Rosalía lanza una rumba en catalán y revoluciona las redes

El primer tema de Rosalía cantado en catalán, 'Milionària', publicado el miércoles tarde por sorpresa en plataformas digitales junto al tema en castellano 'Dio$ No$ libre del dinero', se ha viralizado en las redes sociales y lo han destacado medios internacionales, como Rolling Stone.



Poco más de doce horas después de aparecer en Youtube, el vídeo del tema, con el título 'Fucking Money Man', lleva más de 1,6 millones de visualizaciones y acumula más de 9.000 comentarios, y el canal de la cantante en esta plataforma ha superado los dos millones de suscriptores.





El Twitter oficial de la cantante catalana ha destacado también que 'Fucking Money Man' "acaba de ser nombrada 'Mejor Pista Nueva' por el medio estadounidense Pitchfork tan solo 3 horas después de su lanzamiento".



Del nuevo lanzamiento de la cantante de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) se ha hecho eco igualmente la revista especializada Rolling Stone, que en su edición digital muestra el vídeo bajo el título "Rosalía nada en dinero y canta en catalán en el nuevo vídeo 'Fucking Money Man'.

El tema Milionària tiene como grandes peculiaridades su ritmo de rumba y que su letra sea, por primera vez en su discografía, en catalán.



"La empecé en Sevilla mientras esperaba en el aeropuerto y la terminé en Barcelona. Con guasa y alguna lagrimilla también... fucking money man!", ha escrito la compositora e intérprete en la nota de prensa lanzada por su discográfica.



"Un día quieres ser millonaria y al día siguiente quemarlo todo. En realidad, ¿cuánto importa el dinero? Me parece tan puro buscarlo como renegar de él y creo que todos hemos sentido amor-odio hacia el dinero alguna vez", explica Rosalía en las declaraciones firmadas para Sony Music.



Dicho mensaje aparece en los dos nuevos temas. Así, el estribillo de Milionària reza: "Fucking money man / Només vull veure bitllets de cent / Fucking money man / Signe del dollar dintre la ment".



"Dios nos libre del dinero", repite insistentemente en el otro corte, que sigue las pautas híbridas de su anterior trabajo, con el que la barcelonesa se convirtió en una revolución internacional que mezcla flamenco, electrónica y ritmos urbanos, con temas como "Malamente", lanzado hace algo más de un año.



La cuenta de Twitter de la cantante avisaba de la eventual novedad desde primera hora del miércoles con la foto de un anuncio de prensa con la entonces misteriosa frase 'Fucking Money Man' y una hora, las 18:00 (16:00 GMT).



Recientemente lanzó otros dos sencillos no adscritos a ningún álbum: "Aute Cuture" y "Con altura", un homenaje al reguetón clásico que alcanzó el "top 5" de la "Lista global de vídeos de YouTube" y fue nombrada "una de las 10 mejores canciones de 2019" por la revista Time.



Tras pasar por el Primavera Sound de Barcelona, la agenda de Rosalía incluye otros conciertos en verano, especialmente los del Bilbao BBK Live y Mad Cool Festival en Madrid la próxima semana.

