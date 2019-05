El oscarizado Asghar Farhadi, en Navarra para impartir un taller de cine

Actualizada 24/05/2019 a las 13:22

El cineasta iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Óscar por sendas películas, impartirá un taller de creación fílmica entre el 30 de mayo y el 8 de junio en Lekaroz, una oportunidad "espectacular" para aprender con un maestro y un arranque de lujo para los organizadores, los Estudios Melitón.



Así se ha puesto de manifiesto en conferencia de prensa en la que se ha presentado tanto esta actividad como la próxima celebración, a finales de agosto, del I Festival Internacional de Cine de Navarra, "un espacio de encuentro entre diversos creadores y disciplinas (música, danza, teatro) para promover la inclusión y generar un debate social a través del cine y de sus protagonistas".



En cuanto a la primera cita, la que traerá al "maestro" Farhadi a Navarra, el director de Estudios Melitón, Joaquín Calderón ha explicado que el objetivo de este taller es desarrollar películas cortas guiadas bajo los consejos y supervisión del reconocido director, que en el primer contacto con sus alumnos anunciará el tema sobre de los cortos que en los días posteriores van a rodar.

Esto supone que todos los alumnos partirán de cero, sin nada previamente preparado, ha señalado Calderón, quien ha explicado que ya se ha cerrado la inscripción de los 40 profesionales del taller, procedentes de España, Italia, Portugal, Grecia, Lituania, Irán, Canadá, Argentina, Perú, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Noruega y Suecia.



El perfil de estos "alumnos" es de una mayoría "de alto nivel, con bastante experiencia, pero también gente de Navarra y de Elizondo. Nos parecía interesante que fuera variado, y también que vinieran 'recuperados' navarros y españoles que viven fuera y acuden a esta cita".



"Es un lujazo el personal que tenemos, tengo expectativas muy altas", ha señalado Calderón, quien ha considerado "espectacular" la oportunidad ya no solo por contar con la supervisión de Farhadi sino por vivir "el ambiente que se crea, concentrados en un lugar durante varios días donde no hay otra que cine, cine y cine. Ahí haces relaciones para toda la vida", ha valorado.

Como complemento a la estancia del oscarizado cineasta, a quien "no ha sido una cosa fácil traer", se ha organizado una 'master class' el 8 de junio en la Universidad de Navarra, dirigida al público cinéfilo en general, conducida por el periodista Javier Tolentino (RNE3).



En cuanto al I Festival Internacional de Cine de Navarra (NIFF por sus siglas en inglés) tendrá lugar durante 3 días a partir del 29 de agosto en diferentes espacios en Pamplona, también organizado por Estudios Melitón con la colaboración de diversas entidades y empresas, entre ellas las institucionales NICDO y Navarra Film Comission.

Será un festival que "toca unos cuantos temas que nos parecían de interés", aunque las películas a cometicion están abiertas a largometrajes, cortos, ficcion o animación, ya que "más que el formato nos importa la temática", que fundamentalmente se va a centrar en migración, plantea, mayores, discapacidad, LGTBI+ y feminismos.

En el acto ha estado la directora general de Turismo, Maitena Ezkutari, quien ha considerado "un honor" que un director "tan famoso, con tanto talento y tan oscarizado, venga nada menos que a Baztan. Traer alguien de un nivel así a nuestro territorio es una oportunidad impresionante para el sector audiovisual y también para el turismo", donde "el sector audiovisual tiene gran encaje".

Así, ha ponderado los beneficios que a futuro tienen apoyar a este sector, que refleja a Navarra y a sus tradiciones, y "tiene un desarrollo importante en su recorrido tecnológico a futuro en crecimiento".

Por ello, se ha mostrado satisfecha de los datos que confirman la actividad fílmica en Navarra, donde los productores cuentan con ventajas en forma de derechos a deducciones.

