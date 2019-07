'The Hole' lleva la fiesta a los 80

05/07/2019 a las 06:00

The Hole Zero estrenó este jueves en el teatro Gayarre un espectáculo que invita al público a dejar sus miedos y preocupaciones para hacer un viaje al pasado. En la precuela de la saga The Hole, los artistas trasladan a los espectadores a la fiesta de fin de año de 1979 en el club neoyorquino Studio 54. Desde su comienzo en el 2011, más de un millón y medio de espectadores han visto las producciones de The Hole y The Hole 2. Los shows continúan, The Hole Zero sigue su gira por España

