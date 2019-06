17/06/2019 a las 06:00

Los 10.000 espectadores de la plaza de toros que el sábado no perdieron detalle de lo que ocurrió en la arena no pudieron ver qué sucedió cuando La Pamplonesa abandonó el lugar por el patio de caballos. No vio cómo allí los cincuenta músicos se abrazaron, algunos lloraron, desbordados por la emoción contenida desde el inicio de su desfile minutos antes en San Lorenzo. “Fue maravilloso”, acertaba a definir este domingo su presidente, José Andrés Palacios. “La emoción fue inmensa”. Lo decía a seis horas del cierre de un festival de cinco días de música con artistas profesionales y semiprofesionales y bandas internacionales, nacionales y locales, de conferencias, talleres, clases magistrales y mesas redondas de prestigiosos directores, compositores e intérpretes.

Palacios había comenzado el día con las dianas de los gaiteros y txistularis municipales y las bandas de Artajona y la Joven de Marcilla. Y había memorizado el comentario de un octogenario espectador respecto del sábado: dijo que, antes de masificarse los Sanfermines, no recordaba algo así en Pamplona, con ambiente, música y vibración positiva de todos por todas partes. “Me he quedado pensando”, reflexionaba Palacios, “en los Sanfermines que no vivimos, los de los fundadores, los del maestro Turrillas, los de los años cincuenta... cómo tuvieron que ser de bonitos con esta alegría que se vivió el sábado en Pamplona. Para nosotros, La Pamplonesa es la ciudad: la melodía es de ella y nosotros, solo quienes tocamos los instrumentos”.

Las impresiones sobre el festival comenzaron a llegar ayer. Por la tarde regresaba a su lugar de residencia el compositor y director de banda alicantino José Rafael Pascual Vilaplana, presente en varios de los actos como participante y espectador. Con las dos bandas con las que es titular (Bilbao y Barcelona) actuó en el Teatro Gayarre, además ofreció una charla en Baluarte y no faltó al evento en la plaza de toros. Y destacaba que el IFOB “ha llenado la ciudad de la música de banda y de los músicos de banda”. “El comentario generalizado ha sido el gran y tan sano ambiente, una forma de demostrar que somos músicos y que lo compartimos con todo el mundo”.

Se refirió a que las bandas de música “aún tienen que buscar su normalización dentro de la cultura contemporánea”, por lo que “un festival como este ayuda mucho a visibilizar la potencialidad de las bandas de música”. Y es que existen “bastantes estereotipos todavía”, con bandas a las que se relega al ámbito popular, a una “cultura de segunda, cuando es un fenómeno internacional que hay que tener en cuenta y al que no se ha dado su espacio a nivel cultural y pedagógico”. Pascual Vilaplana defendió la banda como un fenómeno de estudio y de desarrollo igual que ocurre en EE UU, donde forma parte del currículo universitario, por ejemplo. “Cuando hace cien años nació La Pamplonesa, la funcionalidad de las bandas era una, pero hoy son un vehículo de cultura contemporánea, y el festival lo ha puesto de manifiesto con todos los solistas, conciertos, ponencias, conferencias...”.

DE SORPRESA EN SORPRESA

“En mi vida había visto una cosa así. Me va a costar ser objetivo...”. El bilbaíno Juan Ángel Vela del Campo, crítico musical de El País 30 años, premio de la Crítica del Fondo de Cultura de Salzburgo en 2000 y director cultural del proyecto 'Tutto Verdi' de la ABAO de Bilbao, habló de un festival “verdaderamente sorprendente, que ha transmitido una gran calidad musical de principio a fin y una gran alegría en la forma de hacer y percibir las cosas”.

Espectador de quince conciertos en la calle y en auditorios, calificó el IFOB como “placentero”, con conciertos y solistas “muy bien escogidos”, con “una selección de bandas que ha mostrado la riqueza y la variedad”. “La capacidad de comunicación, de creación y, en el caso de Pamplona, ese lado de proximidad, de cercanía con lo que todo se ha vivido, le da un empaque especial”.

“Lo sucedido estos días es modélico y verdaderamente difícil de repetir. El festival me ha atrapado. Suelo ser más racional al plantear las cosas, pero aquí me parece haber vivido de sorpresa en sorpresa”. Y desde el primer día, con la Junge Bläserphilharmonie Ulm alemana, “que interpretó hasta unos 'Suspiros de España' que rozaron el milagro”; o con los músicos japoneses; o con la alegría de los franceses de Los Armagnacs; “con obras y conciertos extraordinarios”; con “la calidad de las bandas de pueblo”... “El equipo de programación ha atinado muchísimo, algo que es muy difícil”, añadía.

El domingo, antes de empezar su concierto en el Gayarre, Pascual Vilaplana dijo sobre el festival: “¡Bendita locura!”. “Eso ha sido”, corroboraba Vela del Campo. Por ese motivo le sorprende que “la calidad y la capacidad de transmisión y de riqueza del mundo de las bandas no sean suficientemente conocidas”, reivindicándolo como “un fenómeno de desarrollo cultural importantísimo”.

Y por escrito están quedando las reacciones de algunos participantes, como Jerry Junkin, director de la Texas Wind Simphony, que en su cuenta de Facebook escribió: “De vuelta al aeropuerto de Austin, Texas, después de un viaje espectacular, y demasiado corto, a la hermosa Pamplona. El IFOB fue un acontecimiento maravilloso y fue estupendo ver a José Sibaja, Johan A. De Meij, Nacho Piqueras, Eddie López y muchos otros”. El citado De Meij también dedicó unas palabras al festival. “¡Muchísimas gracias por una experiencia increíble! El IFOB fue un gran éxito, he oído algunas bandas fantásticas y a solistas increíbles y he hecho nuevos amigos. Estoy orgulloso de haber participado. Y, Vicent, ¡enhorabuena de nuevo por La Pamplonesa, la centenaria! Tu grupo suena excelente”.

