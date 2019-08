Qué hacer en Pamplona y Navarra este jueves 22 de agosto

Actualizada 21/08/2019 a las 17:14

Este jueves



CLÁSICA



Concierto en Roncal de la Sinfónica de Navarra Sala Polivalente Julián Gayarre. 19.30 h. Concierto de la Sinfónica de Navarra por el 175 aniversario del nacimiento de Julián Gayarre. ‘Requiem’ de Wolfgang Amadeus Mozart. Junto a la OSN actuarán la Coral de Cámara de Pamplona y de cuatro solistas: Sofía Esparza, soprano; Esmeralda Espinosa, contralto; Juan Antonio Sanabria, tenor; y Alfredo García, barítono. Entradas: 12 euros.



OTRAS MÚSICAS



Javier López Jaso-Marcelo Escrich Quartet Torre Jaureguia. Donamaría. 20 horas. Presentación del proyecto musical Aporía en el que, bajo el prisma del jazz y la música improvisada, se escucharán influencias de la música clásica, música argentina y francesa, así como pinceladas del folklore vasco. Un concierto con música viajera e improvisación jazzística. Programa Kultur.



The Good Time Rollers Anfiteatro Natural del Lago de Barañáin. 20:00 h. Un proyecto de música para bailarines del Lindy Hop. Es un sexteto de jazz con cantante en el que abordan repertorio desde el jazz más tradicional al Booggie Booggie, Rock & Roll de los 50…



El Desván. Mesón del Caballo Blanco. 20 h. Entrada libre.



John Nemeth Patio de Civican. 20.30 horas. Entrada libre.



FLAMENCO ON FIRE



‘De verdad’, con José Mercé y Tomatito. Baluarte. 21 horas. Dos de los mayores exponentes del flamenco actual, dos grandes amigos, dos indudables maestros, se embarcan en un profundo viaje para presentar un nuevo disco en el que recuperan sus raíces y su pasión por el flamenco más visceral. Entradas agotadas.



‘Armonía’, con Juan de Juan. Hotel Tres Reyes. 23.30 horas. La ‘Armonía’ evoca a la belleza. De la búsqueda de la sublimidad, nace un espectáculo en el que la gracia, la finura y el esplendor gobiernan cada movimiento de un baile flamenco y por derecho. Entradas desde 33,10 euros.



‘Flamenco en los balcones’, con Ángel Ocray y Rafael Borja. Balcón calle de Mañueta. 12 horas. Cantante, compositor e impulsor del flamenco-pop en Navarra, Ángel Ocray hará un repaso de los éxitos de sus discos ‘Cositas que nunca te dije’ y ‘Sintiendo el alma’, y presentará el sencillo de su tercer álbum: ‘A los nuestros’: una canción que rinde homenaje al Maestro Sabicas, a Julián Gayarre, a Pablo Sarasate y a las fiestas de San Fermín. Rafael Borja, el guitarrista oficial del centro flamenco ‘El Juncal’ de Pamplona, acompañará con la sensibilidad de su guitarra, el cante de Ángel Ocray.



‘Flamenco en los balcones’, con Pepe Habichuela y Ketama. Balcón del ayuntamiento. 12.45 horas. El embajador del Festival Pepe Habichuela, se reúne con su hijo Josemi Carmona y con sus sobrinos Antonio y Juan Carmona, componentes de Ketama, la banda que cambió en los 80 el modo de acercarse al flamenco. Los máximos representantes de la saga de los Habichuela, dos generaciones congregadas, la esencia de Los Carmona en todo su esplendor para ofrecer un recital instrumental inolvidable.



‘Flamenco en los balcones’, con José del Tomate. Balcón del Hotel La Perla. 13.30 horas. José del Tomate nace en el seno de una familia de artistas: su padre, Tomatito, y su bisabuelo, Miguel Fernández Cortés ‘El Tomate’.

Jam Flamenca. 14.30 h., DJ Go&Go. 16.15 h., Concierto de La banda de Ketama. 17.15 h., Jam Flamenca. 18.30 h., DJ Pablo Calatayud. 20.15 h., DJ Monty.



‘Generaciones, mitos y promesas’, con María José Llergo. El Bosquecillo. 19 horas. María José Llergo sobresale de la misma forma, cantando por Manolo Caracol que por Antonio Machín, canciones que le enseñó su abuelo, José Sánchez Muñoz (en letras igual de coloreadas que los celebérrimos del bolero), mientras labraba, hacía regueros para el agua y llenaba la alberca.



TEATRO



‘Turisteando’ Plaza Consistorial. Villava. 20 horas. Espectáculo de teatro de calle a cargo de la compañía Trapu Zaharra.



‘OhLimpiadas’ Polideportivo del Valle de Aranguren. 19 horas. Dos limpiadoras aburridas de su rutina diaria entran en un mundo de ensoñación en el que su jornada laboral es retransmitida como si se tratase de una competición olímpica. Espectáculo para toda la familia. Entrada libre.



CINE



‘Hotel Transilvania 3’ Parque de los Enamorados. Rochapea. 22 horas. Película de 2018 (EEUU). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.



Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 17.30 horas, proyección de Yomeddine (El día del juicio final). 20.30 horas, película White Boy Rich. 22.30 horas, proyección de Matangi/Maya/M.I.A. Entrada: 5,50 euros.



CONFERENCIAS



‘Prostitución y trata de mujeres y niñas con fines de explotafción sexual’ Condestable. 18 horas. Charla a cargo de Satoko Kojima. Organiza: Asociación Acción Contra la Trata.



Roncal. Almadías para la construcción naval. Sábado 24 de agosto. Ayuntamiento de Roncal. 19,00 horas. Charla de Oscar Riezu Elizalde, historiador y arqueólogo subacuático sobre el comercio de madera del valle de Roncal hasta el arsenal de Cartagena, donde se empleaba en la construcción de los grandes navíos de la Armada de finales del siglo XVIII, las máquinas más sofisticadas de la época. Organizada por la Asociación Cultural de Almadieros Navarros.



VARIOS



Bailables de txistu y gaita Plaza del Castillo. De 19 a 21 horas. Como es usual se interpretarán pasacalles, jotas, porrusaldas, polkas y pasodobles.

Este jueves





FLAMENCO ON FIRE



‘Aquellos puentes sutiles’, con Jorge Drexel y Rocío Márquez. Baluarte. 21 horas. ‘Aquellos puentes sutiles’ es la historia de un encuentro. El encuentro de dos artistas con más en común de lo que a primera vista pudiera parecer. Jorge Drexler y Rocío Márquez atesoran tanta personalidad creativa como capacidad de escucha y curiosidad para adentrarse en nuevos territorios. Entradas desde 27 euros.



‘En concierto’, con El Farru. Hotel Tres Reyes. 23.30 horas. Tras 5 años de gira por los mejores teatros del mundo con el guitarrista Paco de Lucía, el mediano de la saga de los Farrucos, Antonio Fernéndez Montoya ‘El Farru’, siente la profunda necesidad de reencontrarse consigo mismo. El bailaor sevillano, siempre impecable e implacable, nos muestra con su nuevo espectáculo la elección de un camino, su reyerta interior por alcanzar un nuevo reto que sin duda le ha hecho evolucionar y crecer.



‘Flamenco en los balcones’, con Sergio Lope. Balcón calle de Mañueta. 12 horas. A pesar de su juventud, el flautista y saxofonista cordobés Sergio de Lope, ha acumulado distintos triunfos que avalan su talento y su capacidad. Con su disco ‘A night in Utrera’ ha realizado una gran gira por prestigiosos festivales y teatros de todo el mundo.



‘Flamenco en los balcones’, con Tomatito. Balcón del ayuntamiento. 12.45 horas. José Fernández Torres ‘Tomatito’, es uno de los grandes guitarristas flamencos del momento. Ejemplo de maestría, sabiduría, virtuosismo y sensibilidad. Su toque se distingue por la pulsación y por la tensión rítmica, incluso en los estilos libres, y porque sus falsetas están siempre construidas con un sentido.



‘Flamenco en los balcones’, con María José Llergo y Marc López. Balcón del Hotel La Perla. 13.30 horas. María José Llergo sobresale de la misma forma, cantando por ​Manolo Caracol ​que por ​Antonio Machín, acompañada por su escudero a las seis cuerdas, el virtuoso guitarrista barcelonés Marc López.



Jam Flamenca. 14.30 h., DJ Curro Velazquez Gaztelu. 16.45 h., Concierto Monty. 17.15 h., Jam Flamenca. 18.30 h., DJ Pablo Calatayud. 20.15 h., DJ Popo.



‘Generaciones, mitos y promesas’, con José del Tomate. El Bosquecillo. 19 horas. José del Tomate se inspira en lo aprendido, en el camino recorrido, ya suficientemente largo, para proyectar su propio estilo y plasmarlo en diferentes toques que reflejan a las claras cómo concibe un joven almeriense hoy el flamenco desde la guitarra.



TEATRO



‘RockStar’ Frontón de Berriosuso. 18.30 horas. Espectáculo de calle. Concierto participativo en el que los distintos personajes harán bailar al público con un recorrido por distintos temas del rock y del pop de los últimos 40 años. Un espectáculo intergeneracional con canciones de Queen, Rolling Stones, Alaska, Madonna, Village People, Spice Girls, AC/DC, Kortatu, Los Ramones o Beyoncé, entre otros. A cargo de la compañía TDiferencia. Entrada libre.



CLÁSICA



‘Con la ópera a todas partes. Lo mejor de la ópera y la zarzuela’ Iglesia de Allo. 19 h. Con la programación de este ciclo AGAO tiene como objetivo acercar el género lírico al mayor número posible de localidades navarras. Intervienen: Itsaso Loinaz, soprano, Liubov Melnyk, mezzosoprano, Juan Castro, tenor, Andoni Sarobe, barítono, Mariola Huarte, piano. Entrada libre.



XII Ciclo de órgano Diego Gómez Segundo concierto del ciclo. Trío Sekrets (Barcelona): Francesc Teixidó (órgano), Joan Codina (flauta) y Olga Miracle (soprano). 19.00 horas. Iglesia de San Miguel Arcángel de Larraga. Después del

recital tendrá lugar una charla en la sacristía sobre La mujer compositora. Una hora antes del concierto tendrá lugar una visita guiada a la parroquia.



Grupo Vocal Elkhos Parque de la Media Luna. 20 h. Concierto del Grupo Vocal Elkhos enmarcado en el ciclo Música Coral Fresca que se celebrará los dos últimos viernes de agosto a las 20:00 horas en el parque de la Media Luna. Director: Carlos Gorricho.



POP-ROCK



Elliott Murphy Band Plaza de las Arcadas. Sangüesa. 23 horas. Concierto del veterano rockero y autor que ha editado más de 35 discos, siendo su último álbum Elliot Murphy Is Alive!. Programa Kultur.



Estefanía de Paz y Gorka Pastor 19.30 h. Estefanía de Paz y Gorka Pastor dan un concierto dentro del ciclo Atardecer Pamplona. Presentarán el espectáculo ‘Amanece que no es poco’. Entrada libre.



100to8 Terraza del Zentral (Plaza de los Burgos). 20 horas.



CHARLAS



‘Teobaldo II, el rey que hizo Tiebas’ Sede del concejo de Tiebas. 19 h. Conferencia a cargo de la historiadora Raquel García Arancón.



‘Fitero, un hito en la frontera’ Sala capitular del Monasterio de Fitero. 20 horas. Conferencia del profesor D. Francisco J. Alfaro Pérez, de la Universidad de Zaragoza. Organiza: Asociación de Amigos del Monasterio de Fitero.



CINE



‘Monsieur Verdoux’ Condestable. 19 horas. Este largometraje, dirigido, producido, interpretado, escrito y musicalizado por el propio Charles Chaplin, lleva a la gran pantalla la historia real de Henri Désiré Landru, un famoso asesino francés de señoras acaudaladas a las que mataba para conseguir su fortuna y que fue guillotinado en 1922.



‘Tres anuncios en las afueras’ Plaza Felisa Munárriz. Pamplona. 22 horas. Película de 2018 (EEUU). Ciclo Noches de cine. Entrada libre.

Golem Verano-Udako Golem Golem Yamaguchi. V.O.S. 16.30 y 18.30 horas, proyección de Matangi/Maya/M.I.A. 20.30 horas, película Yomeddine (El día del juicio final). 22.30 horas, proyección de White Boy Rich. Entrada: 5,50 euros.



‘El regreso de Mary Poppins’ Plaza de la Casa de Cultura de Burlada (en caso de mal tiempo, en el auditorio). 22 horas. Mary Poppins, la niñera casi perfecta, vuelve en esta película para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y la magia que falta en sus vidas después de una trágica pérdida personal. Ciclo Cine de verano al aire libre. Entrada libre.



VARIOS



Fiesta de la Vendimia de Corella 19.30 Cata de vino dirigida por Carlos Aliaga (Viña Aliaga) y José D. Ausejo (Bodegas Corellanas). En el Museo de Arte Sacro. Asistencia gratuita hasta completar el aforo. 21.30 Concierto a cargo de la Banda de Música de Corella, en la plaza de los Fueros. Durante toda la jornada, en horario comercial, tendrá lugar la Feria del Comercio en la Calle.

Arte









NUEVAS EXPOSICIONES



Exposición colectiva en Michel Menendez Galería Michel Menendez (Calle de San Antón, 61) Obras de Fidel Latiesas, Luis Pardo, Ana Prado, Arantza Saez De Lafuente, Marta Argentina, Dan Isturiz, Isabel Erro, Iñaki Alvarez, Jesus Coyto, Jose Manuel Arevalo, Leire Flores, Leopoldo Gonzalez Andrades, Mabiee, Maria Rosa Rosim Moreno, May-Ki, Fuensanta R. Urien, Pedro Maiva, Pilar Ripodas, Rosa Casado y Laura Moret. Hasta el 20 de septiembre.



Ana Mari Marín. Casa estudio Vergarenea de Elizondo. Exposición con los últimos trabajos de la pintora baztanesa.



Manuel Bermejo & Xabier Celestino. Casa de Cultura Arizkunenea Elizondo. Desde el 14 al 31 de agosto. Abierto de lunes a viernes de 18:00 a 21:00. Sábados y domingos 11:30-13:30/18:00-21:00.



EXPOSICIONES



20 Carteles Finalistas y el Ganador del Concurso Internacional San Fermín. Civivox Condestable. Muestra que recoge los 25 carteles que pasaron a la segunda fase del concurso internacional de San Fermín, incluido el ganador de este año, Ayer soñé con un 6 de julio, de Edurne Taínta Balda. Hasta el 25 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 14 horas y 17 a 22 horas. Sábados, 9 a 14 horas.



‘La vida cotidiana de la Sangüesa medieval’ Palacio Val+lesantoro de Sangüesa. Muestra que ofrece una cercana visión de la historia de Sangüesa desde su fundación en el siglo XII y su posterior desarrollo, así como por las formas de vida a través de la alimentación, la moneda o la indumentaria. A través de paneles informativos, la muestra hace un recorrido por el día a día de las gentes que habitaron la villa entre los siglos XII y XV. Hasta el 25 de agosto. Horario: martes a sábado, 11.30 a 14 horas y 19 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.



‘Bailando ante las cámaras’. Palacio del Señorío de Bertiz. Exposición de fotografía sobre imágenes de la película Dantza del fotógrafo Xabier Artola Zubillaga. Las 32 fotografías de la muestra fueron obtenidas durante el rodaje del filme, dirigidido por Telmo Esnal. En el marco del programa Kultur 2019. Hasta el 25 de agosto. Horario: de 10:30 a 13.30 y de 16 a 19 h. La expo es gratuita, se abona el acceso al Jardín Histórico.



‘Universo SF’. Palacio del Condestable, Pamplona. Exposición del fotógrafo pamplonés Luis Azanza (Pamplona, 1961) que recorre a través de 20 imágenes la emoción, la alegría, la adrenalina y la magia de las fiestas de San Fermín. Se trata de un recorrido por los Sanfermines de finales del siglo XX y principios del XXI a través de fotografías de gran formato, en blanco y negro, con momentos, emociones, sentimientos y tradiciones de unas fiestas sin igual. Se podrá visitar hasta el próximo 25 de agosto. Horario: lunes a viernes, 9 a 14 y 17 a 22 horas. Sábados, 9 a 14 horas.



Colectiva de verano Galería Ormolú (c/Paulino Caballero, 42 bajo). Pamplona. Exposición de verano en la que participan más de veinte artistas con distintos estilos, temáticas y técnicas. Los artistas que forman parte de la exposición son Juanjo Lazcano, Mikel Olazábal, Roge García, Magda Mlotek, Armando San Salvador, Gabriela del Cañizo, Juan de la Rica, Joseja Casado, Héctor Urra, Manuel Martínes Regueira, Esperanza Yunta, Luis Morea, Larry Karlin, Tatiana Blanqué, Iñaki Pardos, Iñaki Lazkoz, Xabier Celestino, Javier Laforet, Eduardo Lacoma, José Joaquín Azkárate, Iñigo Manterola, David Anocíbar, Pedro Salaberri y Martxe Arana.

