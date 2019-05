La Orquesta Sinfónica de Navarra despide su temporada en Baluarte este viernes

Actualizada 28/05/2019 a las 09:58

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) pondrá fin a su Temporada 2018-2019 con un doble concierto que tendrá lugar el jueves 30 y el viernes 31 de mayo, en la Sala Principal de Baluarte, bajo la batuta del titular de la orquesta Manuel Hernández-Silva.



En el programa de este último concierto de abono, la OSN interpretará la Sinfonía núm. 5, en Do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven, una de las composiciones más populares e interpretadas de la música clásica. Desde su estreno en el Theater an der Wien de Viena el 22 de diciembre de 1808, dirigida por el propio compositor, la obra adquirió un notorio prestigio que aún continúa en la actualidad, ha informado Baluarte en una nota.



Antes, en la primera parte del concierto, Hernández-Silva dirigirá a la Sinfónica de Navarra en la interpretación de tres piezas de Johannes Brahms: en concreto, se podrán escuchar Obertura para un festival académico, opus 80; Waldnesnacht, opus 62 núm. 3, para coro a cappella; y Schicksalslied, opus 54, para coro y orquesta. Tres obras en las que participará el Orfeón Pamplonés bajo la dirección de Mari Paz Arizkun y que supone la segunda actuación del coro en la programación que se clausura.



Las entradas cuestan 15 euros, 24 y 30 euros y se pueden adquirir en la página web de Baluarte, en las taquillas de Baluarte y en las oficinas de la OSN en Villava (c/ Mayor 48). Además, las personas menores de 30 años pueden comprar entradas por 5 euros, 7 y 9 euros, únicamente en las taquillas de Baluarte.

