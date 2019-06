El Instituto Cervantes recopila 2.793 palabras en desuso

Actualizada 04/06/2019 a las 18:03

La antigua cámara acorazada de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid se abre al público, desde este martes 4 de junio al domingo 29 de septiembre, con la exhibición '1914-2014. MartaPCampos', un proyecto que recopila 2.793 palabras desaparecidas del diccionario, con el fin de "meditar sobre lo que se conquista en una sociedad, pero también sobre el riesgo de lo que puede perderse", según ha señalado en rueda de prensa el director del instituto, Luis García Montero.



"Queremos convertir este espacio en una caja de las palabras donde la gente pueda venir a meditar sobre las palabras y cómo se utiliza nuestra lengua en las distintas comunidades de la geografía panhispánica, pero también donde se puedan recordar estas palabras perdidas", ha dicho el catedrático sobre la muestra, comisariada por la artista Marta PCampos.



Al respecto, ha agregado que con esta exhibición, el Instituto Cervantes busca convertirse en el banco de las palabras "como riqueza de la convivencia panhispánica y de la sociedad", y que estará abierta al público para que "personas de toda España conozcan la exposición", que se lleva a cabo gracias a la colaboración del Museo de Artes Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC).



En concreto, la muestra reúne palabras que en 1914 tenían su propia entrada en el diccionario oficial, pero que, un siglo después, habían desaparecido debido principalmente a la falta de uso.



En este sentido, el director del MUSAC, Manuel Olveira, ha explicado que la exposición "recupera estas palabras para darles un nuevo uso, incluso artístico". "Esto implica una distribución de la palabra, que es muy importante para la supervivencia del lenguaje", ha agregado.



PALABRAS ANTIGUAS Y NUEVOS SIGNIFICADOS



Los organizadores han detallado que la exposición incluye un libro de artista titulado '1914-214: diccionario cementerio del español, coeditado por el MUSCA y la editorial Entrascuas, que compila en dos tomos el total de palabras, sin definiciones, que han sido descartadas del diccionario. Además, se han colocado 24 láminas con palabras en desuso, un escritorio y nueve ficheros, en los que el público podrá escribir nuevas sugerencias de definiciones de las voces olvidadas.



"Es una exposición que implica la participación de la gente, queremos que escriban lo que les sugieren estas palabras y qué sienten en torno a estas" , ha dicho PCampos. La artista ha explicado que en los casilleros se puede observar cuántas palabras han sido eliminadas de acuerdo a cada letra del abecedario, por ejemplo, de la letra A han desaparecido 642 palabras, mientras que las letras K, Ñ y W aún conservan todas sus palabras.



PCampos ha subrayado que los dos tomos del libro recopilan tanto palabras, sin definiciones, que ya no se usan, u otras que antes aparecían con exclamaciones en el diccionario y hoy en día no, así como palabras que han sufrido cambios en su escritura, como el haber perdido letras. "Muchas de estas se han simplificado en la actualidad, esas también están en libro", ha añadido.



Asimismo, se ha creado un foro 'online', en la dirección http://19142014.es/foro/, para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder al listado y proponer nuevos significados. En esta plataforma ha colaborado el artista y programador, Martín Nadal.



De este modo, PCampos ha señalado que, entre las palabras que más le han llamado la atención, están 'camasquince', que es "una persona entremetida"; 'cocadriz', que es el sustantivo femenino de 'cocodrilo'; o 'durindaina', "una germanía para hablar de la justicia".



El proyecto se completa con un programa de tres talleres para diversos públicos: 'Visibilización y reciclaje de palabras muertas' que se celebrará en julio con 30 estudiantes de español; 'La palabra... no está en el diccionario', en el que una veintena de niños de entre cinco y doce años compartirán aprendizaje sobre la vida de las palabras; y, por último, un taller que estará dedicado a la participación familiar, del que no han dado detalles.



Además, los organizadores han indicado que '1914-2014. MartaPCampos' se presentó en 2018 en el MUSAC a partir de la Convocatoria Laboratorio 987 y que con este proyecto, el Instituto Cervantes comienza un programa de exposiciones que irán configurando el futuro Museo de la Palabra.

