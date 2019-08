Qué hacer en Pamplona y Navarra este lunes 26 de agosto

25/08/2019 a las 20:30

Otra músicas

Ruper Ordorika Patio de Civican. 20.30 horas. Ruper Ordorika acude a Civican con su trabajo Bakaraka, premio MIN al mejor álbum en euskera de 2018. Entrada libre.



Rockstar Plaza de San José. 20 h. Banda de versiones de los mejores clásicos de rock, compuesta por músicos de alto nivel, que harán las delicias de los amantes del rock clásico. Repertorio de los grandes temas de Deep Purple, Bon Jovi, Whitesnake, Europe, Scorpions, Guns and Roses, Iron Maiden, AC/DC…



Cine

‘Asterix y Obelix al servicio de su majestad’ Plaza Dr. Gortari. Pamplona. 22 horas. Cine en euskera. Película de 2012 (Francia). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.

Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 16.30 y 18.30 horas, proyección de Con el viento. 20.30 horas, película Sofía. 22.30 horas, proyección de El libro de imágenes (Le Livre d’image). Entrada: 4,50 euros.



Varios

Fiesta de la Vendimia de Corella 11.00 Visita guiada gratuita al conjunto histórico-artístico y al Museo de Arte Sacro. Punto de encuentro en el propio museo. 12.00 Visita guiada a las Bodegas Camilo Castilla. Asistencia gratuita hasta completar aforo. 13.00 Actuación de DJ Tetrys en el Crucero. 13.30 Encierro infantil simulado. Salida desde la plaza de España. 20.00 Actuación de la Rondalla Centinela en la plaza de España.

Arte





NUEVAS EXPOSICIONES

Sergio de la Fuente Cafetería Fika. Pozoblanco, 18. Exposición de caricaturas e ilustraciones. Hasta el 31 de agosto.



Ana Mari Marín. Casa estudio Vergarenea de Elizondo. Exposición con los últimos trabajos de la pintora baztanesa. Hasta el 15 de septiembre.



Manuel Bermejo & Xabier Celestino. Casa de Cultura Arizkunenea Elizondo. Desde el 14 al 31 de agosto. Abierto de lunes a viernes de 18:00 a 21:00. Sábados y domingos 11:30-13:30/18:00-21:00.



Exposiciones

José Luis Alzugaray. Jaime Urrutia 3, Elizondo. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: todos los días, 19 a 21 horas. Fines de semana, 12-13.30 horas y 19-21 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte de Baztán.



Colectiva de verano Galería Ormolú (c/Paulino Caballero, 42 bajo). Pamplona. Exposición de verano en la que participan más de veinte artistas con distintos estilos, temáticas y técnicas. Los artistas que forman parte de la exposición son Juanjo Lazcano, Mikel Olazábal, Roge García, Magda Mlotek, Armando San Salvador, Gabriela del Cañizo, Juan de la Rica, Joseja Casado, Héctor Urra, Manuel Martínes Regueira, Esperanza Yunta, Luis Morea, Larry Karlin, Tatiana Blanqué, Iñaki Pardos, Iñaki Lazkoz, Xabier Celestino, Javier Laforet, Eduardo Lacoma, José Joaquín Azkárate, Iñigo Manterola, David Anocíbar, Pedro Salaberri y Martxe Arana. Hasta el 30 de agosto. Horario: lunes a viernes, 10 a 13.30 horas y 17 a 20 horas. Sábado (primero y último de cada mes), 10 a 13.30 horas.



Teresa Lafragua. Santxotena Parke Museoa, Arizkun, Bº Bozate. Exposición de pintura. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte 2019-Baztan.



Santxotena Parque Escultórico. Bozate, Arizkun. Hasta el 31 de agosto. Horario: martes a sábados 11 a 14 horas y 16.30 a 19.30 horas. Domingos 11 a 14 horas. Exposición escultórica enmarcada en La Ruta del Arte de Baztan.



‘Xarma’. Galería de Exposiciones de Bodegas Piedemonte, Olite. Exposición de 15 óleos sobre lienzo y madera de la artista Marga Aldaburu. “Nuestra galería se ha llenado de realismo y delicado minimalismo”. “Una paleta cromática de colores puros e intensos contrastan elementos de la naturaleza y objetos cotidianos con fondos blancos y limpios. A través de combinaciones armoniosas, simples, jugando con reflejos y transparencias, la artista guipuzcoana intenta transmitir sensaciones al espectador”. Hasta el 31 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 15 horas. Sábados y domingos, 10 a 14 horas. Entrada gratuita.



Juan Carlos Pikabea Casa Irisarri, situada en la entrada de Lesaka. Exposición de 40 obras del artista. El horario de visita es desde las 17.30 horas hasta las 20.30. Hasta el 31 de agosto.



‘Aves de Navarra’. Centro de Interpretación de las Foces, Plaza Mayor de Lumbier. Colección de fotografías de José Ignacio Moreno que componen la exposición que se mostró durante el II Congreso de Ornitología de Navarra, organizado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti con el objetivo de poner en valor la riqueza ornitológica de la Comunidad foral. La citada exposición se puede ver ahora en el Centro hasta el próximo 31 de agosto. Horario visitas: lunes a jueves y domingos, de 10 a 14 h; viernes y sábados, de 10 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas.



Tomás Sobrino Casa de Cultura Arizkunenea de Elizondo. Pintura. Exposición titulada Silencios que muestra una selección de su obra más reciente. Una selección de paisajes del artista baztanés realizados en contacto con la naturaleza. Sobrino muestra una naturaleza suave, llena de silencios secretos y sugerencias. Unas obras realizadas a golpes de espátula que indican fuerza y precisión, con una paleta de colores muy personal. Hasta el 1 de septiembre. Horario: lunes a viernes, 18 a 21 horas. Sábados y festivos, 11.30 a 13.30 horas y 18 a 21 horas.



‘Henri Lenaerts. Su búsqueda, su silencio’. Museo de Navarra. Más de medio centenar de obras, entre esculturas, pinturas, dibujos, grabados y tapices, pertenecientes al artista belga, Henri Lenaerts, afincado en Irurre durante más de 35 años. Hasta el 1 de septiembre Horario: martes a sábado, de 9.30 a 14 y de 17 a 19 h. Domingos, 11 a 14 h.



‘Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territorio vascón’. Trujal Cooperativo, junto a la Bodega de Eslava. Conjunto de más de 120 piezas procedentes del yacimiento de la época romana de Santa Criz de Eslava. Muestra promovida por el Ayuntamiento de Eslava, como un acontecimiento que el pueblo ha anhelado desde hace más de veinte años. Destacan piezas como un pulvino con representación astral (fragmento decorativo de un altar funerario de la necrópolis) y la pieza que ha inspirado el logotipo de Santa Criz de Eslava, el togado de Santa Criz, fechada en los años cuarenta del siglo I después de Cristo. Hasta el 30 de agosto. Horario: miércoles, viernes, sábados y domingos, de 12 a 16 horas. Visitas guiadas, a las 10 horas (inscripciones en el tfno. 660 403 434). Entradas: exposición 2 €, yacimiento 4 €; exposición y yacimiento 5 €.



‘Familia’. Vestíbulo del Hotel Maisonnave de Pamplona. Exposición de Itziar Rincón Serrano (Castejón, 1978), centrada en el retrato, con una pintura cuidada en detalles y cercana al hiperrealismo. A través de A través de unos cuadros de corte realista y costumbrista, Itziar Rincón rescata la mirada, las manos, los gestos o las expresiones de sus personajes y los convierte en el centro de atención de una pintura cercan al público y que muestra detalles tan cotidianos, como por ejemplo, un abuelo afeitándose en el baño o una madre cosiendo... Hasta el mes de septiembre.



‘Flores, manzanas, abrazos’. Erraztu. Exposición de pintura de Diana Iniesta Benedicto con la obra más reciente de octubre a julio de 2019, incluyendo retrato realizado y expuesto en Nueva York, bodegones de flores y manzanas y paisaje de Baztan, entre otros. Hasta el 1 de septiembre. Horario: todos los días, 18.30 a 21 horas. Visitas guiadas los días 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 29 y 30 de agosto a las 19 horas.



‘El No Retorno’. Museo Universidad de Navarra (MUN). Proyecto que nace de las reflexiones que hace Cecilia Paredes (Lima, Perú, 1950) a través de experiencias artísticas, acerca de temas universales que afectan al ser humano y a su relación con el entorno natural y cultural. Mediante diferentes formas de expresión plástica, la artista recorre la Historia para centrarse en ideas como la memoria o el anhelo del ser humano de redimirse y corregir sus errores a lo largo del tiempo, vinculados a la concepción del poder, la religión o la mujer. Hasta el 1 de septiembre. Horario verano: hasta el 31 agosto, 11 a 14 h. Lunes, cerrado.



‘TRANSports. Del transporte al deporte’. Archivo Real y General de Navarra (c/Dos de Mayo s/n,). Pamplona. Orígenes y evolución de diferentes disciplinas deportivas, entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Muestra la evolución de algunos medios de transporte en el tránsito de los siglos XIX al XX, una transformación que partió de la tracción humana, la tracción animal y la tracción mecánica para dar lugar a los ocho deportes que se incluyen en la exposición: atletismo, montañismo, remo, esquí, ciclismo, hípica, automovilismo y aviación. La muestra se compone de 8 paneles informativos (uno por cada deporte), 3 audiovisuales y 3 vitrinas. Hasta el 1 de septiembre. Horario: todos los días, 10 a 14 y de 17 a 20 horas.



‘Cien años con La Pamplonesa’ Civivox Condestable. Exposición retrospectiva que conmemora los cien años de historia de la banda de música. El patio central acoge más de cien metros lineales de fotografías que recorren cronológicamente la historia de la institución, así como un espacio dedicado a la actividad de la banda en San Fermín. La sala Gótica muestra el devenir de la banda a través de sus directores, la discografía, los programas musicales acontecidos, los reconocimientos recibidos y los lugares en los que ha tocado. También muestra distintos objetos relacionados con la actividad de la banda y dedica un rincón a Manuel Turrillas, uno de sus miembros más célebres. Se completa con un documental sobre la historia centenaria de esta formación musical. Hasta el 8 de septiembre. Horario: lunes a domingo, 9 a 14 horas y 17 a 21 horas.



Xabier Soubelet. Casa Sasternea Etxea, Arizkun. Exposición de pintura. Hasta el 8 de septiembre. Horario visitas: jueves a domingo, 11 a 13.30 horas y 16 a 20 horas. Exposición enmarcada en La Ruta del Arte de Baztan.



Josu Rekalde Horno de la Ciudadela. Exposición titulada ¿Dónde está el ahora?. Instalación con la que el artista propone al público una reflexión sobre el tiempo, aprovechando la tecnología, con un sencillo método de grabación y posterior reproducción retardada. La instalación, creada específicamente para el espacio del Horno, consiste en una plataforma giratoria en la que, a ambos lados de su estructura, están instaladas en oposición una cámara de vídeo y un proyector. Las otras cuatro piezas que acompañan al faro central conforman una constelación escultórica y videográfica. Hasta el 8 de septiembre. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 y 18.30 a 21 horas.Domingos y festivos: 12 a 14 horas.



‘Trajes y formas de vestir. Recuperando nuestro pasado’ Abaurrea Alta. Exposición sobre indumentaria típica del valle de Aezkoa. Tras la iniciativa del grupo Marabidiak de recopilar la vestimenta del valle, se procedió a la catalogación de aquellas prendas de vestir antiguas que guardaban los vecinos en sus casas. Hasta el 15 de septiembre. Horario: martes a jueves, de 17 a 20 h oras. Viernes, 17 a 20.30 horas. Sábados, 11 a 14 y 17 a 20.30 horas. Domingos, 11 a 14 horas. Entrada: 2 euros.



Marina Canto Equisoáin Polvorín de la Ciudadela. Exposición titulada Nest formada por una quincena de obras abstractas sobre los micromundos que cada persona crea a su alrededor. La muestra es el resultado de un proceso creativo de más de dos años de observación del comportamiento de resinas, resinas ecológicas y diferentes tipos de fibra de vidrio. La obra, en su mayor parte monocroma pero de colores intensos, ensalza elpoder de las formas y el movimiento. Hasta el 15 de septiembre. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 horas y 18.30 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.



‘Navarra Film Commission- 10 años’ Vestíbulo de Baluarte. A través de paneles informativos se muestran 18 localizaciones en las que se han rodado películas o series, con información sobre la localización, un mapa con su ubicación, información de la producción rodada ahí, imágenes de la película/serie e imágenes del rodaje. Hasta el 17 de septiembre.



Exposición colectiva en Michel Menendez Galería Michel Menendez (Calle de San Antón, 61) Obras de Fidel Latiesas, Luis Pardo, Ana Prado, Arantza Saez De Lafuente, Marta Argentina, Dan Isturiz, Isabel Erro, Iñaki Alvarez, Jesus Coyto, Jose Manuel Arevalo, Leire Flores, Leopoldo Gonzalez Andrades, Mabiee, Maria Rosa Rosim Moreno, May-Ki, Fuensanta R. Urien, Pedro Maiva, Pilar Ripodas, Rosa Casado y Laura Moret. Hasta el 20 de septiembre.



‘Imaginarios’ Pabellón de Mixtos de la Ciudadela. Exposición que muestra obra gráfica de 44 ilustradoras e ilustradores navarros de distintas generaciones. Universos gráficos y creaetivos dispares que enriquecen las publicaciones, diarias o ano, el mundo de la edición de libros, la cartelería y otros soportes. En la selección de obras se han dejado aparte las relacionadas con el humor gráfico y el cómic, el muralismo, la animación, infografía o diseño gráfico. Hasta el 22 de septiembre. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 horas y 18.30 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.



‘Oteiza y la estatuaria de Arantzazu, 1950-1969’. Museo Oteiza, Alzuza. Exposición que analiza y explica la intervención escultórica que Oteiza realizó para la fachada de la basílica de Arantzazu, la obra pública más importante realizada por el artista. La muestra constan de más de 200 piezas, muchas de ellas inéditas., y analiza en profundidad la evolución del proyecto escultórico, su vinculación con lo arquitectónico, las reflexiones estéticas del escultor, las prohibiciones eclesiásticas que impidieron instalar la obra, las soluciones planteadas... hasta que finalmente se pudo instalar en el año 1969. En torno a la exposición se van a desarrollar acciones como visitas guiadas gratuitas, talleres pedagógicos, conferencias... Hasta el 27 de octubre.



‘Impresiones realizadas’ Clínica Sannas Dentofacial. Madres de la Plaza de Mayo, Nuevo Artica. Un conjunto de trece óleos transportan al espectador a distintos escenarios, entre los que predomina la geografía navarra.



Composiciones geométricas en las que las líneas curvas y rectas buscan la abstracción de los objetos. La artista concede gran importancia a la luz, a la vez que muestra el valor oculto y misterioso de las cosas a través de la armonía del color. Horario: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.



Elena Nuin. Bar Stik-Bol (Iturralde y Suit, 9). Óleos. Hasta el 21 de septiembre. Horario: de 8 a 16 y de 19 a 24 horas.



‘Miradas’. Biblioteca de Ansóain. Acción educativa artística en fomento de la lectura realizada por el colectivo de jóvenes artistas de El Cuervo Blanco. La muestra reúne 40 grabados reinterpretados de distintos libros además de una transformación artística del espac io de la biblioteca. La muestra se acompaña de un juego. Del techo aparecen suspendidas 40 bolsas de papel; en cada una de ellas hay representada una imagen y una frase relacionadas con un mismo libro. Quien quiera participar en el juego deberá solicitar una hoja en recepción, identificar 5 libros dentro de la selección y escribir los títulos a los cree que pertenecen los números que acompañan a cada bolsa. La exposición está dirigida a todos los públicos y ha sido realizada con la colaboración del Ayuntamiento local y de la Escuela de Arte de Pamplona. Hasta el 30 de septiembre.



‘Multiprisma. Miradas actuales al carlismo (1808-1977)’. Museo del Carlismo de Estella. Proyecto artístico contemporáneo basado en los contenidos del Museo. Autores: Jabi Landa ‘Corte’, Döner, Jon Zabalegui , Leire Urbeltz, Malmö.



‘Fototeca de Navarra. Imágenes para la Historia’. Archivo General de Navarra ( c/Dos de Mayo s/n). Exposición que recoge 137 imágenes de los años 1865 a 1950 y que permite visitar los distintos ámbitos de trabajo sobre los fondos fotográficos que custodia el archivo. También permite realizar un recorrido sobre las imágenes que se muestran en vitrinas versátiles y paneles retroiluminados. Muestra objetos como una cámara fotográfica, un visor de estereoscopias, así como diseños del Salón del Palacio de Navarra o las encargadas para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Incluye fotografías del marqués de Santa María del Villar o del fotógrafo amateur, pionero en Navarra, Julio Altadill. Hasta finales de año. Horario: todos los días, 10 a 14 y 17 a 20 horas.



Carlos Irijalba. Capilla Museo de Navarra. Exposición titulada Extemporáneo en la que el artista navarro hace convivir obras de los fondos del museo con otras piezas de creación propia de los últimos años. La muestra es un recorrido por la historia de la humanidad y el transitar del ser humano a lo largo de los tiempos. Consta de siete obras, entre las que hay piezas paleolíticas como unos molares de bisonte del Paleolítico, un par de espuelas ceremoniales góticas del siglo XIV procedentes de Andosilla y el mapa de Abauntz. También incluye una fotografía de 1934 sobre la estación de autobuses de Pamplona, la fotografía Switch off all devices II de Irijalba, que pasó a los fondos del museo en 2006, así como la escultura Muscle memory (realizada con espuma metálica y base de granito) y la instalación de aluminio Hiato. Hasta marzo de 2020. Horario: martes a sábado, 9.30 a 14 y 17 a 19 h. Domingos y festivos, 11 a 14 h.

‘Small Data Lab’. Museo Universidad de Navarra. Daniel Canogar inició su residencia en la Colección del Museo Universidad de Navarra durante el curso 2015-2016. Su visita a la colección facilitó la revisión de los parámetros en los que se había desarrollado su trabajo Small Data y le permitió generar nuevas piezas que continuaran aquella serie. Hasta el 6 de octubre.



‘Los años dorados. Urrezko urteak 1947-1956’. Museo de Navarra. Exposición temporal que incluye casi una treintena de instantáneas de la primera etapa artística de la fotógrafa navarra Lydia Anoz -fallecida en 2017- y que forman parte de los fondos que han sido donados por su familia al Museo. Hasta el 13 de octubre.

