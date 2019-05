Isabel Allende: "Trump ha hecho de la situación de la frontera un genocidio"

Actualizada 28/05/2019 a las 10:15

La escritora chilena Isabel Allende aborda por primera vez la Guerra Civil española y el exilio republicano en su libro 'Largo pétalo de mar' (Plaza & Janés), en el que también recorre la historia de medio siglo en Chile.



"Trump ha hecho de la situación de la frontera un genocidio", ha manifestado la escritora este lunes 27 de mayo durante la presentación ante la prensa de este volumen que, entre otros temas, aborda la migración de refugiados, un tema que vive de cerca con la fundación que lleva su nombre.



Esta novela narra la vida de Víctor Dalmau, un enfermero del frente republicano que en plena Guerra Civil española huye por los Pirineos rumbo a Francia junto a Roser Bruguera, embarazada de su hermano muerto en contienda. En París, Pablo Neruda organiza el viaje del navío Winnipeg, que llevará a más de 2.000 españoles exiliados a Chile, entre ellos Dalmau.



Para la autora, "rara vez la emigración es bien recibida". En concreto, en Estados Unidos, cree que existe lo que ha llamado el "síndrome de ascensor": "Uno lucha por meterse en el ascensor y una vez que se mete no quiere más gente para que no se atranque". Esto, en su opinión, ocurre con "cada nueva oleada de inmigrantes que llega a Estados Unidos".



En este sentido, ha indicado que este "sentimiento antiinmigrante", que a su juicio no afecta solo a Estados Unidos, se vive en todo el mundo y "no es nuevo". "Siempre hay una parte de la población que se siente amenazada con el cambio y con cualquier cosa que signifique adaptarse", ha lamentado la escritora, quien asimismo cree que "el problema se va a agravar con el cambio climático".



Preguntada por la posibilidad de que Chile haya perdido la capacidad de mirar al pasado, Allende cree que existe una tendencia, no solo en Chile sino en todo el mundo, a "olvidar el pasado" y que, en este sentido, "a veces la ficción alcanza a más gente que los libros de Historia". Sin embargo, ha señalado que no existe en su país una "intención concreta" de perder la memoria y anima a mirar al "futuro", como hacen los jóvenes. "Chile ha remendado como ha podido los errores del pasado", ha dicho.



"AMOR MADURO"



Otro de los temas que vertebra este libro es el "amor maduro". Según ha explicado, los protagonistas de esta historia forman un "matrimonio de conveniencia". Ellos son amigos desde la niñez y esperan que llegue el momento de poder divorciarse. Sin embargo, en la madurez descubren que están enamorados, tal y como ha indicado Allende, que también lleva a estas páginas temas como la "amistad" o la "lealtad".



"Mis padres pasaron juntos 65 años, qué cosa más aburrida", ha señalado la escritora, quien bromea con la duración de sus "amores largos", que cambian "cada 20 años".



FEMINISMO: "NO ES SEXI, NUNCA LO FUE"



Allende (Lima, Perú, 1942), quien siempre se ha considerado feminista, ha señalado que ha habido un "resurgimiento" del feminismo, después de un tiempo en el que "la gente no se sentía interesada" y en el que "no era sexi ser feminista". "Nunca fue sexi, en realidad", ha dicho la escritora, quien considera que "aún queda mucho por hacer".



La autora de 'La casa de los espíritus' ha manifestado que desde la publicación de este gran éxito, en 1982, se siente "más segura", aunque ha afirmado que "cada libro tiene su ritmo y sus desafíos". "Ahora sé que si trabajo puedo escribir casi sobre cualquier cosa", ha dicho.



Preguntada por los prejuicios que existen en el mundo de la literatura hacia los "bestsellers", Allende ha señalado que las reticencias nunca vienen de los lectores, sino de los "compañeros que creen que les han quitado oxígeno", o de críticos que buscan aspectos "oscuros" en la literatura.



"Por vender más no me tengo que sentir avergonzada. No hay en mí un ánimo comercial, mi oficio es escribir, no me siento ofendida", ha manifestado la escritora.

