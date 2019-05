Actualizada 21/05/2019 a las 10:06

'Once Upon a Time in Hollywood' ('Érase una vez en... Hollywood'), de Quentin Tarantino, es una de las películas más esperadas del Festival de Cannes y antes su inminente estreno, el realizado ha pedido en una carta que nadie desvele nada que pueda impedir a los espectadores disfrutar plenamente del filme.



Este martes se estrenará en una sesión de gala la película, que Tarantino presentará a la prensa el miércoles. Y el festival ha hecho pública en su cuenta de Instagram una carta dirigida a todas las personas que están en Cannes.



"Adoro el cine. Vosotros adoráis el cine, Es un viaje para descubrir una historia por primera vez. Estoy deseando compartir 'Once Upon a Time in Hollywood' ('Érase una vez en... Hollywood') con la audiencia del festival", señala Tarantino.



Y recuerda que todo el equipo ha trabajado muy duro "para crear algo original".

"Solo pido que todo el mundo evite revelar algo que pueda impedir a audiencias posteriores tener la experiencia de ver la película de la misma forma", finaliza el mensaje, firmando por 'Quentin'.



La película se sitúa en el Hollywood de 1969 y está protagonizada por una estrella de la televisión, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble, Cliff Booth (Brad Pitt), con los terroríficos asesinatos de Charles Manson como telón de fondo.



Margot Robbie, James Marsden, Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell o el recientemente fallecido Luke Perry completan el amplio reparto.

