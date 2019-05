El mar protagoniza la exposición de Elba Martínez y Consuegra Romero

Actualizada 24/05/2019 a las 12:36

La conversación a distancia de dos artistas, una del Norte y otra del Sur, ha dado lugar a la nueva exposición que puede verse en el Pabellón de Mixtos hasta el 30 de junio. El trabajo de Elba Martínez y Consuegra Romero, acompañado durante todo el proceso de creación por la comisaria Susi Blas, se han plasmado en la muestra conjunta ‘Podría ser un avestruz, pero son dos. Hola, el mar se ha roto’. El punto de partida del diálogo de las dos artistas, siempre en la distancia hasta que se encontraron en la sala hace dos días, ha sido el mar como metáfora de anhelos, miedos, esperanza y búsquedas personales y sociales. Las obras recogen desde el simbolismo afectivo hasta el significado que el mar adquiere en los fenómenos migratorios.

Otros temas comunes han sido la vida afectiva y laboral, las dificultades para desarrollar una carrera artística en un contexto precario, el amor a la poesía o el compromiso feminista. Todos los detalles han sido explicados hoy en la rueda de prensa por la directora del Área de Cultura y Educación, Maitena Muruzábal; las dos artistas, Elba Martínez y Consuegra Romero, y la comisaria, Susana Blas.

Cada una de las naves de la primera planta del Pabellón de Mixtos acoge las obras de una de las protagonistas de la muestra: en la de Consuegra Romero se recogen sus dibujos a bolígrafo y en la de Elba Martínez, sus instalaciones. El horario de visita es de martes a viernes de 18.30 a 21 horas; sábados de 12 a 14 horas y de 18.30 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

En la presentación de la exposición se ha explicado como Consuegra Romero “lleva años dibujando febrilmente con bolígrafo azul concibiendo paisajes emocionales que supuran deseo, rabia, belleza, consuelo... El ritual de tinta es premio y castigo”. En Elba Martínez “es imposible separar arte y vida. Posee un talento turbador para la poesía, la pintura, la fotografía y la instalación. Es valiente y punzante. Elba roba la llave y se adentra de noche en la habitación cerrada para contarnos a todas lo que allí pasa”.

DIÁLOGO CREATIVO PLENO DE VERDAD, ILUSIÓN Y DOLOR SOBRE ARTES VISUALES Y POESÍA

Durante meses, antes de encontrarse en Pamplona para montar esta exposición, se han escrito Elba Martínez, desde San Sebastián, y Consuegra Romero, desde Ceuta. Tal y como explica la comisaria de la exposición, “nunca había comisariado un diálogo creativo tan pleno de verdad, ilusión y dolor. Cada una de ellas ha concebido un proyecto específico que teje artes visuales y poesía. Las dos escriben y lo primero que recibí fueron versos”.

Elba hablaba de su trabajo diciendo “estas instalaciones me hablan de la representación y la extrañeza. También estoy escribiendo poemas, y me gustaría hacer algo plástico con ellos”. Susana Blas añadía que “las he acompañado desde el centro del mapa, extasiada por sus visiones, entregada a la inquietante belleza de sus plegarias nocturnas. Yo he permanecido observante, alerta, vigilante… tratando de pasar el balón cuando se extraviaba y había que adentrarse en los arbustos para continuar el juego. El mar como referente. Como santuario del amor… de la muerte”. Esta imagen del mar puede verse en fotografías y en los objetos arrastrados por él, objetos que son un homenaje a su familia.

Consuegra Romero, por su parte, le escribió que “¿sabes lo que estaba pensado? Si unes con una línea el País Vasco con Ceuta, en el punto central de esa línea estás tú, Madrid. El mar de día es distinto al de la noche”. Un mar, que como ha recalcado con emoción en la presentación, en el que mueren miles de personas obligadas a salir de sus países. A modo de resumen, Susana Blas, confiesa “que es un regalo asistir al momento de las intuiciones de dos artistas que necesitan hacer arte para seguir vivas. El arte como curación y alimento”.

ELBA MARTÍNEZ, CON OBRAS EN 50 MUESTRAS COLECTIVAS Y 14 INDIVIDUALES

Elba Martínez (Pamplona, 1974) reside en San Sebastián. Está graduada en Grabado y Estampación por la Escuela de Artes de Oviedo y licenciada en Bellas Artes por el National College of Art and Design de Dublín tras su paso por la Universidad de Granada. Ha completado su formación con un máster de Investigación y Creación en el Arte y ha realizado diferentes talleres de fotografía en Arteleku, con Karen Knörr, Hellen Van Meene, Oscar Molina o Eduardo Momeñe; así como talleres de litografía con Don Herbert y de serigrafía con Pepe Albacete. Entre 2016 y 2018 ha contado con una cesión de espacio en Tabakalera. Desde 2009 forma parte del equipo de profesorado de Kunsthal de Irún.

Desde que en 1998 participara en su primera exposición colectiva, sus obras se han presentado en 50 muestras colectivas y 14 individuales. En la larga lista de ciudades se encuentran, por ejemplo, galerías de Biarritz, San Sebastián, Córdoba, Bilbao, Viena, Newcastle, Zumaia, Beasain, Madrid, Basauri, Bayona, Barcelona o Vitoria. A ellas se unen museos y salas de exposiciones: Fundación Jorge Oteiza, Museo de Navarra, Artium, Arteleku, Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Palacio del Condestable, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Sala CAN de Madrid, Museo Gustavo de Maeztu o Ciudadela. Ha recibido premios como Pamplona Jóvenes Artistas, Encuentros de Navarra y XIX Muestra de Arte Injuve. Así como varias becas en Ayudas a la Creación en Artes Plásticas y Audiovisuales por el Gobierno de Navarra y Gobierno Vasco.

CONSUEGRA ROMERO, DIBUJO A BOLÍGRAFO

Consuegra Romero (Pozoblanco, Córdoba, 1982), tras estudiar Bellas Artes en Granada, se centró en desarrollar el dibujo y la pintura, sumando más adelante el arte digital en el proceso creativo. Su encuentro más directo con el dibujo comenzó en el verano de 2015, cuando estaba viviendo una crisis existencial. Este acontecimiento supuso un punto de inflexión con respecto a su experiencia con el arte. Desde entonces ha creado obra siempre a bolígrafo.

Entre las últimas exposiciones en las que ha participado mediante la galería Art Concept Alternative, se encuentra la exposición colectiva ‘Caminos encontrados’, en Orihuela (Alicante), además de dos ferias de arte en Estados Unidos, Boston International Fine Art Show y Pinta Miami. En estos últimos quince años, sus trabajos han estado en Granada, Madrid, Málaga, Lisboa, Alicante, Barcelona, Valencia o Mallorca.

SUSANA BLAS, COMISARIA EN EXPOSICIONES EN TODA LA PENÍNSULA

Susana Blas Brunel (Madrid, 1969) es comisaria e historiadora del arte contemporáneo. Especializada en creación audiovisual, es guionista del espacio cultural de televisión ‘Metrópolis’ (TVE) desde 1999. Ha recibido el Premio MAV (Mujeres en las Artes Visuales) en 2016 y el Premio Blanco, Negro y Magenta 2017. Es miembro del Consejo de Asesoras de MAV e investigadora del proyecto ARES de la Universidad de Bellas Artes de Cuenca (Archivo y estudio crítico de las prácticas artísticas audiovisuales en el arte español. Identidad y nuevos medios).

Ha comisariado innumerables ciclos de vídeo y exposiciones entre las que se encuentran algunas programadas en Photoespaña, Museo Reina Sofía, La Casa Encendida, Sala Juan Francés de Zaragoza, Centro Cultural Montehermoso de Vitoria, MARCO de Vigo, Instituto Cervantes, Antigua Tabacalera de Madrid, Galería Gema Llamazares de Gijón, El cuarto de invitados de Madrid, Masquelibros de Madrid, Hospital Real de Granada, Centro de Arte de Alcobendas o Palacio Condes de Gabia de Granada.





Selección DN+