Saras Baras, El Farru, Tomatito y José Mercé agotan entradas para el Flamenco on Fire, que se inaugura el 20 de agosto

Actualizada 14/08/2019 a las 18:59

Saras Baras, El Farru, Tomatito y José Mercé han agotado las entradas para sus espectáculos en la sexta edición del festival Flamenco on Fire, que tendrá lugar en Pamplona del 20 al 25 de agosto.



El festival ofrece junto al grueso de espectáculos acogidos en el Auditorio Principal de Baluarte y los ya míticos recitales de cante, baile y toque del 'Ciclo Nocturno' en el Hotel Tres Reyes, una amplia propuesta cultural gratuita y al aire libre con 'Flamenco en los Balcones', la 'Jam Flamenca' y 'Generaciones, mitos y promesas'.



Asimismo, se realizarán actividades didácticas con las 'VI Jornadas sobre Arte Flamenco de Pamplona'. Y como cada año, los mejores hosteleros de la ciudad ofrecerán una selección gastronómica con la ruta 'El Pincho de Sabicas'.



El martes, 20 de agosto a las 12.00 horas, la Catedral Santa María la Real acogerá la inauguración del festival con un acto en el que se homenajeará a la campana Gabriela por su 500 aniversario. La Capilla de Música de la Catedral, institución vigente desde su fundación el año 1206, interpretará las tres invocaciones del Ángelus, que aluden al arcángel San Gabriel en su saludo a María. Combinando cada invocación con el sonido de la campana Gabriela.



Acto seguido, y al compás del yunque, Josemi y Juan Carmona abrirán paso al cante de David de Jacoba y Rancapino Chico por martinete. "Un cante que se inició al calor de las fraguas gitanas de Cádiz, Jerez y Sevilla, y que sonará por las calles de Pamplona en honor a la campana Gabriela", ha destacado la organización del festival en una nota.



También el martes, de 17 a 18.30 horas, dará comienzo la clase magistral 'Las Claves Musicales del Flamenco', impartida por Faustino Núñez. Un seminario de tres sesiones (20, 21 y 22 de agosto) abierto a todos los públicos, que repasará todos los parámetros que conforman el flamenco y sus claves musicales.



Durante el festival, los bailaores Juan de Juan, el Farru y Paloma Fantova ofrecerán también clases magistrales de baile flamenco en la Escuela de danza El Juncal.



La jornada inaugural continuará en Civican a las 19.00 horas con el arranque del ciclo 'Generaciones, mitos y promesas' de la mano del Maestro Rancapino.



Durante el festival, este ciclo cederá el paso y el espacio tanto a jóvenes promesas del flamenco como a grandes maestros. Participarán Curro Albaicín con Pepe Habichuela, María José Llergo, José del Tomate, Sergio de Lope y Ezequiel Benítez.



SARA BARAS ABRIRÁ EL CICLO 'GRANDES CONCIERTOS'



La noche del 20 de agosto, a las 21.00 horas en el Auditorio Baluarte, dará comienzo el ciclo 'Grandes Conciertos' con un espectáculo de Sara Baras. La artista gaditana presentará una versión de 'Sombras' llena de guiños al festival y a la ciudad de Pamplona.



El miércoles 21 de agosto, en esta misma ubicación, tendrá lugar el concierto de Ketama, que está a punto de agotar entradas. La banda regresa a los escenarios después de más de quince años cultivando sus caminos en solitario con el 'No estamos Locos Tour'. El jueves 22, José Mercé y Tomatito presentarán 'De verdad'. El viernes 23, Jorge Drexler y Rocío Márquez ofrecerán 'Aquellos Puentes Sutiles'. El sábado 24, será el turno de 'Caída del cielo', un espectáculo de Rocío Molina. Y el domingo 25, Israel Galván presentará 'Fla.co.men'.



Las noches del Flamenco on Fire terminarán con el 'Ciclo Nocturno', dentro de un formato de tablao flamenco en el Hotel Tres Reyes. En la primera jornada actuará Rancapino Chico.



El ciclo continuará el 21 de agosto a las 23.30 horas con 'Alpaca Real', un espectáculo de Carlos de Jacoba. Participarán también Juan de Juan, el Farru, María Terremoto y Paloma Fantova.



FLAMENCO EN LOS BALCONES



El miércoles 21 de agosto dará comienzo el ciclo 'Flamenco en los Balcones' que invadirá las plazas más emblemáticas y los rincones más bellos de la ciudad con recitales de cante y guitarra de formato tradicional.



Del 21 al 25 de agosto habrá un primer recital a las 12.00 horas, en el balcón de la calle en la que nació el Maestro Sabicas, la calle Mañueta. A las 12.45 horas todo el que se encuentre en la Plaza del Ayuntamiento podrá disfrutar de un segundo recital. Y para concluir la mañana, a las 13.30 horas se desarrollará una última actuación desde los balcones del Hotel la Perla, en la Plaza del Castillo.



Participarán en este ciclo artistas como Tío Selín y José Jiménez, Rancapino y Antonio Higuero, Carlos de Jacoba y David de Jacoba, Ángel Ocray y Rafael Borja, Pepe Habichuela y Ketama, José del Tomate, Sergio de Lope, Tomatito, María José Llergo y Marc López, Ezequiel Benítez y Paco León, María Terremoto y Nono Jero, José Ángel Carmona y Eduardo Trassierra, Tomás de Perrate y Emilio Caracafé, David Lagos y Rocío Márquez con Miguel Ángel Cortés e Isabel Villanueva.

Selección DN+