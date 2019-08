El universo íntimo de Almodóvar deslumbra en Londres con 'Dolor y Gloria'

Actualizada 09/08/2019 a las 09:50

Tras arrasar en taquilla en los cines de España y recibir halagos de la crítica, la cinta número 21 del director Pedro Almodóvar, 'Dolor y Gloria', llega al Reino Unido para conquistar a los espectadores con una historia que desnuda el universo íntimo del cineasta manchego.



El aclamado director, junto a los actores, Antonio Banderas y Penélope Cruz, deslumbraron este jueves en la alfombra roja durante el estreno en Londres de la última película del cineasta en la Somerset House de la capital británica.



El trío más reconocido del cine español derrochó complicidad ante la prensa en la presentación de la cinta que gira entorno a un director de cine en su ocaso, Salvador Mallo, un personaje interpretado por Banderas y que pone frente al espejo a Almodóvar.



En el filme, la decadencia física de Mallo le lleva a reencontrarse con su pasado recordando su infancia en los años 60 en Paterna, un pueblo de Valencia, así como el primer deseo, su primer amor adulto en el Madrid de los 80 y el dolor de la ruptura de este.



Según aseguró el cineasta en declaraciones, el estreno de la película, en parte autobiográfica, le ha permitido sentirse "muy aliviado y ligero".



"Cuando estábamos rodando no tenía la sensación de estar dirigiendo a Antonio y, de hecho, él nunca trata de imitarme. Es algo muy especial, supongo que por algún motivo lo necesitaba en este momento de mi vida", señaló.



El cineasta consideró una "suerte" poder contar con los dos actores para sus filmes: "Es como haber invertido mucho tiempo en ellos, tenemos la ventaja de que nos entendemos muy pronto. Cuando ya tienes la experiencia de haber trabajado con alguien todo es más fácil".



Por su parte, Banderas, que recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes por su actuación en el filme, consideró 'Dolor y Gloria' como una de las películas más importantes de su carrera.



"Es un personaje que permitía al público entrar en él, no ser demasiado conductista y no manipularlos, sino permitir que hubiera un asiento al lado de mi personaje y que permita al espectador subirse y vivir la historia contigo", señaló el actor malagueño.



Respecto a interpretar a un personaje en gran medida inspirado en Almodóvar aseguró: "Más que la responsabilidad de hacer de Pedro era la responsabilidad de que él hubiera confiado en mi, de no defraudarle en otras palabras".



Por su parte, Penélope Cruz, que en la cinta se mete en la piel de la madre de Salvador Mallo, destacó el trabajo de Almodóvar por homenajear la figura de la mujer en muchas de sus películas: "Es uno de los artistas que más bien ha hecho en ese sentido y lo sigue haciendo".



"Yo recuerdo que cuando era niña lo veía mucho más que como un director, casi como una figura política, representante de la libertad, algo que en esos años marcó mucho", señaló la artista con un vestido rosa de plumas y pedrería.



La primera actriz española en ganar un Óscar, logrado en 2009, consideró que fue "especial" representar a la madre de Almodóvar: "Yo a ella la conocí y me enamoró en dos horas".



"Me contó llorando cómo Pedro había dejado el trabajo de la Telefónica y estaba muy disgustada, porque no sabía si le iba a ir bien como director. Me lo dijo un día que le estaban dando un premio y ella estaba más tranquila de que su hijo iba a poder vivir de este trabajo", aseguró la actriz.



La cinta se podrá visualizar en los cines del Reino Unido a partir del próximo 23 de agosto.

