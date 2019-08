Ainhoa Arteta conquista Cap Roig con temas de bandas sonoras de películas famosas

Actualizada 22/08/2019 a las 08:31

​​​​​​Ainhoa Arteta, la voz más destacada de la lírica española actual, ha ofrecido esta noche un concierto solidario en el Festival Jardines de Cap Roig de Palafrugell (Girona) centrado en piezas de bandas sonoras de películas famosas, que ha iniciado con "Edelweiss", del filme musical "Sonrisas y Lágrimas".



Gracias a la colaboración de la Fundación "la Caixa", CaixaBank y al organizador del Festival, Clipper's Live, una parte de la recaudación del concierto irá a la Asociación AcompanyArt, entidad de la zona que trabaja con la finalidad de convertir los espacios de atención sanitaria infantil en un entorno más cálido y acogedor para los niños.



La soprano guipuzcoana, que cumplirá 55 años en septiembre, ha actuado bajo la dirección de Andrés Salado, uno de los directores de orquesta españoles más sobresalientes de su generación y que ha dirigido las principales orquestas españolas.



Junto a Salado ha acompañado a Arteta la GIOrquestra, una orquesta sinfónica versátil que ofrece música de todos los estilos que esta noche ha contado con un pianista de excepción, Guillermo Hernández, un niño de 11 años que salió del concurso Prodigios de RTVE.



La soprano y el pequeño pianista, de quien ha dicho "será un gran concertista", han interpretado "Somewhere over the rainbow", de la película el Mago de Oz; el bolero "Piensa en mí", de la película "Tacones lejanos", y "Nella fantasia", una canción de Ennio Morricone basada en el tema "Oboe de Gabriel", de la película "La Misión".



En la primera parte ha interpretado también el blues "Summertime", "Hasta el último suspiro" de la película "La sombra de la ley" de Dani de la Torre y también ha habido temas instrumentales como "Cinema Paradiso" de la película italiana de Giuseppe Tornatore con música del compositor Ennio Morricone y "La Gazza Ladra", apertura de la ópera de Rossini.



Tras unos minutos de descanso, la tolosana que ha cautivado al público con su presencia escénica vestida con lentejuelas doradas en la primera parte y pedrería plateada en la segunda, ha regresado al escenario para deleitar a las cerca de 2.000 personas del auditorio con su versión más lírica interpretando "Ebben", de la ópera "La wally".



Le han seguido el aria "O mio babbino caro", de Puccini, o "Casta Diva", un aria de la ópera Norma, de Bellini, en que la protagonista, Norma, dirige una plegaria a al luna.



Por su parte la GIOrquestra ha recibido fuertes aplausos del auditorio en temas instrumentales como "Ruslan y Ludmilla", "Intermezzo" de la ópera de Pietro Mascagni "La cavalleria rusticana", que aparece en la película de Martin Scorsese "Toro Salvaje" (1980) y "La Forza del destino" de Verdi.



La ópera "Andrea Chénier", de Umberto Giordano, tiene cinco arias de primer nivel entre las que se incluye la famosa "La Mamma morta" que aparece en le película Philadelpia y que ha sido la escogida por Arteta para poner fin, momentáneamente, a su actuación.



Ya en los bises, y con una evidente comodidad, la soprano ha regalado un espectáculo al auditorio cantando la primera parte de "L'amour est un oiseau rebelle", la famosa habanera de la Ópera Carmen de Bizet, tumbada en el escenario y posteriormente se ha paseado por la platea.



En declaraciones la soprano, que ha destacado que le gusta tener esta relación con el público porque, ha dicho, "vengo del teatro donde la relación con el público es muy directa", ha confesado que es su aria fetiche, la primera que le regaló su padre.



La guipuzcoana ha subido de nuevo al escenario y ha puesto punto final a sus casi dos horas de concierto con "New York, New York".



Con el concierto solidario de Ainhoa Arteta se ha puesto punto final a la XIX edición del Festival de Cap Roig que ha contado de 43.467 espectadores en 25 conciertos nacionales e internacionales, diez de ellos con entradas agotadas y un índice de ocupación del 86,7%, ligeramente inferior al del año anterior.



El director general de la Fundación Bancaria "la Caixa", Jaume Giró, ha celebrado "la plena consolidación de esta cita cultural en el circuito internacional de festivales de verano" y ha sostenido que "no sería lo que es sin el entorno en que se celebra y sin su compromiso con la sostenibilidad, que le hizo ser el primer certamen musical del mundo en recibir el sello Biosphere en 2017.



Por eso, ha asegurado que el compromiso con Cap Roig va más allá de las fechas veraniegas y desde que asumieron su gestión en 2011, la Fundación, propietaria del enclave de Cap Roig, "se ha preocupado de su conservación, invirtiendo 7 millones de euros en mantener y mejorar el conjunto del recinto formado por el Castillo, los Jardines y la plaza".



El director del Festival y presidente de Clipper's Live, Juli Guiu, se ha mostrado también "muy satisfecho de que una vez más el público haya respaldado las diferentes propuestas del festival, con cartel de artistas que abarcaba distintos géneros, siempre primando la calidad y las figuras más destacadas del panorama musical nacional e internacional del momento".



Por el escenario de Cap Roig han pasado artistas de la talla de Nile Rodgers & Chic, Sting, Diana Krall, Silvia Pérez Cruz & Marco Mezquida, Maluma, Ben Harper, Liam Gallagher, Pastora Soler, Luis Fonsi, Rozalén, Jamie Cullum, Katie Melua, Jorge Drexler, Taburete, Ramón Miravet, Vanesa Martín, Eros Ramazzotti, David Bisbal, Morat, Aitana y Ainhoa Arteta.

Etiquetas Música

Selección DN+