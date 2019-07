Rosalía seduce a un público entregado en el Bilbao BBK Live

Actualizada 13/07/2019 a las 07:24

Rosalía ha seducido y deslumbrado con su impecable espectáculo a un público entregado que ha abarrotado el recinto principal del Bilbao BBK Live en la segunda jornada del festival, en la que la banda de rock neoyorquina The Strokes ha liderado el cartel con otra destacada actuación.



A Rosalía, que agota adjetivos y es escrutada en cada una de sus apariciones en los escenarios y las redes sociales, le ha bastado con una hora de actuación para salir triunfante del festival y dejar al público más que satisfecho de lo que acababa de ver en el escenario principal.



Desde el mismo momento en el que ha aparecido en escena, acompañada por bailarinas, palmeros y coro, la diva ha cautivado a los asistentes con esa miscelánea musical de flamenco, ritmos urbanos, pop y electrónica, en un espectáculo sobresaliente, cuidado en sus detalles, que se ha prolongado hasta la medianoche.



La actuación ha descansado sobre su segundo disco, 'El mal querer', y en momentos el recinto del festival se ha convertido en un multitudinario karaoke con temas como 'Pienso en tu mirá', que ha abierto un espectáculo en el que no han faltado el 'Te estoy amando locamente' de Las Grecas.



Rosalía se ha mostrado cercana con el público, al que ha agradecido en varias ocasiones, tanto en euskera como castellano, su presencia en un recinto abarrotado en el que no cabía un alfiler y del que no se ha movido ni un alma durante la brillante actuación de la catalana.



Los asistentes han disfrutado con temas como 'Catalina', de su anterior disco, cantada a capella, 'Que no salga la luna', 'Di mi nombre', 'Brillo', coreada por la entusiasta audiencia, y en el final con los ritmos más urbanos de 'Con altura' 'Aute cuture' y, para rematar la noche, con 'Malamente'.



La otra actuación mayúscula de la jornada y del festival ha sido la de la banda de rock The Strokes, por primera vez en el Bilbao BBK Live en su única parada en España, que se ha encargado de cerrar los conciertos del escenario principal con una actuación cargada de energía y decibelios.



Los neoyorquinos, con Julian Casablancas al frente, han comenzado con 'Heart in a cage' y 'You only live onces' para hacer un repaso a su trayectoria, que comenzó cuando debutaron con éxito de público y crítica en 2001 con el disco 'Is this it' del que han sonado, entre otros, 'Hard to explain'.



Tras Rosalía, y hasta que ha llegado la actuación de The Strokes, el festival ha contado con los británicos Suede, de nuevo en el Bilbao BBK Live tras formar parte del cartel en 2011, que han arrancado su impecable actuación con 'As one', de su último disco 'The blue hour'.



El escenario central también ha acogido, en fecha exclusiva, a Brockhampton, colectivo creativo estadounidense formado por jóvenes de diferentes disciplinas, desde la música a la fotografía, con una propuesta impregnada de rap y hip-hop a todo volumen que ha puesto a saltar al público al ritmo de sus canciones.



Tras ellos, la poliédrica oferta musical de la jornada ha contado con el neozelandés Jonathan Bree, que ha presentado su tercer trabajo en solitario 'Sleepwalking', con canciones pausadas y sombrías y una propuesta escénica cargada de misterio al aparecer ataviado con una máscara blanca, al igual que los miembros de la banda.



A la misma hora, en otro de los escenarios del festival se ha podido disfrutar de las guitarras enérgicas de la banda inglesa de punk rock Idles que, tras su debut en 2017 con el disco 'Brutalism', ha llegado con su último álbum 'Joy as an act of resistance', publicado el pasado año.



Entre la representación nacional de esta jornada han destacado el grupo murciano Second que ha ofrecido pop-rock sincero de gira con su noveno disco, 'Anillos y raíces', y el trío andaluz de chicas Uniforms, con apenas dos años de carrera que ha congregado a un puñado de seguidores de su pop electrónico.

