Actualizada 17/05/2019 a las 19:45

Pop-rock

Multigangas Iturria Bar Garnatxa. Parque Erreniega 23, Zizur Mayor. 12 horas. Concierto de la citada formación, con entrada libre.

Alberto Rodríguez Purroy Casa de Cultura de Villava. 19.30 horas. Concierto acústico en formato trío en el que el cantautor navarro presentará su primer disco en solitario, titulado Instantánea. Canción de autor, con alquimia de letra y música, un tono poético e intimista y una mirada irónica y desenfadada de la realidad.Junto al cantante estarán en el escenario Fredi Peláez (teclados) y Kike Arza (contrabajo). Entrada: 6 euros (taquilla) y 5 euros (Internet).

Clásica

Ivo Pogorelich Teatro Gayarre. 19 horas. Concierto del pianista Concierto del pianista nacido en Belgrado que debutó en 1981 y, desde entonces, ha causado sensación con sus actuaciones en todas las grandes salas de concierto del mundo. Ha actuado con las principales orquestas internacionales, ofrece apoyo a los jóvenes músicos y ha grabado numerosos CD con un repertorio que va desde el barroco al clásico, romántico y música del siglo XX. Ciclo Grandes intérpretes. Entrada: 36 euros.

Arturo Kanpion Abesbatza Monasterio de la Oliva. Carcastillo. 11 horas. Concierto de la citada coralprocedente de Pamplona. Director: Mikel Lumbreras. Ciclo Coros en Navarra 2019.

Coral San Blas Parroquia de la Asunción. Concierto a cargo de la formación coral de Burlada. Director: Miguel Irisarri. Ciclo Coros en Navarra 2019.

Coral Nuestra Señora de las Nieves Monasterio de Iranzu. Abárzuza. 12 horas. Concierto a cargo del coro procedente de Falces que interpertará un variado programa. Dirección: Alberto Etxeberría. Concierto de Primavera. Entrada libre.



Otras músicas



Coro intergeneracional del Orfeón Pamplonés Iglesia de San Antonio. Pamplona. 19.15 horas. Concierto a cargo de los 70 integrantes del coro infantil del Orfeón y un grupo de residentes de Solera (organización especializada en servicios a la tercera edad). Dirección: Teresa Apesteguía. Piano: María Jesús Iribarren.

Festival de jotas Casa de Cultura de Burlada. 18 horas. Festival con distintas actuaciones. Entrada: 3 euros.

Teatro



‘No es tan fácil’ Centro cultural de Noáin. 20 horas. Comedia sobre las relaciones de pareja, sobre el amor, el desamor, los interrogantes que se plantean cuando se da por finalizada una relación y cómo entienden estas situaciones las personas. Entrada: 4 euros.

‘Paso(s)’ de la política española’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 20 horas. Último montaje satírico de la compañía Iluna Producciones, una crítica mordaz a la política española actual y también a sus gentes, en piezas breves de contenido jocoso. Ambientado como los pasos medievales, esos espacios abiertos en los que el público se entretiene, se divierte y sirven de alerta a los desmanes de su tiempo. Entrada: 10 euros (taquilla y web) y 8 euros (anticipada y personas en situación de desempleo, en taquilla).

‘Entrevista de pelotas’ Auditorio de Berriozar. 19.30 horas. Representación de la citada hora a cargo del grupo 5Senti2. Entrada: 2 euros.



Cine



‘After, aquí empieza todo’ Casa Cultural de Caparroso “Joaquín Luqui”. 20.15 horas. Cine para adultos. Entrada: 5 euros.



Con niños



‘Hay un dragón en mi bañera’ Escuela de música de Olaz. 12.30 horas. Teatro. Puesta en escena de la obra a cargo de Pep López. Para público a partir de 3 años. Entrada libre.

‘Un cuento de magia’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín 5). 18 horas. Teatro. Último montaje de la saga de la saga de la popular Ana Montaña en la que la niña, junto a dos superhéroes, debe encontrar tres piedras de energía, a la vez que despierta al malvado brujo Estrujo. A cargo de Iluna Producciones. Entrada: 5 euros.



Varios



Fiesta del Agua en Pitillas 10 horas, VII Cross popular “Laguna de Pitillas”, con un recorrido de 10 kilómetros. 10.30 horas, paseo guiado Pitillas, agua y piedra en armonía, con salida desde el atrio de la iglesia. 11 horas, degustación de tostadas de aceite con ajo en la plaza de la Constitución y chocolatada. 11.30 horas, animación infantil con talleres de botellas de la calma y cerámica con torno. 12 horas, danzas y gigantes con el grupo de danzas Txibiri Txiki de Olite y la Comparsa de Gigantes Asier Marco de Tafalla. 12.15 horas, desde el atrio de la iglesia, paseo guiado Pitillas, agua y piedra en armonía. 12.30 horas, salida desde el Observatorio de Aves, visita guiada Quién se aloja hoy en la Laguna a cargo de Ostadar. 13 horas, salón de la SRCD La Armonía (Casino), concierto de los alumnos y alumnas de la Escuela de Música de Olite-Erriberri. A la mañana, exposición y mercado tradicional.

Día del Espárrago de Navarra Mendavia. 10.30 horas, comienzo de la elaboración de menestra de verduras para posterior degustación en la plaza de los Fueros. 11 horas, comienzo de muestra de preparación de espárrago fresco (pelado y cocción) en La Carrera. 11 horas, apertura de puestos de venta de espárrago fresco y verduras frescas. 11 horas, apertura de la feria de artesanía y alimentación. 11.15 horas, recepción de cofradías en la plaza del Ayuntamiento y actuación del grupo de Danzantes de San Lorenzo de Pamplona. 11.30 horas, salida de cofrades en traje de gala, autoridades, cofrades de honor e invitados, en desfile cívico precedidos de los Danzantes de San Lorenzo, gaiteros y gigantes de Mendavia por las calles de la villa hasta llegar al escenario en la Carrera. 12 horas, celebración del XXIX Capítulo de la Cofradía del Espárrago de Navarra en La Carrera, nombramiento de cofrades de número y entronización de cofrades de honor. 12.45 horas, los Danzantes de San Lorenzo.

Paseo guiado al Cañón del Río Iranzu con degustación Punto de información de Tierras de Iranzu en el Monasterio de Iranzu. 10 horas. Visita guida interpretativa al sendero Cañón del río Iranzu, uno de los más representativos de transición atlántico mediterránea, con una gran variedad de flora y fauna. La visita guiada se completa con cata de sales ecológicas con aceite de oliva virgen, quesos Idiazábal y vinos de la zona. Precio: 7 euros. Información y reservas en el teléfono 646185264 y en correo electrónico info@tierrasdeiranzu.com



Ángel de Aralar



Hoy V Domingo de Pascua. 9.15 horas, llegada a las Bordas de Bera. 9.45 horas, visita a la parroquia de de Bera. 18 horas, llegada a Sunbilla.

Mañana 9.30 horas, Igantzi. 11 horas, Arantza. 19 horas, Suarbe. 20 horas, Ilarregi. 21 horas, llegada a Eltzaburu.



Arte



NUEVAS EXPOSICIONES

Eduardo Córdoba Oronoz Salas 1 y 2 del Palacio del Condestable (c/Mayor, 2). Pintura y escultura. Exposición titulada Entre lo permanente y lo fugaz. Un recorrido por la obra del artista navarro a través de un centenar de obras, muchas de ellas se exponen por primera vez. Una mirada interior del propio autor hacia su obra desde los años 80 hasta la actualidad. La muestra recoge reflexiones sobre la vida, la inmigración, el cambio climático o el día a día, escritas con materia, color y forma. La exposición no es una retrospectiva, sino la muestra de un trabajo en proceso inacabado. Del 16 de mayo al 23 de junio. Horario: lunes a domingo, 10 a 14 y 17 a 21 horas .

Amaia Molinet Polvorín de la Ciudadela. Fotografía. Exposición titulada Es posibles que la tierra quiera Ser, como antes de que existiera. Muestra que explora la tensión de la frontera, que reflexiona sobre la territorialidad como signo de identidad y que aborda el concepto de frontera tanto natural como cultural, política, geopolítica o social. Del 10 de mayo al 30 de junio. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 horas y 18.30 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas. Carlos Irijalba Capilla Museo de Navarra. Exposición titulada Extemporáneo en la que conviven obras de los fondos del museo con otras creación propia de los últimos años. Un recorrido por la historia de la humanidad y el transitar del ser humano. Consta de siete obras, entre las que hay piezas paleolíticas como unos molares de bisonte del Paleolítico, un par de espuelas ceremoniales góticas del siglo XIV procedentes de Andosilla y el mapa de Abauntz. También incluye una fotografía de 1934 sobre la estación de autobuses de Pamplona, la fotografía Switch off all devices II de Irijalba, que pasó a los fondos del museo en 2006, así como la escultura Muscle memory (realizada con espuma metálica y base de granito) y la instalación de aluminio Hiato. Horario: martes a sábado, 9.30 a 14 y 17 a 19 horas. Domingos y festivos, 11 a 14 horas.

Monika Aranda Horno de la Ciudadela. Instalación Panóptico, una reflexión sobre el mundo actual y las consecu7encias de la era digital, así como una reflexión de la autora sobre el arte. La instalación recrea un panóptico de cinco brazos, cada uno de los cuales alberga una propuesta sobre el control digital elaboradas con lenguajes plásticos diferentes. Hasta el 30 de junio. Horario: martes a viernes, 18.30 a 21 horas. Sábados, 12 a 14 y 18.30 a 21 horas. Domingos y festivos, 12 a 14 horas.

‘La muerte digna e ilustrada’ Vestíbulo del edificio de El Sario de la UPNA. La muestra, que parte de una iniciativa del grupo DMD (Derecho a Morir Dignamente) en Figueres (Girona), se compone de una colección de creaciones personales de 25 artistas jóvenes del mundo de la ilustración, que han aportado su visión sobre la muerta digna. Todas las obras son originales, de diversos formatos y realizadas con técnica libre. Del l 9 al 30 de mayo. Horario: 9 a 21 horas.

