía’ Huarte. 18.00 horas. Dos horas de espectáculos circenses que tendrán lugar por las calles y plazas de la localidad. La compañia Amer y África Circ Cía (Cataluña) presentará ‘Envà’, espectáculo acrobático de 45 minutos, que junto a las técnicas de circo incluye humor y teatro gestual; Garazi y Cía (Gipuzkoa) seguirá con ‘Pausoz Pauso’ donde durante 10 minutos una joven transita un cable y en su caminar deposita las experiencias que le ha brindado la vida. Cerrará Mumusic Circus (Cataluña) con ‘Flou Papagayo’, un espectáculo de 50 minutos que combina humor, música, voz en directo y danza, con patines y la técnica de suspensión capilar.



VARIOS

Bailables de txistu y gaita Plaza del Castillo. De 19 a 21 horas. Como es usual se interpretarán pasacalles, jotas, porrusaldas, polkas y pasodobles.

Fiesta de la Vendimia de Olite 20:00 h Cata de vinos jóvenes para gente joven. En el Museo del Vino y dirigida por el enólogo y cofrade Pedro Bujanda. p/p 4 € (plazas limitadas).



EN FAMILIA

‘Juegos naturales’ Plaza Antzara de Mendillorri. De 17 a 20 horas. Talleres de juegos con material desestructurado para fomentar el desarrollo de la creatividad y el desarrollo de las diferentes potencialidades de niños y niñas. Se trata de una propuesta de juego simbólico, juego heurístico y juego de construcción para que los menores puedan disfrutar, aprender e imaginar.

Arte



NUEVAS EXPOSICIONES

Sergio de la Fuente Cafetería Fika. Pozoblanco, 18. Exposición de caricaturas e ilustraciones. Hasta el 31 de agosto.

Ana Mari Marín. Casa estudio Vergarenea de Elizondo. Exposición con los últimos trabajos de la pintora baztanesa. Hasta el 15 de septiembre.

Manuel Bermejo & Xabier Celestino. Casa de Cultura Arizkunenea Elizondo. Desde el 14 al 31 de agosto. Abierto de lunes a viernes de 18:00 a 21:00. Sábados y domingos 11:30-13:30/18:00-21:00.



EXPOSICIONES

José Luis Alzugaray. Jaime Urrutia 3, Elizondo. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: todos los días, 19 a 21 horas. Fines de semana, 12-13.30 horas y 19-21 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte de Baztán.

Colectiva de verano Galería Ormolú (c/Paulino Caballero, 42 bajo). Pamplona. Exposición de verano en la que participan más de veinte artistas con distintos estilos, temáticas y técnicas. Los artistas que forman parte de la exposición son Juanjo Lazcano, Mikel Olazábal, Roge García, Magda Mlotek, Armando San Salvador, Gabriela del Cañizo, Juan de la Rica, Joseja Casado, Héctor Urra, Manuel Martínes Regueira, Esperanza Yunta, Luis Morea, Larry Karlin, Tatiana Blanqué, Iñaki Pardos, Iñaki Lazkoz, Xabier Celestino, Javier Laforet, Eduardo Lacoma, José Joaquín Azkárate, Iñigo Manterola, David Anocíbar, Pedro Salaberri y Martxe Arana. Hasta el 30 de agosto. Horario: lunes a viernes, 10 a 13.30 horas y 17 a 20 horas. Sábado (primero y último de cada mes), 10 a 13.30 horas.



Teresa Lafragua. Santxotena Parke Museoa, Arizkun, Bº Bozate. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte 2019-Baztan.

Santxotena Parque Escultórico. Bozate, Arizkun. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición escultórica enmarcada en La Ruta del Arte de Baztan.

‘Xarma’. Galería de Exposiciones de Bodegas Piedemonte, Olite. Exposición de 15 óleos sobre lienzo y madera de la artista Marga Aldaburu. “Nuestra galería se ha llenado de realismo y delicado minimalismo”. “Una paleta cromática de colores puros e intensos contrastan elementos de la naturaleza y objetos cotidianos con fondos blancos y limpios. A través de combinaciones armoniosas, simples, jugando con reflejos y transparencias, la artista guipuzcoana intenta transmitir sensaciones al espectador”. Hasta el 31 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 15 horas. Sábados y domingos, 10 a 14 horas. Entrada gratuita.

‘Aves de Navarra’. Centro de Interpretación de las Foces, Plaza Mayor de Lumbier. Colección de fotografías de José Ignacio Moreno que componen la exposición que se mostró durante el II Congreso de Ornitología de Navarra, organizado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti con el objetivo de poner en valor la riqueza ornitológica de la Comunidad foral. La citada exposición se puede ver ahora en el Centro hasta el próximo 31 de agosto. Horario visitas: lunes a jueves y domingos, de 10 a 14 h; viernes y sábados, de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas.

Tomás Sobrino Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Pintura. Exposición titulada Silencios que muestra una selección de su obra más reciente. Una selección de paisajes del artista baztanés realizados en contacto con la naturaleza. Sobrino muestra una naturaleza suave, llena de silencios secretos y sugerencias. Unas obras realizadas a golpes de espátula que indican fuerza y precisión, con una paleta de colores muy personal. Hasta el 1 de septiembre. Horario: lunes a viernes, 18 a 21 horas. Sábados y festivos, 11.30 a 13.30 horas y 18 a 21 horas.

Juan Carlos Pikabea Casa Irisarri, situada en la entrada de Lesaka. Exposición de 40 obras del artista. El horario de visita es desde las 17.30 horas hasta las 20.30. Hasta el 31 de agosto.

'Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territorio vascón’. Trujal Cooperativo, junto a la Bodega de Eslava. Conjunto de más de 120 piezas procedentes del yacimiento de la época romana de Santa Criz de Eslava. Muestra promovida por el Ayuntamiento de Eslava, como un acontecimiento que el pueblo ha anhelado desde hace más de veinte años. Destacan piezas como un pulvino con representación astral (fragmento decorativo de un altar funerario de la necrópolis) y la pieza que ha inspirado el logotipo de Santa Criz de Eslava, el togado de Santa Criz, fechada en los años cuarenta del siglo I después de Cristo. Hasta el 30 de agosto. Horario: miércoles, viernes, sábados y domingos, de 12 a 16 horas. Visitas guiadas, a las 10 horas (inscripciones en el tfno. 660 403 434). Entradas: exposición 2 €, yacimiento 4 €; exposición y yacimiento 5 €.

‘Familia’. Vestíbulo del Hotel Maisonnave de Pamplona. Exposición de Itziar Rincón Serrano (Castejón, 1978), centrada en el retrato, con una pintura cuidada en detalles y cercana al hiperrealismo. A través de A través de unos cuadros de corte realista y costumbrista, Itziar Rincón rescata la mirada, las manos, los gestos o las expresiones de sus personajes y los convierte en el centro de atención de una pintura cercan al público y que muestra detalles tan cotidianos, como por ejemplo, un abuelo afeitándose en el baño o una madre cosiendo... Hasta el mes de septiembre.

‘Flores, manzanas, abrazos’. Erraztu. Exposición de pintura de Diana Iniesta Benedicto con la obra más reciente de octubre a julio de 2019, incluyendo retrato realizado y expuesto en Nueva York, bodegones de flores y manzanas y paisaje de Baztan, entre otros. Hasta el 1 de septiembre. Horario: todos los días, 18.30 a 21 horas. Visitas guiadas los días 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29 y 30 de agosto a las 19 horas.

‘El No Retorno’. Museo Universidad de Navarra (MUN). Proyecto que nace de las reflexiones que hace Cecilia Paredes (Lima, Perú, 1950) a través de experiencias artísticas, acerca de temas universales que afectan al ser humano y a su relación con el entorno natural y cultural. Mediante diferentes formas de expresión plástica, la artista recorre la Historia para centrarse en ideas como la memoria o el anhelo del ser humano de redimirse y corregir sus errores a lo largo del tiempo, vinculados a la concepción del poder, la religión o la mujer. Hasta el 1 de septiembre. Horario verano: hasta el 31 agosto, 11 a 14 h. Lunes, cerrado.

‘TRANSports. Del transporte al deporte’. Archivo Real y General de Navarra (c/Dos de Mayo s/n,). Pamplona. Orígenes y evolución de diferentes disciplinas deportivas, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Muestra la evolución de algunos medios de transporte en el tránsito de los siglos XIX al XX, una transformación que partió de la tracción humana, la tracción animal y la tracción mecánica para dar lugar a los ocho deportes que se incluyen en la exposición: atletismo, montañismo, remo, esquí, ciclismo, hípica, automovilismo y aviación. La muestra se compone de 8 paneles informativos (uno por cada deporte), 3 audiovisuales y 3 vitrinas. Hasta el 1 de septiembre. Horario: todos los días, 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

‘Cien años con La Pamplonesa’ Civivox Condestable. Exposición retrospectiva que conmemora los cien años de historia de la banda de música. El patio central acoge más de cien metros lineales de fotografías que recorren cronológicamente la historia de la institución, así como un espacio dedicado a la actividad de la banda en San Fermín. La sala Gótica muestra el devenir de la banda a través de sus directores, la discografía, los programas musicales acontecidos, los reconocimientos recibidos y los lugares en los que ha tocado. Se completa con un documental sobre la historia centenaria de esta formación musical. Hasta el 8 de septiembre. Horario: lunes a domingo, 9 a 14 horas y 17 a 21 horas.

