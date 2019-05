El surcoreano Bong Joon-Ho, Palma de Oro del Festival de Cannes con 'Parasite'

Actualizada 25/05/2019 a las 22:01

La cinta 'Parasite' ('Gisaengchung'), dirigida por el surcoreano Bong Joon-Ho, ha sido galardonada este sábado 25 de mayo con la Palma de Oro de la 72 edición del Festival de Cannes, que ha recibido el cineasta durante la ceremonia de clausura del certamen francés.



''Parasite' competía, entre otras cintas, con 'Dolor y gloria', dirigida por Pedro Almodóvar, quien aspiraba al máximo galardón del festival francés. En 1999 fue galardonado con el premio al Mejor Dirección por 'Todo sobre mi madre', mientras que en 2006 consiguió el de Mejor Guion por 'Volver'.



En Sección Oficial también aparecían las cintas de Quentin Tarantino, Xavier Dolan, Terrence Malick, Ken Loach, Jean-Pierre y Luc Dardenne, Kleber Mendonça Filho, Aranud Desplechin o Ira Sachs, entre otros.



Asimismo, la película 'Atlantique', dirigida por la cineasta francosenegalesa Mati Diop, ha recibido el Gran Premio del jurado. Además, Diop se ha convertido en la primera mujer negra que compite en Sección Oficial.



Por su parte, los hermanos Dardene han sido galardonados con el premio a la mejor dirección por su película 'Le jeune Ahmed'.



El jurado de largometrajes del Festival de Cannes ha estado presidido por Alejandro González Iñárritu y compuesto por Kelly Reichardt, Elle Fanning, Maimouna N'Diaye, Alice Rohrwacher, Enki Bilal, Robin Campillo, Yorgos Lanthimos y Pawel Pawlikowski. BANDERAS, MEJOR ACTOR

No obstante, España no se ha ido de vacío en esta edición, ya que Antonio Banderas ha sido galardonado con el premio al mejor actor por su trabajo en 'Dolor y gloria', donde interpreta al alter ego de Pedro Almodóvar.



Asimismo, el director gallego Oliver Laxe ha sido galardonado con el Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes por su película 'O que arde', mientras que la película 'Liberté', del catalán Albert Serra, ha sido ganadora del Premio Especial del Jurado en esa misma sección.

