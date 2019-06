Amaia Romero, la sorpresa del festival Barbarroja de Cintruénigo

24/06/2019 a las 06:00

Cintruénigo acogió el sábado noche el festival de pop Barbarroja con la presencia de Carolina Durante y una invitada muy especial a la que no se esperaba, la triunfadora del programa televisivo OT 2018 y representante de España en Eurovisión, la navarra Amaia Romero, que junto a Diego Ibañez, del grupo Carolina Durante, interpretó la canción que les ha hecho saltar a la fama Perdona (ahora sí que sí), que el abundante público que estuvo presente en la Plaza de los Fueros de Cintruénigo para presenciar la actuación acogió con una gran ovación y expectación. Durante el festival además estuvieron actuando otros grupos como Kokoshca, Nicolay, Sierra, Melenas, EGR y We are not Djs.

DESDE EL MEDIODÍA

La jornada, organizada por la Asociación Hello Modernos y que contaba con el patrocinio del Ayuntamiento de Cintruénigo, comenzó al mediodía con la actuación en Los Paseos del Colectivo Panamera. Los asistentes pudieron disfrutar, además de la música, de un vermut cósmico, patrocinado por la bodega Marqués de Cáceres, a base de una copa de vino y un pincho de chistorra por 2 euros. Posteriormente hubo tardeada con el DJ Pelos que sirvió de preámbulo al festival que daba comienzo a las 18 horas con el Dj Cut.

El Festival estaba enmarcado dentro de las actividades organizadas para las fiestas de San Juan. El viernes, en el Centro Artes Avenida, la Escuela de Jotas Aires del Alhama celebró su festival y los alumnos de la Escuela de música dieron conciertos al aire libre durante toda la semana en diferentes lugares de la localidad.

