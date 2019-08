D. A. Pennebaker, director de documentales musicales sobre Bowie o Bob Dylan, fallece a los 94 años

Actualizada 05/08/2019 a las 16:41

Donn Alan 'D. A.' Pennebaker, reconocido director de documentales como 'Don't Look Back' o 'The War Room' y ganador de un Oscar a toda su carrera en 2013, ha fallecido a los 94 años. El hijo del cineasta, Frazer Pennebaker, ha confirmado que el pionero del 'cinema verité' murió por causas naturales. Trabajó con músicos de la talla de Bob Dylan, David Bowie, Depeche Mode, Janis Joplin, Little Richard, John Lennon o Jerry Lee Lewis.

Nacido en Evaston (Illinois, EE UU) en 1925, Pennebaker desarrolló gran parte de su amplia carrera en el mundo de los documentales musicales alrededor de grandes eventos y artistas muy reconocidos. Fue el responsable de filmar las históricas actuaciones de Janis Joplin o Jimi Hendrix durante el festival de Monterey, recogidos en 'Monterrey Pop' (1968).

El cineasta también filmó uno de los documentales más conocidos sobre la figura y la música de Bob Dylan. Titulado 'Don't Look Back' (1967), retrata la gira acústica que el autor de 'Hurricane' hizo por Reino Unido en 1966. De esta pieza extrajo el famoso videoclip de la canción 'Subterranean Homesick Blues', donde aparece un desaliñado Dylan tirando grandes folios con la letra manuscrita del tema, a modo de un rudimentario teleprompter.

Entre la baraja de estrellas del rock con las que Pennebaker tuvo la ocasión de trabajar, otra de las más famosas es David Bowie. Para el autor de 'Space Oddity' grabó el directo ofrecido en 1973, titulado 'Ziggy Stardust and the Spiders From Mars'. La última vez que Ziggy, uno de sus múltiples álter ego, pisaría un escenario.

Otro de sus aplaudidos trabajos musicales fue la grabación de 'Depeche Mode 101', un retrato del concierto número 101 del grupo nacido en Basildon que también quedó para la posteriodad en el disco '101 Live'. Celebrado en el Rose Bowl de Pasadena, Dave Gahan y compañía estaban inmersos en la gira de presentación de Music for The Masses (1987).

Junto a su esposa y colaboradora, Chris Hegedus, Pennebaker estuvo nominado al Oscar en 1994 por recoger los entresijos de la campaña electoral de Bill Clinton en 'The War Room'. En 2013 la Academia le otorgó el Oscar honorífico como reconocimiento a toda su carrera y por la huella que dejó su legado en las siguientes generaciones.

