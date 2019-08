Será en la sección ‘From Navarra’, con Helena Bayona, Natxo Leuza, Raúl de la Fuente, Iñaki Alforja y Ekhiñe Etxeberria

10/08/2019 a las 06:00

La primera edición del Festival Internacional de Cine de Navarra -NIFF- contará con una sección denominada From Navarra donde se programarán cinco trabajos realizados por otros tantos cineastas nacidos en Navarra. Se trata de los filmes Romipen de Helena Bayona, Born in Gambia de Natxo Leuza, Motxila21 en vivo de Iñaki Alforja, Mikele de Ekhiñe Etxeberria y Minerita de Raúl de la Fuente. Los cinco trabajos se enmarcan en las temáticas sociales que integran este festival: feminismos, migraciones, discapacidad, LGTBI+…



El NIFF también ha programado un ciclo de tres masterclasses de producción, montaje y branding (gestión de marca) que serán impartidas, respectivamente, por Mintxo Díaz, Pablo Blanco y Lia Chapman. Las tres sesiones tendrán lugar el viernes 30 de agosto, en el Palacio del Condestable de Pamplona. La masterclass de producción se llevará a cabo entre las 10:30 y las 12.00; la de montaje, de 12:00 a 13:30; y la de branding, entre 18:45 y 20:15. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma gratuita rellenando y enviando a la dirección info@navarrafestival.com la ficha que se puede descargar desde la web del festival: www.navarrafestival.com. Las plazas son limitadas y se otorgaran en estricto orden de inscripción. El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta completarse el aforo.



El Festival Internacional de Cine de Navarra programará cinco sesiones temáticas que acogerán trabajos, también a competición, enmarcados en los temas que inspiran el certamen: Feminismos, LGTBI+, From Navarra, Migraciones y Planeta. En el caso de la sesión dedicada al Planeta, estará precedida por una mesa redonda que tendrá lugar en la Catedral de Pamplona, el jueves 30 de agosto, a las 21:00, y donde participarán el divulgador y director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia; el naturalista y escritor Joaquín Araujo; y el profesor, escritor y premio Príncipe de Viana de la Cultura 2019, Tomás Yerro.



CORTOMETRAJE EXPRES



Además, el Festival NIFF convoca el Navarra Film Challenge con el que invita a crear un cortometraje exprés. Los interesados en participar podrán utilizar cualquier medio disponible, desde un móvil a una cámara profesional; no hay limitaciones técnicas. La duración de la pieza deberá ser de entre 2 y 5 minutos. La temática será común y todos los participantes se ajustarán a un tema concreto que se anunciará a las 00:05 del jueves 29 de agosto. El plazo para entregar la obra, a través de Vimeo, será de 48 horas. La pieza ganadora recibirá el Melitón Navarra Film Challenge, dotado con 1.000 euros y trofeo. Los proyectos finalistas se proyectarán el ultimo día del festival, entre las 11:30 y las 12:30, en la Escuela Navarra de Teatro.



El jurado del Navarra Film Challenge estará formado por Helena Bengoetxea; realizadora y periodista; Marcos Perera; experto en Comunicación Corporativa e Institucional; Sandra Aguerri, actriz, dramaturga y directora; Joaquín Calderón, director del NIFF y Teresa Morales, directora ejecutiva del Festival Punto de Vista y fundadora de la agencia Magma.

MASTERCLASSES



Iniciación a la producción audiovisual. Impartida por el productor Mintxo Díaz, se abordarán las etapas para desarrollar un proyecto desde su origen y se ofrecerán algunas de las claves para llevarlo a buen puerto.



Montaje. Impartido por Pablo Blanco, ganador de tres premios Goya por las películas Airbag, No habrá paz para los malvados y Las brujas de Zugarramurdi. Se abordarán aspectos artísticos y técnicos.



Branding. ¿Cómo es el proceso de casting? Sesión impartida por la actriz y directora Lia Chapman, dirigida a estudiantes o profesionales del ámbito cinematográfico que tengan interés en aprender técnicas para enfrentarse a un casting o a un proceso de selección oral

Etiquetas Cine

Selección DN+