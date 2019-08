Serie recomendada: 'Press'

22/08/2019 a las 06:00

El catálogo de Filmin tiene la peculiaridad de guardar sorpresas cada poco tiempo. En el caso de las series de televisión, la plataforma siempre es una apuesta segura. Destacan, en este sentido, las ficciones británicas en formato de miniserie. De entre ellas, ‘Press’ (del guionista Mike Bartlett, creador de ‘Doctor Foster’) ha sido uno de los grandes hallazgos de los últimos meses, una miniserie de seis capítulos sobre los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad la prensa escrita, tanto a nivel económico como de modelo de negocio y, también, a nivel ético.

La BBC, que la produce, vuelve a apuntarse un tanto gracias a un guion potente exento de lugares comunes, unas interpretaciones sublimes (destacan Ben Chaplin, Charlotte Riley, de ‘Peaky Blinders’, y David Suchet), y un ritmo narrativo vertiginoso que hacen de esta historia, sin duda, la historia perfecta para verla en un par de ratos este verano.

La historia se centra en las desavenencias entre los dos principales rotativos londinenses, The Herald y The Post. Uno sigue trabajando de un modo tradicional y el otro, mucho más moderno en apariencia, prioriza las exclusivas, las filtraciones y los escándalos. En juego, la atención de los lectores. Y no queda ahí todo: ‘Press’ es más que un relato actual sobre el día a día de la prensa escrita británica, es también una historia de periodistas y, sobre todo, personas que deben luchar día y noche por seguir siendo libres.

Selección DN+