La soprano Itsaso Loinaz gana el segundo premio del Concurso Bellini

27/06/2019 a las 06:00

La soprano navarra Itsaso Loinaz Ezcaray se llevó el segundo premio en la categoría cantante lírica en el repertorio belliniano del Concurso Internacional Vincenzo Bellini el pasado 23 de junio. Además, la galardonaron con el Premio del Público en el Palazzo Platamone en Catania, Italia. Esta es la primera competencia de canto que gana Loinaz.

La intérprete quedó sorprendida con este segundo reconocimiento, ya que suelen dárselo al concursante que hace más agilidades o más agudos con la voz. Explica que su aria no era tan llamativa por agilidades, sino más emotiva. “Siempre estás agarrado al personaje que cantas y el texto que estás interpretando pero puedes dejar una parte de ti y creo que cuando dejas tus sentimientos es cuando llegas al público”, expresa la ganadora.

EL CONCURSO

Loinaz deleitó a los espectadores con su interpretación de Casta diva de la ópera Norma, una de las composiciones más célebre de Bellini. La solista ha cantado anteriormente esa aria con el coro de la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera (AGAO) de Pamplona. Dice que se animó a participar porque el concurso es en honor a Bellini y ella tiene experiencia cantando sus temas.

Vincenzo Bellini fue un compositor de ópera italiano conocido por sus melodías de bel canto. Loinaz admira la habilidad del músico para hacer arias completas. “Tienen una parte de melodía que le da importancia al color de la voz y otra parte de agilidades que le da importancia al virtuosismo de la voz. En una de sus arias puedes mostrar lados opuestos de tu voz”, sostiene Loinaz.

Para participar en la competencia de prestigio internacional hay que completar una solicitud y una audición. Primero, los organizadores hacen una selección mediante curriculum y vídeo. Luego, para la segunda fase, tienen que cantar dos arias de Vincenzo Bellini y una del compositor Gaetano Donizetti. En el caso de Loinaz le dijeron que presentara las dos piezas de Bellini y cantara nuevamente Casta diva para la final, en vez de la de Donizetti.

La soprano confiesa que no había podido preparar bien las piezas porque estaba acabando sus estudios de fagot. Siempre le ha gustado la música porque para ella es un medio en el que puede transmitir sus emociones. Antes de enfocarse en la ópera, estudiaba fagot en Suiza, pero, debido a una lesión en el brazo, dejó de tocar por 2 años. Durante ese tiempo de recuperación empezó a cantar y se integró al coro de AGAO.

SU CARRERA MUSICAL

Loinaz no tiene estudios de canto y manifiesta que esto es un factor limitante en su carrera dentro de España. “Se fijan mucho en el curriculum y no en cómo cantas”, declara la solista. Le gustaría establecerse profesionalmente en Italia porque no es tan importante tener título de canto.

Hasta ahora el canto estaba de segundo plano, pero, ahora que termina sus estudios de fagot en Zaragoza y sigue lesionada, empezará a hacer más pruebas de canto.

Selección DN+