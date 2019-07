Primal Scream, en el Festival SantasPascuas de Pamplona

Actualizada 30/07/2019 a las 09:12

El festival SantasPascuas contará con una banda internacional, los escoceses Primal Scream, que actuarán por primera vez en el Pamplona el 7 de noviembre, en Zentral, en la fiesta de presentación del festival (entrada, 30€ + gastos).

El festival, que espera congregar a unas 7.000 personas, tiene perfilados varios de los nombres que actuarán en sus conciertos en las fechas navideñas. El 25 de diciembre, en Zentral (20€+gastos), estarán Carolina Durante, Anni B. Sweet y Melenas. Dos días más tarde, en la misma sala (18€+gastos) será el turno de Morgan y Javi Planas, mientras que el 28 de diciembre habrá un escenario joven en Zentral (12€+gastos) con Fernando Costa y Rabioli Makers. Finalmente, ya en el Baluarte, el 4 de enero actuará el cantautor Quique González (26€+gastos).

Todavía quedan bandas por anunciar en un SantasPascuas que quiere ser, dicen los organizadores en una nota, “la edición más amplia y ambiciosa”. Se enfocará en “ofrecer una visión global de la cultura musical contemporánea ampliando su programación con un mayor número de conciertos, presentaciones de libros y películas documentales. Así se celebrarán conciertos gratuitos en espacios emblemáticos por su valor histórico o cultural, buscando ofrecer una programación alternativa y de calidad en las Navidades de Pamplona”.

LOS SINGLES DE PRIMAL SCREAM

El lanzamiento este año del álbum recopilatorio de Primal Scream 'Maximum Rock ‘n’ Roll -The Singles' es el recordatorio perfecto de lo esencial que es esta banda para la música británica. La formación de Bobby Gillespie celebra este lanzamiento con una gira en la que demuestra que su propuesta sigue vigente y en la que visitará Barcelona y Pamplona como únicas paradas por el momento en España. En la ciudad condal será el 4 de noviembre (en el Festival Millenni en la sala Razzmatazz).

La gira arrancó en Londres y Brighton recibiendo críticas de cuatro estrellas en 'The Times' y 'The Independent'. Las fechas de Pamplona y Barcelona se unirán al tour europeo que arrancará de nuevo en Londres, en el emblemático O2, en noviembre. Los sets incluyen clásicos como 'Movin’ On Up', 'Loaded', 'Rock's y 'Kill All Hippies', entre otros.

El grupo de rock formado en Glasgow (Escocia) en 1982 está liderado por Bobby Gillespie, el que fuera batería de Jesus and Mary Chain y que ahora canta. El resto de la formación son Andrew Innes (guitarra), Martin Duffy (teclados), Simone Butler (bajo) y Darrin Mooney (batería). Entre 1987 y este año han publicado 13 discos, incluido 'Maximum Rock ‘n’ roll: The singles' con el que llegarán a Pamplona. Con 'Screamadelica', álbum de 1991, se alzaron con el Premio Mercury en 1992, imponiéndose a The Jesus & Mary Chain.

