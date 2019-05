'Etxabakoitz sutan' ofrecerá en agosto conciertos de Tomasito y Sonakay Denontzat

Actualizada 20/05/2019 a las 19:40

Echavacoiz contará el próximo mes de agosto con las actuaciones de Tomasito y de Sonakay Denontzat, espectáculo incluidos en el nuevo ciclo 'Etxabakoitz sutan' que ofrecerá además una clase magistral con el cantaor y una mesa redonda sobre flamenco y euskera.



De esta manera, regresará de nuevo este año el programa Auzokale, que apuesta por llevar la cultura a la calle y a los barrios de Pamplona en los meses estivales con actividades de teatro, música, exposiciones, circo y cine. Todo ello impulsando que el vecindario y las entidades de los barrios participen en la organización de la programación. Todas las propuestas tienen entrada gratuita, ha informado el Ayuntamiento.



A 'Etxabakoitz sutan' se unirán otras nuevas propuestas como 'Mendillorri auzortzen' con el teatro-circo de 'Spazi...o' y conciertos de Pilgrim's y Jhana Beat en la plaza de Antzara; 'La Mila de oro' con exposiciones y actuaciones musicales de artistas y colectivos y del barrio y 'San Jorge... de calle' con cuentacuentos en la plaza Doctor Gortari. Además, incluirá 'Solsticio multicultural: transición(es) de luz y cultura' en la Txantrea con motivo de la puesta en marcha del nuevo espacio cultural de Salesianas y las actuaciones teatrales de 'La Rochapea de muestra' en el parque de los Enamorados.



Sonakay, el grupo donostiarra de fuertes raíces tanto vascas como gitanas, llegará a Echavacoiz el viernes 16 de agosto a las 20 horas para presentar su disco 'Denontzat'. Ofrecerá un concierto de cante flamenco en euskera que incluye versiones de Mikel Laboa, Benito Lertxundi y Urko combinadas con temas propios. Aprovechando la visita del grupo se ha organizado una mesa redonda sobre el flamenco y el euskera.



Al día siguiente, subirá al escenario Tomasito, también a las 20 horas. Previamente, a las 17 horas impartirá un taller de iniciación al compás flamenco que tiene inscripción previa gratuita en cualquier Civivox. El concierto será un recorrido por lo mejor del repertorio de la dilatada carrera del cantaor que comenzó hace más de dos décadas.



'Etxabakoitz sutan' es fruto del trabajo conjunto con el barrio que se hizo el año pasado a raíz del desarrollo del programa 'Ibaiertzean'. Se detectó la demanda de programación cultural y específicamente de flamenco, ha añadido el Ayuntamiento. Para ponerlo en marcha, el Consistorio ha colaborado con Flamenco On Fire, quien ha participado en el diseño de este nuevo ciclo el fin de semana anterior al inicio del festival.



Auzokale comenzará este año el fin de semana del 21 al 23 de junio con la apertura del nuevo espacio cultural Salesianas en la Txantrea. El viernes 21 habrá música DJ y proyección del videomapping del artista Patxi Araujo. La jornada del sábado contará con espacios creativos y talleres, pasarela de modelos locales y de otros países, degustaciones de comidas de distintos lugares y un espectáculo con dantzaris, gaiteros, fanfarre y coral. El domingo se celebrarán las hogueras de San Juan.



'Versionando' mantendrá su ubicación en la plaza de San José con actuaciones musicales a las 20 horas. El 5 de agosto, Mind The Gap llevará versiones de Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd, Eric Clapton, Blackberry Smoke o Bob Dylan; el 12 de agosto será el turno de La Tribu Obembe; el 19 de agosto llegarán las canciones de The Beatles de la mano de A Beatle Bit y para finalizar, el 26 de agosto, Rockstarts y los mejores clásicos de rock: Deep Purple, Bon Jovi, Whitesnake, Europe, Scorpions, Guns and Roses, Iron Maiden o AC/DC, entre otros grupos.



Las actividades llegarán a San Jorge, en colaboración con Umetxea, el 7 de agosto. La plaza Doctor Gortari acogerá sesiones de cuentacuentos con Sergio de Andrés ese día y 14 y 21 de agosto a las 12 horas. El ciclo se completa en el barrio con jornadas juveniles el 20 y 21 de septiembre y un programa de talleres, conciertos, teatro de calle y circo.



TEATRO EN ROCHAPEA Y MÚSICA EN MENDILLORRI



Auzokale llevará sus actividades la segunda quincena de agosto a Rochapea y Mendillorri. 'La Rochapea de muestra' presentará en el parque de los Enamorados, el 22 de agosto, una sesión de juegos naturales con materiales desestructurados que fomentan el desarrollo de la creatividad. Continuará con 'La máquina y yo', el 5 de septiembre; una obra gestual que cuenta la curiosa relación de una máquina extravagante y una persona sencilla. Para finalizar, el 6 de septiembre, llegará, un año más, 'Bat night: la noche de los murciélagos' con inscripciones en Civivox a 2 euros.



La plaza de Antzara será el escenario de Mendillorri auzortzen, que del 26 al 28 de agosto ofrecerá como la Rochapea, juegos naturales de 17 a 20 horas. Además, el 26 de agosto, la compañía vasca Dikothomia Cia presentará 'Spazio', obra que busca en la técnica circense el lenguaje para expresar las emociones y las vivencias. La música celta de Pilgrim's sonará al día siguiente y el 28 de agosto serán sonidos electrónicos de la mano de Jhana Beat los que lleguen a Mendillorri a las 20 horas. Este ciclo está organizado en colaboración con el Centro Comunitario Antzara, Bideberri y la Comisión de Fiestas de Mendillorri.



Para terminar, Auzokale propondrá el nuevo ciclo 'La mila de oro' que ofrecerá 16 y 17 de septiembre, en distintos lugares del barrio, exposiciones y actuaciones musicales de artistas y colectivos que se completará con espacios infantiles. La idea de esta iniciativa partió del propio vecindario, quien propuso sacar el 'oro' que tiene esa zona y poner en valor el movimiento artístico y cultural que existe.

